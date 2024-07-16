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Почти половина россиян недовольны пятидневной рабочей неделей

Меньше 10% готовы работать шесть дней

16 июля 2024, 22:40, ИА Амител

Рабочий / Фото: pxhere.com/ru/photo/755423
Рабочий / Фото: pxhere.com/ru/photo/755423

Согласно опросу, проведенному исследовательским отделом "Битрикс24", почти половина россиян (47%) высказались за изменение продолжительности рабочей недели. Об этом сообщает "Лента".

Большинство респондентов (38%) поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, считая ее наиболее предпочтительным вариантом. Только 9% опрошенных готовы работать шесть дней в неделю.

В то же время 53% россиян считают пятидневную рабочую неделю самым удобным и оптимальным вариантом рабочего графика.

Работа опросы

Комментарии 26

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Рабочий

22:51:24 16-07-2024

то им не нравится 5\2
то им не нравится 1\1 + 1\2\ + 1\3
а что вам надо тогда?
2 дня работать по 8 часов 5 дней отдыхать?

живите на пенсию если есть и работать не надо.
долго ли протяните? ведь за все плати за хату плати за свет плати за покушать плати и тд и что останется? нишиша.

Люди пашут и по 48 часов кто-то 6\1 херачит кто-то без выходных.
кто-то ночью ишачит и даже поспать не получается. к примеру ночные клубы.

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Гость

22:53:27 17-07-2024

Рабочий (22:51:24 16-07-2024) то им не нравится 5\2то им не нравится 1\1 + 1\2\ + 1\3... Ох.. Работа в ночное время, например ночные клубы. Явно писал столичный мажор, жрущий папкины с мамкой лемоны.
Почему-то не атаночник с завода пример, или там составитель или машинист с ЖД, ну или реально что то ответственное, опасное и не простое.

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Я

11:04:52 18-07-2024

Рабочий (22:51:24 16-07-2024) то им не нравится 5\2то им не нравится 1\1 + 1\2\ + 1\3...

Да самая малость - достойный уровень жизни и оплаты труда, только и всего.

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Кхм...

22:55:35 16-07-2024

Ну, возможно, в Москве. Там, если вместо 180-200 тысяч станут платить 130-150, никто особо не заплачет.
А у нас, при четырёхдневке, многие станут получать на руки тысяч по десять-двадцать. То-то зажируют!
Не, ну если в выходные летом окучивать вручную, примерно, гектар, а зимой ловить ершей и зайцев в свободное от работы время...

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Гость

21:02:54 18-07-2024

Кхм... (22:55:35 16-07-2024) Ну, возможно, в Москве. Там, если вместо 180-200 тысяч стану... Это кто это в Москве по 180 тыс зарабатывает. Загнул. Средняя зарплата 50_60 тыс

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Гость

06:33:18 19-07-2024

Гость (21:02:54 18-07-2024) Это кто это в Москве по 180 тыс зарабатывает. Загнул. Средня... Ты дурачок? За полтинник там никто опу от дивана не оторвет.

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Валера

23:09:39 16-07-2024

Я тоже 13 лет назад не любил работать пятидневку! Во-первых платили мало, долларов 300! Во-вторых работать заставляли за двоих! В-третьих личной жизни нет! В-четвертых при зарплате в 300 долларов и стаже работы 39 лет пенсия будет 12500 рублей (у меня знакомая недавно вышла на пенсию в 58 лет и у неё стаж работы 39 лет заработала пенсию 12500)!
Сейчас мне 40 лет, не работаю 13 лет, в жизни ничего не достиг, не женат, детей нет, алиментов нет, долгов нет, отдыхаю на диване и кушаю мамкину пенсию!

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Гость

05:21:06 17-07-2024

Валера (23:09:39 16-07-2024) Я тоже 13 лет назад не любил работать пятидневку! Во-первых ... типичный комментатор

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Марина

03:13:45 18-07-2024

Валера (23:09:39 16-07-2024) Я тоже 13 лет назад не любил работать пятидневку! Во-первых ... Ну, хреново работала ваша знакомая, я 1965 года, мне плюс 1,5 добавили и я получила пенсию в 56,5. 35 лет стажа на тот момент было, 98 баллов. Сразу насчитали 16489... По августам прибавляют рублей по 300, но 17000 ещё нет... Продолжаю работать...

