Количество приглашений на работу юным жителям края в возрасте 14–18 лет выросло на 50%

18 марта 2025, 09:40, ИА Амител

Подростки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае за 2024 год работодатели направили соискателям в возрасте от 14 до 18 лет более 88 тыс. приглашений на вакансии, и это на 50% больше, чем в 2023 году, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"На долю самых молодых кандидатов (14–18 лет) приходится только 6% от всех приглашений, отправленных соискателям в течение 2024 года. Но это все равно больше, чем в целом по России, где доля таких приглашений составила 4% за весь прошлый год", – говорится в исследовании.

Юных соискателей в возрасте 14–18 лет чаще всего зовут на вакансии, которые относятся к профессиональным сферам: "Туризм, гостиницы, рестораны", "Розничная торговля" и "Домашний, обслуживающий персонал".

"Если оценивать, в каких направлениях растет лояльность к самым молодым кандидатам, впереди остальных по этому параметру направление "Наука, образование": здесь количество приглашений соискателям от 14 до 18 лет выросло в 2,5 раза", – отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае работодатели из-за кадрового дефицита вынуждены засматриваться на подростков.