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Почти новая. Где выгодно купить автомобиль в Барнауле?

В автосалоне "Сибирь Авто" вы найдете как новые авто, так и машины с пробегом

19 июля 2023, 07:50, ИА Амител LjN8KPp2D

Автомобиль в салоне "Сибирь Авто" / Фото предоставлено компанией
Автомобиль в салоне "Сибирь Авто" / Фото предоставлено компанией

Автомобили с пробегом – традиционно более стабильный рыночный сегмент. В прошлом году он оказался устойчивее, чем новые авто, но все же цены на б/у машины за год выросли на 35%. Почему так происходит? С официальными дилерами нынче сложно. Моделей в наличии часто нет. Клиентам приходится покупать машину под заказ. То есть потрогать, прокатиться, почувствовать свою "лошадку" покупатель может только уже по факту. Вместе с этим цены на новые автомобили уже год не перестают шокировать. Поэтому высокий спрос на авто, у которых уже был владелец, и дефицит новых моделей позволяет с уверенностью заявлять, что сейчас наступило время автомобилей с пробегом. Как говорят представители салонов, где продают авто с пробегом, сейчас имеются все возможности заменить официальных дилеров.

В чем преимущество таких автосалонов?

Мультибрендовые автосалоны, в которых представлен микс из машин, поистине сейчас переживают ренессанс. Например, "Сибирь Авто", где можно найти автомобили разных брендов из разных стран. Здесь и новые автомобили, завезенные по параллельному импорту, и авто, уже имевшие хозяина. Последние сейчас пользуются большей популярностью. Виной всему, как нетрудно догадаться, цена.

У машины, которая имеет минимальный пробег по Европе, Америке или Китаю, по факту состояние практически новой техники. Но стоит как б/у, рассказывает директор мультибрендового автомобильного салона "Сибирь Авто" Алексей Дьяков.

"Вы можете прийти в салон и выбрать новый китайский популярный автомобиль, например, Geely Monjaro* или новый Hyundai Tucson*. Или же подобрать под этот же бюджет б/у, но без пробега по России, выше классом. Например, Hyundai Palisade*. Да, есть небольшой пробег по Корее, но автомобиль выше классом. За эти же деньги машина намного больше, серьезнее и надежнее", – отметил Алексей Дьяков.

Салон "Сибирь Авто" дает возможность цивилизованно покупать так называемые машины "с рук". На них можно оформить полную техническую гарантию. Впрочем, техгарантия Karso* оформляется не только на автомобили с пробегом, но и на ввезенные по параллельному импорту.

Новые автомобили тоже удобнее покупать в "Сибирь Авто". Все машины, выставленные на продажу, в наличии. Их не нужно заказывать, ждать. Автомобили можно потрогать, осмотреть со всех сторон, оценить всю комплектацию, провести тест-драйв и в этот же день оформить покупку. Цена на машину, указанная на сайте компании, не изменится во время покупки. На новые транспортные средства, конечно же, тоже будет техгарантия Karso.

Сколько стоит?

Еще одним неоспоримым преимуществом покупки в "Сибирь Авто" является цена. Официальные дилеры вынуждены ставить более высокую цену, говорит Алексей Дьяков, за счет того, что им приходится платить дорогую аренду за помещение и рекламу. Экономя на этих категориях расходов, "Сибирь Авто" может продавать свои машины по более доступным ценам.

Какие еще преимущества покупки авто в "Сибирь Авто"?

Еще несколько аргументов для самых практичных:

  • вы не тратите время на то, чтобы бегать по банкам. Специалист сам сформирует заявку и направит ее во все банки-партнеры (ПАО "Росгосстрах Банк", ПАО "Банк ВТБ", АО "Тинькофф Банк", ПАО "БыстроБанк" и другие);
  • менеджеры компании готовят документы сразу для ГИБДД, в том числе и договор купли-продажи;
  • компания проверяет все автомобили на предмет залога, ареста, в том числе и через банки-партнеры.

Салон автомобилей с пробегом "Сибирь Авто"
Адрес: Барнаул, улица Малахова, 86в (ТРЦ "Весна")
Тел.: 8(3852) 99-66-35
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*Geely Monjaro ("Джили Монджаро"); Hyundai Tucson ("Хендай Туксан"); Hyundai Palisade ("Хендай Палисад"); Karso ("Карсо").

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