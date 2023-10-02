НОВОСТИОбщество

Почти половина россиян мечтают накопить на безбедную старость

Четверть опрошенных заявили, что хотели бы построить дом или купить квартиру

02 октября 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

45% россиян заявили о том, что хотели бы накопить денег на безбедную старость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опросов сервисов "Работа.ру" и "СберНПФ".

25% респондентов заявили о том, что хотели бы перед выходом на пенсию построить дом или обзавестись квартирой (24%). Еще 22% опрошенных сказали о том, что хотели бы освоить новое хобби.

Ранее юрист рассказал россиянам о том, что статус пенсионера не приходит автоматически, а задержка с подачей документов может привести к проблемам с выплатами.

опросы пенсии

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:57:09 02-10-2023

СОГЛАСНА! ПОЛЕЗНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:22 02-10-2023

и возраст их до 30 не больше лет - наивные еще

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:08 02-10-2023

А другая половина, от оставшейся половины, мечтает узнать трёхзначный код с банковской карты накопивших на старость россиян...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Колхозник

16:12:17 02-10-2023

Честным трудом - только горб заработаешь!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:22 02-10-2023

Мечтать не вредно, как на луне живут. Ну мечтайте дальше.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:39 02-10-2023

Довели людей!? Уже о безбедной старости мечтают...!?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:45 02-10-2023

Какая пенсия? За Плющенко с Рудковской лучше порадуйтесь. Они Гелик купили !!!!! Алтай,пляши!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:52:53 03-10-2023

Смотря что такое безбедная старость. Кто-то - пенсию в 23 000 руб (средняя по РФ) , а кому-то и 50 000 будет мало - тогда надо накопить 5-10 млн, чтобы купить 2-3 квартиры для сдачи в наем. Тогда надо с 18 лет до 65 лет откладывать по 17000 руб каждый месяц (это без учета инфляции). Мечты, мечты...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров