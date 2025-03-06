Женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин

06 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 37% трудоустроенных жителей во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Снится, когда авралы", – говорится в исследовании.

Женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин – 38% против 36% соответственно.

Также социологи выяснили, что барнаульцы до 35 лет продолжают работать во сне чаще, чем те, кто старше (39% против 35% соответственно).

Опрос проведен с 10 февраля по 5 марта 2025 года среди трудоустроенных представителей экономически активного населения Барнаула.