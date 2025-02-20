Опасные бактерии нашли в "Элитных" пельменях из алтайского магазина "Светофор"

Совместно с прокуратурой ведомство внепланово посетит предприятие, которое поставляет некачественные пельмени

20 февраля 2025, 14:25, ИА Амител

Мясная продукция магазина "Светофор" / Фото предоставлено пресс-службой Россельхознадзора по Алтайскому краю

Алтайский Россельхознадзор организует внеплановую проверку производителя некачественных пельменей из магазина "Светофор". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной послужили результаты лабораторных исследований, показавшие наличие в продукции магазина "Светофор" листерии (Listeria monocytogenes). Бактерию обнаружили в пельменях "Элитные".

"Важно отметить, что листерия является возбудителем инфекционного заболевания листериоз – болезни, общей для человека и животных. При возникновении данного заболевания поражается центральная нервная система и репродуктивные органы", – отметили в ведомстве.

Напомним, в январе – феврале специалисты ведомства нашли в барнаульских и рубцовских магазинах "Светофор" нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов, в том числе отсутствие прослеживаемости животноводческой продукции – ключевого фактора ее качества и безопасности.

Россельхознадзор совместно с прокуратурой Алтайского края организовал выезды в магазины торговой сети "Светофор". Специалисты отобрали пробы молочной и мясной продукции, которые направили на лабораторные исследования. Их результаты показали наличие в пельменях "Элитные" и мясном хлебе "Чайный" ДНК птицы. Наличие мяса птицы не было заявлено на этикетке, что свидетельствует о фальсификации продуктов.

Специалисты Россельхознадзора изъяли из оборота некачественную продукцию и отозвали из обращения декларации о соответствии.

Виновных в нарушении ветеринарного законодательства привлекли к административной ответственности. Также им выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.