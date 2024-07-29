Туристический налог введут в Алтайском крае в 2025 году

Он заменит уже действующий экспериментальный курортный сбор

29 июля 2024, 13:22, ИА Амител

Туристы на Алтае / Фото: unsplash.com

Туристический налог введут в Алтайском крае и еще в трех регионах России, а в шести субъектах готовятся к этому, сообщает Telegram-канал Mash.

Туристический налог заменит курортный сбор, который до конца 2024 года в экспериментальном порядке действует в нескольких регионах страны. Сейчас сбор платят туристы, которые останавливаются в гостиницах и отелях Краснодарского, Алтайского, Ставропольского краев, а также в Санкт-Петербурге и на федеральной территории Сириус.

"В Белокурихе (Алтайский край) туристический налог составит 50 рублей с января 2025 года", – говорится в сообщении.

В Суздале (Владимирская область) отдых в жемчужине Золотого кольца обойдется в 100 рублей в сутки. От этого регион ожидает получить 80 млн рублей в год.

В Сортавале (Карелия) сделают 50 рублей в сутки с января.

В Вологде ставка будет составлять не более 1% от стоимости размещения в гостинице. Затем налог будут повышать по 1% в год и к 2029-му он станет 5%.