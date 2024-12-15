Почти половина россиян не собираются смотреть новогодние шоу по ТВ

Каждый третий включит телевизор в фоновом режиме

15 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Фото: Gaby Dyson / unsplash.com

47% российских граждан отказались от просмотра новогодних развлекательных шоу по телевизору. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob.

Результаты опроса показали, что только каждый десятый готов смотреть программы по ТВ в новогоднюю ночь. Каждый третий включит телевизор в фоновом режиме

При этом женщины чаще мужчин заявляли о желании включить на фоне музыкально-развлекательное шоу в ночь с 31 декабря на 1 января – 38% против 30%. Кроме того, о таком желании чаще говорили люди старше 45 лет (43%).

Среди бездетных (31%) меньше россиян планируют слушать на фоне "огоньки", чем среди респондентов с детьми (41%).