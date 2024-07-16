Почти половина россиян недовольны пятидневной рабочей неделей
Меньше 10% готовы работать шесть дней
16 июля 2024, 22:40, ИА Амител
Рабочий / Фото: pxhere.com/ru/photo/755423
Согласно опросу, проведенному исследовательским отделом "Битрикс24", почти половина россиян (47%) высказались за изменение продолжительности рабочей недели. Об этом сообщает "Лента".
Большинство респондентов (38%) поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, считая ее наиболее предпочтительным вариантом. Только 9% опрошенных готовы работать шесть дней в неделю.
В то же время 53% россиян считают пятидневную рабочую неделю самым удобным и оптимальным вариантом рабочего графика.
22:51:24 16-07-2024
то им не нравится 5\2
то им не нравится 1\1 + 1\2\ + 1\3
а что вам надо тогда?
2 дня работать по 8 часов 5 дней отдыхать?
живите на пенсию если есть и работать не надо.
долго ли протяните? ведь за все плати за хату плати за свет плати за покушать плати и тд и что останется? нишиша.
Люди пашут и по 48 часов кто-то 6\1 херачит кто-то без выходных.
кто-то ночью ишачит и даже поспать не получается. к примеру ночные клубы.
22:53:27 17-07-2024
Рабочий (22:51:24 16-07-2024) то им не нравится 5\2то им не нравится 1\1 + 1\2\ + 1\3... Ох.. Работа в ночное время, например ночные клубы. Явно писал столичный мажор, жрущий папкины с мамкой лемоны.
Почему-то не атаночник с завода пример, или там составитель или машинист с ЖД, ну или реально что то ответственное, опасное и не простое.
11:04:52 18-07-2024
Рабочий (22:51:24 16-07-2024) то им не нравится 5\2то им не нравится 1\1 + 1\2\ + 1\3...
Да самая малость - достойный уровень жизни и оплаты труда, только и всего.
22:55:35 16-07-2024
Ну, возможно, в Москве. Там, если вместо 180-200 тысяч станут платить 130-150, никто особо не заплачет.
А у нас, при четырёхдневке, многие станут получать на руки тысяч по десять-двадцать. То-то зажируют!
Не, ну если в выходные летом окучивать вручную, примерно, гектар, а зимой ловить ершей и зайцев в свободное от работы время...
21:02:54 18-07-2024
Кхм... (22:55:35 16-07-2024) Ну, возможно, в Москве. Там, если вместо 180-200 тысяч стану... Это кто это в Москве по 180 тыс зарабатывает. Загнул. Средняя зарплата 50_60 тыс
06:33:18 19-07-2024
Гость (21:02:54 18-07-2024) Это кто это в Москве по 180 тыс зарабатывает. Загнул. Средня... Ты дурачок? За полтинник там никто опу от дивана не оторвет.
23:09:39 16-07-2024
Я тоже 13 лет назад не любил работать пятидневку! Во-первых платили мало, долларов 300! Во-вторых работать заставляли за двоих! В-третьих личной жизни нет! В-четвертых при зарплате в 300 долларов и стаже работы 39 лет пенсия будет 12500 рублей (у меня знакомая недавно вышла на пенсию в 58 лет и у неё стаж работы 39 лет заработала пенсию 12500)!
Сейчас мне 40 лет, не работаю 13 лет, в жизни ничего не достиг, не женат, детей нет, алиментов нет, долгов нет, отдыхаю на диване и кушаю мамкину пенсию!
05:21:06 17-07-2024
Валера (23:09:39 16-07-2024) Я тоже 13 лет назад не любил работать пятидневку! Во-первых ... типичный комментатор
03:13:45 18-07-2024
Валера (23:09:39 16-07-2024) Я тоже 13 лет назад не любил работать пятидневку! Во-первых ... Ну, хреново работала ваша знакомая, я 1965 года, мне плюс 1,5 добавили и я получила пенсию в 56,5. 35 лет стажа на тот момент было, 98 баллов. Сразу насчитали 16489... По августам прибавляют рублей по 300, но 17000 ещё нет... Продолжаю работать...
