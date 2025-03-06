Почти как пляжный, только снежный. Площадку для зимнего волейбола открыли в Барнауле

Первыми опробовали площадку городские любительские команды

06 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Площадка для зимнего волейбола в Барнауле / Фото: Алтайский спорт / Максим Фролов

В самом сердце Барнаула, на площади Сахарова, напротив "Титов-Арены", открылась площадка для волейбола на снегу. Это событие состоялось в начале марта, сообщает "Алтайский спорт".

В церемонии открытия приняли участие министр спорта края Иван Нифонтов, советник министра спорта региона по игровым видам спорта Михаил Панфилов, председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Петр Кобзаренко, руководитель Алтайской федерации волейбола Сергей Брагин и другие официальные лица.

Иван Нифонтов дал старт работе площадки, выполнив символическую первую подачу.

Организаторы стремятся обеспечить максимальную загрузку спортивного объекта. Любой желающий может сыграть на новой площадке, предварительно записавшись по телефону: 8-929-329-20-12. Спортсменам будет предоставлен необходимый инвентарь.

В ближайшие выходные, 8–9 марта, здесь пройдет чемпионат Алтайского края по волейболу на снегу, а с 21 по 23 марта – третий этап Кубка России.