Почти миллион жителей Алтайского края страдают от сердечно-сосудистых заболеваний

Самой частой болезнью является гипертония

29 сентября 2024, 15:25, ИА Амител

Сердце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1575611

В Алтайском крае больше 960 тысяч человек имеют проблемы с сердцем и сосудами. Об этом пишет "МК на Алтае".

Елена Гридасова, врач-кардиолог, говорит, что самое частое заболевание в регионе – это гипертония. От нее страдают 540 тысяч человек.

Контроль за давлением помогает снизить риск смерти от инсульта и инфаркта. Сейчас гипертонией болеют почти 30% взрослых.

С возрастом этот процент увеличивается и к 55-65 годам достигает 65%.

Риск заболеть гипертонией повышается из-за лишнего веса, вредных привычек, высокого холестерина, большого количества соли, малоподвижного образа жизни, курения и алкоголя.