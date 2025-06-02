Успокоится магнитосфера планеты лишь через несколько дней

02 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Мощнейшая магнитная буря бушует на Земле 2 июня. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Согласно ожиданию астрономов, полностью магнитосфера Земли успокоится лишь к 4 июня.

Пик солнечной активности пришелся на утро – тогда возбуждение магнитосферы едва не достигло отметки G4 (очень сильная буря). Легче ситуация станет лишь к вечеру, однако и тогда метеочувствительным людям нельзя расслабляться – ночью интенсивность колебаний магнитного поля снова достигнет уровня слабой бури, повторив "скачок" еще и утром.

После, с утра 3 июня до утра 4 июня, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

Напомним, что 31 мая на Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс массы. Он случился из-за вспышки уровня M8.2 в активной области, расположенной почти точно на линии Солнце – Земля.