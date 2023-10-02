Почти половина россиян мечтают накопить на безбедную старость
Четверть опрошенных заявили, что хотели бы построить дом или купить квартиру
02 октября 2023, 15:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
45% россиян заявили о том, что хотели бы накопить денег на безбедную старость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опросов сервисов "Работа.ру" и "СберНПФ".
25% респондентов заявили о том, что хотели бы перед выходом на пенсию построить дом или обзавестись квартирой (24%). Еще 22% опрошенных сказали о том, что хотели бы освоить новое хобби.
Ранее юрист рассказал россиянам о том, что статус пенсионера не приходит автоматически, а задержка с подачей документов может привести к проблемам с выплатами.
15:57:09 02-10-2023
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16:01:22 02-10-2023
и возраст их до 30 не больше лет - наивные еще
16:09:08 02-10-2023
А другая половина, от оставшейся половины, мечтает узнать трёхзначный код с банковской карты накопивших на старость россиян...
16:12:17 02-10-2023
Честным трудом - только горб заработаешь!
16:15:22 02-10-2023
Мечтать не вредно, как на луне живут. Ну мечтайте дальше.
17:35:39 02-10-2023
Довели людей!? Уже о безбедной старости мечтают...!?
17:49:45 02-10-2023
Какая пенсия? За Плющенко с Рудковской лучше порадуйтесь. Они Гелик купили !!!!! Алтай,пляши!!!
00:52:53 03-10-2023
Смотря что такое безбедная старость. Кто-то - пенсию в 23 000 руб (средняя по РФ) , а кому-то и 50 000 будет мало - тогда надо накопить 5-10 млн, чтобы купить 2-3 квартиры для сдачи в наем. Тогда надо с 18 лет до 65 лет откладывать по 17000 руб каждый месяц (это без учета инфляции). Мечты, мечты...