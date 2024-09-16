Почти миллион жителей Алтайского края получат налоговые уведомления
60% уведомлений будут выгружены в личные кабинеты налоговой службы и на "Госуслуги"
16 сентября 2024, 16:48, ИА Амител
В Алтайском крае начали рассылать уведомления на оплату имущественных налогов. Как сообщает "Атмосфера" со ссылкой на пресс-службу управления ФНС по региону, в этом году их получат около 950 тысяч жителей, а оплатить налог нужно будет в срок до 2 декабря.
60% уведомлений будут выгружены в личные кабинеты налоговой службы, а также размещены в личных кабинетах на "Госуслугах", 40% будут направлены по почте заказным письмом.
Отмечается, что в этом году налоговая не будет рассылать уведомления на оплату налогов размером менее 300 рублей. Как рассказала глава отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Лариса Летягина, в Алтайском крае число таких уведомлений составит 375 тысяч. В текущем году по ним у налогоплательщиков не будет обязанности по уплате налогов.
22:07:16 16-09-2024
уже оплачено (электронным способом)
но есть нюансы
09:51:53 17-09-2024
людям с маленькими налогами не высылают уведомления. А зря. Сложно оплатить налоги пожилым людям электронным способом. Проблема для них. Рады бы платить, но не могут.
12:29:35 17-09-2024
высылают ещё как !
На мой адрес приходят "левые" налоговые уведомления, так в них налог на дом (где-то в крае) , меньше 500 руб.