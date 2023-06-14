Почти миллиард рублей получит Алтайский край на строительство модульных отелей

590 млн рублей направят в регион в 2023 году и еще 354 млн – в следующем

14 июня 2023, 20:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Субсидию 944,8 миллиона рублей получит Алтайский край на строительство модульных отелей. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.

580 миллионов из общей суммы региону перечислят в 2023 году, еще 354 млн – в следующем.

"Конкурсный отбор региональных заявок был проведен комиссией Минэкономразвития в апреле-мае 2023 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – отметили в правительстве.

Власти рассчитывают на то, что выделенные деньги позволят в короткие сроки улучшить номерной фонд.