06:57:34 17-07-2024
53% россиян считают пятидневную рабочую неделю самым удобным ---- больше половины все таки адекватны
08:12:01 17-07-2024
С какого момента у нас 38% это большинство!? Наверное с того момента как к власти пришли либералы реформаторы...!?
Я всегда думал, что большинство это 50%+1 голос, это как минимум...
А по сабжу - сокращать рабочую неделю ни как нельзя!!! т.е. увеличивать количество выходных, значит обрекать народ на пьянство! Нужно сокращать рабочий день! Как изначально задумывали Коммунисты-Большевики...! Что бы освободившееся время люди проводили с семьёй, с детьми, для саморазвития!...
11:08:22 18-07-2024
Гость (08:12:01 17-07-2024) С какого момента у нас 38% это большинство!? Наверное с того...
Чтобы не обрекать народ на пьянство нужно образование развивать, а не уничтожать.
08:58:29 17-07-2024
А работодатели хотят платить МРОТ и по 8 часов рабочий день, да чтоб добраться до работы надо потратить еще 2-3 часа....
09:20:28 17-07-2024
Да недоволен... Работник должен ишачить 7/7 за теже деньги
09:47:55 17-07-2024
Прохоров вообще предлагал 60-ти часовую рабочую неделю!...
Вот о чем они все мечтают!
10:00:48 17-07-2024
Я бы не отказалась ни от одного из двух вариантов: первый сократить рабочий день до 7 ч., это особенно важно для тех, кто приходит домой и впрягается во вторую смену у плиты, между делом проверяя уроки у детей. Или пусть рабочий день увеличат до 9-9,5 ч., но с тремя выходными.
11:43:05 17-07-2024
7/7
14:10:53 17-07-2024
... до каких пор эта фигня со средой будет продолжаться?
14:44:43 17-07-2024
6ти-7ми часовой рабочий день, и 5 дней неделю. Все равно 8 часов невозможно быть беспрерыывно трудоспособным. Хорошая часть этого времени уходят впустую. Человек может часа 4-5 находится в продуктивно рабочем состоянии, остальное время вымучивается, превозмогается, в итоге ничего путевого не делается. Резонно уменьшить часовой рабочий день.
20:43:18 17-07-2024
...уже на пенсии... плюс имею доход с вкладов... летом [май - сентябрь] езжу два раза в неделю и мою золото... выходит около 4 граммов в неделю, дальше арифметика... мне не просто хватает, я вполне доволен!..
20:46:53 17-07-2024
Нужно уменьшать кол-во часов в смене, оптимально по 6 часов в день на пятидневке. Пришел с работы и успеваешь домашние дела сделать
00:13:55 18-07-2024
Гость (08:12:01 17-07-2024) С какого момента у нас 38% это большинство!? Наверное с того... Ты серьёзно такой примитивно мыслящий или шутишь? Там чётко написано Большинство респондентов это значит из 47 процентов 38 считают. То есть почти 80 процентов. Таким как ты нужен работать максимум грузчиком бери больше кидай дальше. Из за таких глупых людей живём хуже чем в Европе. Глупый и не внимательный
01:14:23 18-07-2024
Работаю на заводе в Барнауле, слесарь, час обед, полчаса завтрак, полчаса полдник, кофе в 10.30, иногда поспать можно после обеда, зп 170-180 тыс руб, зачем сокращать рабочую неделю? Сварщики по 410 - 600 тыс руб получают, без переработок.
02:27:37 18-07-2024
А я работаю три в день,три в ночь,три выходных. По 12 часов смена. Третья ночь тяжеловата,а так нормально.
06:52:53 18-07-2024
Многие комментаторы не знают слово прогресс!
16:46:10 18-07-2024
Надо что бы чинуша получал так же как и дворник, тогда будет всё хорошо!