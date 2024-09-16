Почти миллион жителей Алтайского края получат налоговые уведомления

60% уведомлений будут выгружены в личные кабинеты налоговой службы и на "Госуслуги"

16 сентября 2024, 16:48, ИА Амител

Налоги, повышенная ставка / Фото: freepik.com

В Алтайском крае начали рассылать уведомления на оплату имущественных налогов. Как сообщает "Атмосфера" со ссылкой на пресс-службу управления ФНС по региону, в этом году их получат около 950 тысяч жителей, а оплатить налог нужно будет в срок до 2 декабря.

60% уведомлений будут выгружены в личные кабинеты налоговой службы, а также размещены в личных кабинетах на "Госуслугах", 40% будут направлены по почте заказным письмом.

Отмечается, что в этом году налоговая не будет рассылать уведомления на оплату налогов размером менее 300 рублей. Как рассказала глава отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Лариса Летягина, в Алтайском крае число таких уведомлений составит 375 тысяч. В текущем году по ним у налогоплательщиков не будет обязанности по уплате налогов.