Почти половина барнаульцев продолжают работать во сне
Женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин
06 марта 2025, 15:30, ИА Амител
Сон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Барнауле 37% трудоустроенных жителей во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Снится, когда авралы", – говорится в исследовании.
Женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин – 38% против 36% соответственно.
Также социологи выяснили, что барнаульцы до 35 лет продолжают работать во сне чаще, чем те, кто старше (39% против 35% соответственно).
Опрос проведен с 10 февраля по 5 марта 2025 года среди трудоустроенных представителей экономически активного населения Барнаула.
15:35:47 06-03-2025
Так устроен мозг, барнаульцы не виноваты.
12:27:09 07-03-2025
Типичный сигнал что крышак сьезжать начинает
работодателю на то что его работник повредиться умом пофиг -уволит и наймет очередного дурачка
а вот работник если начал видеть такие сны надо понять - лимбо часы уменьшить раза в два либо уволиться и нормальную работу найти. Запомните -нервы не восстанавливаются. Это процесс необратимый
16:18:28 06-03-2025
Биороботы.
16:42:10 06-03-2025
Мне снятся девки баня самогон сало... Я на пенсии!!! Ура!
19:55:17 06-03-2025
Костя (16:42:10 06-03-2025) Мне снятся девки баня самогон сало... Я на пенсии!!! Ура! ... Наяву как с девками?
21:38:20 06-03-2025
Musik (19:55:17 06-03-2025) Наяву как с девками? ... У него утром вся простыня жирная и в пятнах. А от девок и следов не остается.
21:29:39 06-03-2025
Костя (16:42:10 06-03-2025) Мне снятся девки баня самогон сало... Я на пенсии!!! Ура! ... Молодец! Однако баня с разрешения терапевта, самогон - 50 грамм на новый год, ну а девки просто не нужны. Потому это все тебе, болезному пенсионеру, только во снах и является. Ура!
12:30:05 07-03-2025
Гость (21:29:39 06-03-2025) Молодец! Однако баня с разрешения терапевта, самогон - 50 гр... терапевт может быть кличкой, самогон может быть 96 процентов после тройного перегона а дефки дорого - руками дешевле
16:58:34 06-03-2025
вообще работа не снится, я нормальный человек)))))
17:05:57 06-03-2025
У меня сегодня во сне вацап слетел со всей инфой с 2016 года, и бэкап тоже.
Это все из-за ваших новостей о том что вацап перестанет работать )))
17:36:26 06-03-2025
они на работе не работают - а тут во сне
18:32:38 06-03-2025
Гость (17:36:26 06-03-2025) они на работе не работают - а тут во сне... На работе спят, так хоть во сне работают.
18:51:47 06-03-2025
Во сне работаю, только денег не платят.
11:46:29 07-03-2025
Потому что когда живешь и работаешь в Барнауле только и думаешь где подзаработать т.к. ЗП с основной работы тупо не хватает вот и остается во сне подрабатывать.