Алтайский агротуркомплекс стал одним из лучших в РФ для гастрономического туризма

Там можно помочь коневоду перегонять дикие табуны или поработать на заготовке сена

05 июня 2023, 16:29, ИА Амител

Агротуристический комплекс "Инегень", расположенный в Республике Алтай, попал в топ-50 лучших объектов гастрономического туризма 2023 года, сообщает путеводитель 50 Best Tastes of Russia.

Победителей выбрали путём голосования ведущих рестораторов, шефов, сомелье и специалистов самых разных специальностей сферы. Агротуристический комплекс "Инегень" занял 48-е место в списке лучших, находится он на берегу реки Катуни в селе Инегень в Онгудайском районе.

"Повод для посещения: ферма овец и коз, плодово-ягодный сад, гостевые дома, алтайская кухня только из продуктов собственного производства, экскурсии, мастер-классы", – отметили в карточке к агрокомплексу.

Также можно помочь коневоду перегонять дикие табуны, поработать на заготовке сена или в саду, можно заняться горловым пением или сходить на рыбалку.

Ранее россиянам назвали курорты, которые смогут заменить подорожавшую Турцию.