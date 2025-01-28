Почти миллион рублей. Каким будет размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года?
Как и в случае с пенсиями, размер индексации пересчитали
28 января 2025, 07:14, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В конце января российские власти изменили планы по индексации материнского капитала, которую проведут уже 1 февраля. Ситуация похожа на ту, которая сложилась с повышением пенсий. Уровень инфляции по итогам 2024-го оказался выше, чем запланированное повышение выплат. Поэтому приняты дополнительные решения.
О том, на сколько в итоге будут повышены выплаты за первого и второго ребенка, – в материале amic.ru.
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На сколько вырастет маткапитал с 1 февраля 2025 года?
На 9,5%. Об этом на совещании президента страны с правительством сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Примечательно, что еще в середине января ожидалось, что уровень повышения составит 7,3% – такие цифры были заложены в бюджете. Но поскольку инфляция оказалась выше, то и уровень индексации решили "подтянуть".
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Каким будет материнский капитал за первого ребенка в 2025 году?
Размер выплаты увеличится сразу на 60 тысяч рублей и с 1 февраля 2025 года составит 690 тысяч рублей.
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Каким будет размер выплаты за второго ребенка в 2025 году?
За второго ребенка семьи будут получать 912 тысяч рублей. Сумма выплаты по сравнению с 2024-м увеличится более чем на 80 тысяч рублей.
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Сколько можно получить за второго ребенка, если уже получили маткапитал за первого?
Если в семье родился второй ребенок, но материнский капитал за первого уже получен, родителям положена разница между двумя суммами.
В 2025 году размер этой выплаты составит 222 тысячи рублей.
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Кто может получить материнский капитал?
- Женщины, которые родили или усыновили второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;
- женщины, которые родили или усыновили первого ребенка с 1 января 2020 года;
- отцы, которые являются единственными усыновителями второго и третьего ребенка по решению суда после 1 января 2007 года;
- отцы, которые являются единственными усыновителями первого ребенка по решению суда после 1 января 2020 года;
- отцы в случае, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.
09:40:45 28-01-2025
А нам ничего не платили. Мы чисто для себя
09:43:13 28-01-2025
Гость (09:40:45 28-01-2025) А нам ничего не платили. Мы чисто для себя... дикари
давайте снова опять
12:06:20 28-01-2025
Musik (09:43:13 28-01-2025) дикаридавайте снова опять... Мусик, ты ребенок, с его мышлением.
12:21:02 28-01-2025
Гость (12:06:20 28-01-2025) Мусик, ты ребенок, с его мышлением....
Судя по сообщениям Мусик пришет с Луговой
14:07:52 28-01-2025
А как быть тем, у кого уже есть маленький ребенок? Несправедливо.