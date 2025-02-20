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Опасные бактерии нашли в "Элитных" пельменях из алтайского магазина "Светофор"

Совместно с прокуратурой ведомство внепланово посетит предприятие, которое поставляет некачественные пельмени

20 февраля 2025, 14:25, ИА Амител

Мясная продукция магазина "Светофор" / Фото предоставлено пресс-службой Россельхознадзора по Алтайскому краю
Мясная продукция магазина "Светофор" / Фото предоставлено пресс-службой Россельхознадзора по Алтайскому краю

Алтайский Россельхознадзор организует внеплановую проверку производителя некачественных пельменей из магазина "Светофор". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной послужили результаты лабораторных исследований, показавшие наличие в продукции магазина "Светофор" листерии (Listeria monocytogenes). Бактерию обнаружили в пельменях "Элитные". 

"Важно отметить, что листерия является возбудителем инфекционного заболевания листериоз – болезни, общей для человека и животных. При возникновении данного заболевания поражается центральная нервная система и репродуктивные органы", – отметили в ведомстве.

Напомним, в январе – феврале специалисты ведомства нашли в барнаульских и рубцовских магазинах "Светофор" нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов, в том числе отсутствие прослеживаемости животноводческой продукции – ключевого фактора ее качества и безопасности. 

Россельхознадзор совместно с прокуратурой Алтайского края организовал выезды в магазины торговой сети "Светофор". Специалисты отобрали пробы молочной и мясной продукции, которые направили на лабораторные исследования. Их результаты показали наличие в пельменях "Элитные" и мясном хлебе "Чайный" ДНК птицы. Наличие мяса птицы не было заявлено на этикетке, что свидетельствует о фальсификации продуктов. 

Специалисты Россельхознадзора изъяли из оборота некачественную продукцию и отозвали из обращения декларации о соответствии. 

Виновных в нарушении ветеринарного законодательства привлекли к административной ответственности. Также им выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. 

"Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, по согласованию с прокуратурой Алтайского края, инициированы внеплановые проверки производителей некачественной и фальсифицированной продукции", – заключили в ведомстве.

Алтайский край проверки магазины Прокуратура

Комментарии 16

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Гость

14:40:26 20-02-2025

Сегодня купила в М-ра вареники(кошмак), написано в составе грибы, а их там и в помине нету. Ещё и просрочкой торгуют. Проверьте их.

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ололо

14:59:55 20-02-2025

Гость (14:40:26 20-02-2025) Сегодня купила в М-ра вареники(кошмак), написано в составе г... просроченные вареники купили, сварили, выяснили несоответствие составу, а проверять амик должен...

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Гость

15:10:04 20-02-2025

ололо (14:59:55 20-02-2025) просроченные вареники купили, сварили, выяснили несоответств... Проверят не Амик, проснитесь уже, фальсификация везде, а прицепились к Светофору.

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Гость

19:36:11 20-02-2025

Гость (15:10:04 20-02-2025) Проверят не Амик, проснитесь уже, фальсификация везде, а при... Ну конечно же - "Светофор" бедный, несчастный и несправедливо обиженный!)

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гость

15:46:47 20-02-2025

Гость (14:40:26 20-02-2025) Сегодня купила в М-ра вареники(кошмак), написано в составе г... им за это не заплатили,так что проверки не будет

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Гость

16:21:09 20-02-2025

Гость (14:40:26 20-02-2025) Сегодня купила в М-ра вареники(кошмак), написано в составе г... Кошмак - это точно для людей корм?

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Гость

15:20:08 20-02-2025

Проверьте сливочное масло на наличие сливочного масла, причем, везде... Хотя, это, наверное, другое)

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Иван

15:43:09 20-02-2025

Так вопросы к производителям пельменей. А производитель, если я не ошибаюсь,-"Русский холод". Не гаражная конторка...И не только в Светофор поставляет

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Гость

16:29:51 20-02-2025

а вы реально в магазине светофор искали элитные пельмени????

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гость

10:51:12 21-02-2025

Гость (16:29:51 20-02-2025) а вы реально в магазине светофор искали элитные пельмени????... А вы реально не понимаете, что "Элитные" это название, как производитель назвал так и называется, хоть "СуперМегаГиперЭлита"

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Такой вариант

16:30:27 20-02-2025

Так вопрос к производителю пельменей. А это не гаражная конторка, а весьма крупный многопрофильный мультибрендовый холдинг

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Гость

16:59:08 20-02-2025

А зефир в М-ра продают без яблочного пюре в составе! Это не зефир, а пишут, что зефир!

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Гость

17:01:52 20-02-2025

Претензии к производителю пельменей и к Роспотребнадзору, почему они допустили в продажу зараженный продукт. Производитель предъявил Светофору документы по качеству. Или Роспотребнадзор уверен, что Светофор отравил продукт?

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гость

17:54:43 20-02-2025

Гость (17:01:52 20-02-2025) Претензии к производителю пельменей и к Роспотребнадзору, по... На кого заказ-тот и виноват

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александр

19:02:44 20-02-2025

охота на Светофор продолжается? видать не плохо забашляли?

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гость

10:56:28 21-02-2025

александр (19:02:44 20-02-2025) охота на Светофор продолжается? видать не плохо забашляли?... Так поступило предложение на базе светофора сделать государственную сеть

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