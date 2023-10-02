Четверть опрошенных заявили, что хотели бы построить дом или купить квартиру

02 октября 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

45% россиян заявили о том, что хотели бы накопить денег на безбедную старость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опросов сервисов "Работа.ру" и "СберНПФ".

25% респондентов заявили о том, что хотели бы перед выходом на пенсию построить дом или обзавестись квартирой (24%). Еще 22% опрошенных сказали о том, что хотели бы освоить новое хобби.

Ранее юрист рассказал россиянам о том, что статус пенсионера не приходит автоматически, а задержка с подачей документов может привести к проблемам с выплатами.