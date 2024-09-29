Почти миллион жителей Алтайского края страдают от сердечно-сосудистых заболеваний
Самой частой болезнью является гипертония
29 сентября 2024, 15:25, ИА Амител
Сердце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1575611
В Алтайском крае больше 960 тысяч человек имеют проблемы с сердцем и сосудами. Об этом пишет "МК на Алтае".
Елена Гридасова, врач-кардиолог, говорит, что самое частое заболевание в регионе – это гипертония. От нее страдают 540 тысяч человек.
Контроль за давлением помогает снизить риск смерти от инсульта и инфаркта. Сейчас гипертонией болеют почти 30% взрослых.
С возрастом этот процент увеличивается и к 55-65 годам достигает 65%.
Риск заболеть гипертонией повышается из-за лишнего веса, вредных привычек, высокого холестерина, большого количества соли, малоподвижного образа жизни, курения и алкоголя.
22:12:45 29-09-2024
в АК ОЧЕНЬ хорошая диагностика и медицина, поэтому такие показатели
06:53:55 30-09-2024
Полностью отказался от сигарет и алкоголя, давление в норму пришло, а то бывает, приходишь к участковому терапевту, с начала, обязательно, множество анализов, потом таблетки до конца дней своих. Кстати,кофеин так же может давление поднимать
14:40:07 30-09-2024
Вообще, Алтайский край держит пальму первенства по многим заболеваниям.А по онкологии разве не в первых рядах?В чём причина?Я думаю сказываются последствия ядерных испытаний в прошлом уже на следующих поколениях.И вместо того чтобы как то облегчить людям жизнь,здесь ,напротив,условия жизни хуже чем в других регионах,где не было подобного воздействия.Хотя бы компенсировали людям тем что раньше отправляли на пенсию и работающим ввели доплату за нахождение в неблагоприятном регионе.
18:56:38 30-09-2024
Афиноген (14:40:07 30-09-2024) Вообще, Алтайский край держит пальму первенства по многим за... и это и диагностика. у нас очень сильный медицинский ВУЗ
08:56:42 01-10-2024
Гость (18:56:38 30-09-2024) и это и диагностика. у нас очень сильный медицинский ВУЗ... И что ,что диагностика?Людей от этих болезней умирает больше у нас чем где либо.Эта ваша диагностика только констатирует печальное положение края по числу этих болезней.