В Алтайском крае в конце сентября подскочило число пострадавших от клещей

С конца марта от этих членистоногих пострадали более 6,8 тыс. человек

28 сентября 2024, 19:34, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 103 жителя Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Для сравнения: неделей ранее с жалобами на их укусы в поликлиники обратилось 80 человек, а за неделю до этого – 51.

Всего с конца марта эти членистоногие присасывались к 6830 людям, в том числе 1754 детям.

В ведомстве подчеркнули, что 80% пострадавших за последнее время подхватили клещей при сборе грибов.

Также напомнили, что сейчас в крае свирепствуют клещи рода Дермацентор – переносчики возбудителей клещевого тифа. В теплую сухую погоду на одиночных особей можно наткнуться даже в октябре.