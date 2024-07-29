Туристический налог введут в Алтайском крае в 2025 году
Он заменит уже действующий экспериментальный курортный сбор
29 июля 2024, 13:22, ИА Амител
Туристический налог введут в Алтайском крае и еще в трех регионах России, а в шести субъектах готовятся к этому, сообщает Telegram-канал Mash.
Туристический налог заменит курортный сбор, который до конца 2024 года в экспериментальном порядке действует в нескольких регионах страны. Сейчас сбор платят туристы, которые останавливаются в гостиницах и отелях Краснодарского, Алтайского, Ставропольского краев, а также в Санкт-Петербурге и на федеральной территории Сириус.
"В Белокурихе (Алтайский край) туристический налог составит 50 рублей с января 2025 года", – говорится в сообщении.
В Суздале (Владимирская область) отдых в жемчужине Золотого кольца обойдется в 100 рублей в сутки. От этого регион ожидает получить 80 млн рублей в год.
В Сортавале (Карелия) сделают 50 рублей в сутки с января.
В Вологде ставка будет составлять не более 1% от стоимости размещения в гостинице. Затем налог будут повышать по 1% в год и к 2029-му он станет 5%.
13:34:20 29-07-2024
Раньше крестьянам вообще запрещали покидать места жительства -крепостное право. А теперь бояри добрые оброком заменили. Терпим. Ждем 1917 вернуть награбленное.
13:37:30 29-07-2024
А с жителей Алтайского края и Республики Алтай когда станут брать туристический налог за проживание в столь благодатном месте?
13:42:11 29-07-2024
и для своих?. ну выехали мы например в Завьялово...
14:13:31 29-07-2024
А говорят ни чего у нас не делается. Был курортный сбор, стал туристический налог. Работа ведётся!
15:25:12 29-07-2024
Раньше, в лихие 90-е, за въезд в другой город тоже собирали плату. Помню, в Новосибирске такое было. Потом стало считаться, что страна одна и граждане могут перемещаться бесплатно. Сейчас, видимо, по-другому рассуждают...
09:41:37 30-07-2024
Хоть для своих делали бы какую-нибудь скидку