В автосалоне "Сибирь Авто" вы найдете как новые авто, так и машины с пробегом

19 июля 2023, 07:50, ИА Амител LjN8KPp2D

Автомобиль в салоне "Сибирь Авто" / Фото предоставлено компанией

Автомобили с пробегом – традиционно более стабильный рыночный сегмент. В прошлом году он оказался устойчивее, чем новые авто, но все же цены на б/у машины за год выросли на 35%. Почему так происходит? С официальными дилерами нынче сложно. Моделей в наличии часто нет. Клиентам приходится покупать машину под заказ. То есть потрогать, прокатиться, почувствовать свою "лошадку" покупатель может только уже по факту. Вместе с этим цены на новые автомобили уже год не перестают шокировать. Поэтому высокий спрос на авто, у которых уже был владелец, и дефицит новых моделей позволяет с уверенностью заявлять, что сейчас наступило время автомобилей с пробегом. Как говорят представители салонов, где продают авто с пробегом, сейчас имеются все возможности заменить официальных дилеров.

В чем преимущество таких автосалонов?

Мультибрендовые автосалоны, в которых представлен микс из машин, поистине сейчас переживают ренессанс. Например, "Сибирь Авто", где можно найти автомобили разных брендов из разных стран. Здесь и новые автомобили, завезенные по параллельному импорту, и авто, уже имевшие хозяина. Последние сейчас пользуются большей популярностью. Виной всему, как нетрудно догадаться, цена.

У машины, которая имеет минимальный пробег по Европе, Америке или Китаю, по факту состояние практически новой техники. Но стоит как б/у, рассказывает директор мультибрендового автомобильного салона "Сибирь Авто" Алексей Дьяков.

"Вы можете прийти в салон и выбрать новый китайский популярный автомобиль, например, Geely Monjaro* или новый Hyundai Tucson*. Или же подобрать под этот же бюджет б/у, но без пробега по России, выше классом. Например, Hyundai Palisade*. Да, есть небольшой пробег по Корее, но автомобиль выше классом. За эти же деньги машина намного больше, серьезнее и надежнее", – отметил Алексей Дьяков.

Салон "Сибирь Авто" дает возможность цивилизованно покупать так называемые машины "с рук". На них можно оформить полную техническую гарантию. Впрочем, техгарантия Karso* оформляется не только на автомобили с пробегом, но и на ввезенные по параллельному импорту.

Новые автомобили тоже удобнее покупать в "Сибирь Авто". Все машины, выставленные на продажу, в наличии. Их не нужно заказывать, ждать. Автомобили можно потрогать, осмотреть со всех сторон, оценить всю комплектацию, провести тест-драйв и в этот же день оформить покупку. Цена на машину, указанная на сайте компании, не изменится во время покупки. На новые транспортные средства, конечно же, тоже будет техгарантия Karso.

Автомобиль / Фото предоставлено компанией

Автомобиль / Фото предоставлено компанией

Автомобиль / Фото предоставлено компанией

Автомобиль / Фото предоставлено компанией





Автомобили в салоне "Сибирь Авто" / Фото предоставлено компанией

Сколько стоит?

Еще одним неоспоримым преимуществом покупки в "Сибирь Авто" является цена. Официальные дилеры вынуждены ставить более высокую цену, говорит Алексей Дьяков, за счет того, что им приходится платить дорогую аренду за помещение и рекламу. Экономя на этих категориях расходов, "Сибирь Авто" может продавать свои машины по более доступным ценам.

Какие еще преимущества покупки авто в "Сибирь Авто"?

Еще несколько аргументов для самых практичных:

вы не тратите время на то, чтобы бегать по банкам. Специалист сам сформирует заявку и направит ее во все банки-партнеры (ПАО "Росгосстрах Банк", ПАО "Банк ВТБ", АО "Тинькофф Банк", ПАО "БыстроБанк" и другие);

менеджеры компании готовят документы сразу для ГИБДД, в том числе и договор купли-продажи;

компания проверяет все автомобили на предмет залога, ареста, в том числе и через банки-партнеры.

Салон автомобилей с пробегом "Сибирь Авто"

Адрес: Барнаул, улица Малахова, 86в (ТРЦ "Весна")

Тел.: 8(3852) 99-66-35

Сайт

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ООО "СА-1"

*Geely Monjaro ("Джили Монджаро"); Hyundai Tucson ("Хендай Туксан"); Hyundai Palisade ("Хендай Палисад"); Karso ("Карсо").

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