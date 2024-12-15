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Почти половина россиян не собираются смотреть новогодние шоу по ТВ

Каждый третий включит телевизор в фоновом режиме

15 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Фото: Gaby Dyson / unsplash.com
Фото: Gaby Dyson / unsplash.com

47% российских граждан отказались от просмотра новогодних развлекательных шоу по телевизору. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob.

Результаты опроса показали, что только каждый десятый готов смотреть программы по ТВ в новогоднюю ночь. Каждый третий включит телевизор в фоновом режиме

При этом женщины чаще мужчин заявляли о желании включить на фоне музыкально-развлекательное шоу в ночь с 31 декабря на 1 января – 38% против 30%. Кроме того, о таком желании чаще говорили люди старше 45 лет (43%).

Среди бездетных (31%) меньше россиян планируют слушать на фоне "огоньки", чем среди респондентов с детьми (41%).

телевидение Новый год
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Комментарии 18

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Гость

17:15:11 15-12-2024

Смотреть не буду, однозначно. Терпеть не могу Гузееву, а она будет ведущей новогоднего шоу на первом. Неужели нет молодых артисток в Москве, чтобы приятны были глазу!

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Геша

17:21:59 15-12-2024

И правильно-там смотреть нечего. Неинтересно совсем...

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.

18:07:28 15-12-2024

В еврОпу эти шоу и телевизор

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Гость

18:37:18 15-12-2024

Посчитайте пожалуйста сколько человек не будет бухать на новый год? Ищу единомышленников)

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Гость

19:03:11 15-12-2024

Гость (18:37:18 15-12-2024) Посчитайте пожалуйста сколько человек не будет бухать на нов... Сидеть, не бухать вместе?

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Гость

19:27:05 15-12-2024

Гость (18:37:18 15-12-2024) Посчитайте пожалуйста сколько человек не будет бухать на нов... Кто не будет бухать на НГ - те на рабочих местах, от слесаря до чиновников высокого ранга. Потому что ежели что случится неприятное в наше непростое время, то спросят по полной, а алкогольное опьянение усугубит вину.

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Гость

18:59:10 15-12-2024

обязательно Все все включают поздравление Президента, обязательно. Чтобы речь и куранты и шампанское. Некоторые прибитые жрут горелые бумажки, в надежде, ткскзть. Через 15 минут после 12 ночи все на улице - и мы смотрим массово "как соседское бабло в небо веером ушло", тк живем на 12 этаже, красота смотреть на город в это время! А остальные выключают телек или фоном свое попурри по музцентру, камин, елка

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Гость

19:01:55 15-12-2024

А что там смотреть, рекламу нескольких банков , крутят часами до изжоги?!? Не телевидение а сплошная реклама, смотреть невозможно , это днище.

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Иван

19:22:40 15-12-2024

По ТВ давно смотреть нечего, дошло до того что реклама в рекламе как на Wink и показывают всякую бурду, Соловьев, скабеева и прочие истерики, смотреть противно, поэтому онлайн кинотеатры и трекеры.

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Гость

19:27:06 15-12-2024

Я буду рассматривать полушария всю ночь

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гость

21:21:35 15-12-2024

Гость (19:27:06 15-12-2024) Я буду рассматривать полушария всю ночь... чьи

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Гость

08:13:16 16-12-2024

Не время для праздников.

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Гость

09:25:25 16-12-2024

Видимо,потому что и новогоднего стола,как 2-3 года назад,у россиян не будет.

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Гость

12:24:33 16-12-2024

Гость (09:25:25 16-12-2024) Видимо,потому что и новогоднего стола,как 2-3 года назад,у р... С чего бы вдруг, будет обязательно, нисколько не хуже чем обычно.

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Филипп Филиппыч

09:36:48 16-12-2024

Дожили, телевизор в тар тарары в месте с выступлением президента, иначе психом станешь.

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Гость

12:26:01 16-12-2024

Обязательно посмотрю, может немного, но посмотрю. И поздравление Президента - обязательно.

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Павел

14:20:09 16-12-2024

Новогодние огоньки изжили себя уже давно, одни и те же рожи в салатах, этот басков с киркоровым в роли хрюши и степаши, тошнит у всей страны, огонек бездарности и пошлости, где нет настоящего юмора, одно лицемерие

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Гость

15:08:29 16-12-2024

Одни и те же старые педики с седыми яйцами и эпилированными анусами, одни и те хе подтянутые куклы, одно и то же выдохшееся "шампанское" в бокалах, одни и те же рожи, песни... наверное, это стабильность? Вот только почему-то при Брежневе все "голубые огоньки" были намного интереснее!

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