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Юрист заявил о необходимости оформления статуса пенсионера

Просрочка может привести к задержкам выплат

02 октября 2023, 10:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов опроверг миф о том, что статус пенсионера дают россиянам автоматически. Его слова передает "Прайм".

По словам юриста, оформление статуса – обязанность самого человека. При этом подача документов должна производиться в определенный срок. Принести заявление в Соцфонд нужно не позднее чем за месяц до наступления пенсионного возраста. 

Рассмотрение бумаг занимает десять дней, после чего начинаются выплаты. В случае просрочки возможна задержка выплат пенсии. 

пенсии

Комментарии 20

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Гость

10:10:53 02-10-2023

А предпенсионерам?!

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Гость

10:12:33 02-10-2023

Такой раздутый штат соцфонда, и сложно статус пенсионный автоматически оформить? И это в благодарность за трудовую деятельность???

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Гость

10:24:18 02-10-2023

докажи что человек - всем оформить справку!

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Гость

11:04:09 02-10-2023

Гость (10:24:18 02-10-2023) докажи что человек - всем оформить справку!... Без бумажки -ты букашка, а с бумажкой -Человек!

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ха-ха

11:19:16 02-10-2023

Гость (11:04:09 02-10-2023) Без бумажки -ты букашка, а с бумажкой -Человек!... - А как же эта,ну как её ,а - Цифравизация. В Соцзащите не знают такого зверя

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Гость

11:13:23 02-10-2023

Ну это давно уже - чтобы назначили пенсию, надо прийти в ПФР и написать заявление. Специалисты скажут, какие документы необходимо предоставить для оформления пенсии. Лучше начать это дело пораньше, вдруг какие-то справки придется запрашивать в архивах или другом городе. К числу достижения пенсвозраста должно быть всё готово, тогда получите пенсию сразу же, с первого месяца.

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Гость

12:10:35 02-10-2023

Гость (11:13:23 02-10-2023) Ну это давно уже - чтобы назначили пенсию, надо прийти в ПФР... Алгоритм правильно указали, вот только в целом у нас неправильные установки -против человека. Ведь все давно под колпаком, с учетом "цифровизации", и к чему волокиту создавать, бюрократию??? А проще сказать - "палки в колёса вставлять человеку для чего?"

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Гость

12:03:03 02-10-2023

Судя по комментариям, предпенсионер это такое уже существо, которое до такой уже степени привыкло в своей жизни брать везде справки и стоять в очередях, что это воспринимается как должное. И иное бездействие осуждается строгим взглядом. Как жили в бюрократии так и после сами поддерживаем это. Пока живые ползайте по кабинетам, запрашивайте в архивах, доказывайте что работали... Как вас государство натягивает? И это еще не дембельский аккорд, не надейтесь

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Гость

12:20:26 02-10-2023

В случае просрочки возможна задержка выплат пенсии --- если не ошибаюсь, пенсия не теряется, после подачи заявления, выплачивается, считая с момента получения права на нее, то есть с момента наступления пенсионного возраста. Или ошибаюсь?

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Гость

12:48:58 02-10-2023

Гость (12:20:26 02-10-2023) В случае просрочки возможна задержка выплат пенсии --- если ... Ошибаетесь: со дня оформления в той конторе.

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Гость

12:32:07 02-10-2023

Вот Вы подали справки и тут начинает аттракцион с подтверждением стажа во всех местах где работали Давно пора создать инструкцию для будущих пенсионеров . Как человек оформил как предпенсионер выдайте инструкцию что надо для оформления. Инструкция написано не лишь что а для людей т.е. разжевано до мелочей и без ребусов и загадок.

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Сосенка

12:36:25 02-10-2023

Автоматически должны выполняться и все льготы , а мы должны бегать и собирать документы,а как же одно окно?

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гость

12:36:57 02-10-2023

Ошибаетесь, с момента обращения.

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Гость

12:45:55 02-10-2023

гость (12:36:57 02-10-2023) Ошибаетесь, с момента обращения.... А чисто теоретически.. пенсионер (допустим) год пролежал в больнице и не мог ничего оформить. Он все теряет и отсчет с момента его обращения?

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Афиноген

12:50:42 02-10-2023

И это демократическая власть?Раздули донельзя штат работников ,понастроили дворцов,компьютизировали кругом всё и вся да ещё и бегай выбивай свою пенсию.Позор.

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Гость

14:18:12 02-10-2023

И не вздумайте жаловаться на сотрудников ПФР. Выплату сразу же перенесут на самый конец месяца.

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Гость

14:27:49 02-10-2023

Гость (14:18:12 02-10-2023) И не вздумайте жаловаться на сотрудников ПФР. Выплату сразу ... а что плохого в выплате в конце месяца? зп у нас 25 привыкши уже

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Гость

14:37:41 02-10-2023

Гость (14:27:49 02-10-2023) а что плохого в выплате в конце месяца? зп у нас 25 привыкш... 25 у вас аванс, а зарплата выплачивается до 15 числа.

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Гость

14:53:05 02-10-2023

Гость (14:27:49 02-10-2023) а что плохого в выплате в конце месяца? зп у нас 25 привыкш... Как-то неприятно. Сначала получал пенсию 4 числа, а потом бац - и 30.

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Гость

14:19:39 02-10-2023

Всё для народа! Если какие-то льготы, то они носят заявительный характер, а если что-то отнять у населения - так это по умолчанию.

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