Юрист заявил о необходимости оформления статуса пенсионера

Просрочка может привести к задержкам выплат

02 октября 2023, 10:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов опроверг миф о том, что статус пенсионера дают россиянам автоматически. Его слова передает "Прайм".

По словам юриста, оформление статуса – обязанность самого человека. При этом подача документов должна производиться в определенный срок. Принести заявление в Соцфонд нужно не позднее чем за месяц до наступления пенсионного возраста.



Рассмотрение бумаг занимает десять дней, после чего начинаются выплаты. В случае просрочки возможна задержка выплат пенсии.