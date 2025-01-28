Как и в случае с пенсиями, размер индексации пересчитали

28 января 2025, 07:14, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В конце января российские власти изменили планы по индексации материнского капитала, которую проведут уже 1 февраля. Ситуация похожа на ту, которая сложилась с повышением пенсий. Уровень инфляции по итогам 2024-го оказался выше, чем запланированное повышение выплат. Поэтому приняты дополнительные решения.

О том, на сколько в итоге будут повышены выплаты за первого и второго ребенка, – в материале amic.ru.

1 На сколько вырастет маткапитал с 1 февраля 2025 года? На 9,5%. Об этом на совещании президента страны с правительством сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Примечательно, что еще в середине января ожидалось, что уровень повышения составит 7,3% – такие цифры были заложены в бюджете. Но поскольку инфляция оказалась выше, то и уровень индексации решили "подтянуть".

2 Каким будет материнский капитал за первого ребенка в 2025 году? Размер выплаты увеличится сразу на 60 тысяч рублей и с 1 февраля 2025 года составит 690 тысяч рублей.

3 Каким будет размер выплаты за второго ребенка в 2025 году? За второго ребенка семьи будут получать 912 тысяч рублей. Сумма выплаты по сравнению с 2024-м увеличится более чем на 80 тысяч рублей.

4 Сколько можно получить за второго ребенка, если уже получили маткапитал за первого? Если в семье родился второй ребенок, но материнский капитал за первого уже получен, родителям положена разница между двумя суммами. В 2025 году размер этой выплаты составит 222 тысячи рублей.