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Гость

06:57:34 17-07-2024

53% россиян считают пятидневную рабочую неделю самым удобным ---- больше половины все таки адекватны

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Гость

08:12:01 17-07-2024

С какого момента у нас 38% это большинство!? Наверное с того момента как к власти пришли либералы реформаторы...!?
Я всегда думал, что большинство это 50%+1 голос, это как минимум...
А по сабжу - сокращать рабочую неделю ни как нельзя!!! т.е. увеличивать количество выходных, значит обрекать народ на пьянство! Нужно сокращать рабочий день! Как изначально задумывали Коммунисты-Большевики...! Что бы освободившееся время люди проводили с семьёй, с детьми, для саморазвития!...

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Гость

11:08:22 18-07-2024

Гость (08:12:01 17-07-2024) С какого момента у нас 38% это большинство!? Наверное с того...
Чтобы не обрекать народ на пьянство нужно образование развивать, а не уничтожать.

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Гость

08:58:29 17-07-2024

А работодатели хотят платить МРОТ и по 8 часов рабочий день, да чтоб добраться до работы надо потратить еще 2-3 часа....

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Гость

09:20:28 17-07-2024

Да недоволен... Работник должен ишачить 7/7 за теже деньги

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Гость

09:47:55 17-07-2024

Прохоров вообще предлагал 60-ти часовую рабочую неделю!...
Вот о чем они все мечтают!

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Мавруша

10:00:48 17-07-2024

Я бы не отказалась ни от одного из двух вариантов: первый сократить рабочий день до 7 ч., это особенно важно для тех, кто приходит домой и впрягается во вторую смену у плиты, между делом проверяя уроки у детей. Или пусть рабочий день увеличат до 9-9,5 ч., но с тремя выходными.

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Мусик

11:43:05 17-07-2024

7/7

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Гость

14:10:53 17-07-2024

... до каких пор эта фигня со средой будет продолжаться?

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Гость

14:44:43 17-07-2024

6ти-7ми часовой рабочий день, и 5 дней неделю. Все равно 8 часов невозможно быть беспрерыывно трудоспособным. Хорошая часть этого времени уходят впустую. Человек может часа 4-5 находится в продуктивно рабочем состоянии, остальное время вымучивается, превозмогается, в итоге ничего путевого не делается. Резонно уменьшить часовой рабочий день.

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константин

20:43:18 17-07-2024

...уже на пенсии... плюс имею доход с вкладов... летом [май - сентябрь] езжу два раза в неделю и мою золото... выходит около 4 граммов в неделю, дальше арифметика... мне не просто хватает, я вполне доволен!..

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Алена

20:46:53 17-07-2024

Нужно уменьшать кол-во часов в смене, оптимально по 6 часов в день на пятидневке. Пришел с работы и успеваешь домашние дела сделать

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Гость

00:13:55 18-07-2024

Гость (08:12:01 17-07-2024) С какого момента у нас 38% это большинство!? Наверное с того... Ты серьёзно такой примитивно мыслящий или шутишь? Там чётко написано Большинство респондентов это значит из 47 процентов 38 считают. То есть почти 80 процентов. Таким как ты нужен работать максимум грузчиком бери больше кидай дальше. Из за таких глупых людей живём хуже чем в Европе. Глупый и не внимательный

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Геннадий

01:14:23 18-07-2024

Работаю на заводе в Барнауле, слесарь, час обед, полчаса завтрак, полчаса полдник, кофе в 10.30, иногда поспать можно после обеда, зп 170-180 тыс руб, зачем сокращать рабочую неделю? Сварщики по 410 - 600 тыс руб получают, без переработок.

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Стелла

02:27:37 18-07-2024

А я работаю три в день,три в ночь,три выходных. По 12 часов смена. Третья ночь тяжеловата,а так нормально.

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Sten

06:52:53 18-07-2024

Многие комментаторы не знают слово прогресс!

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Гость

16:46:10 18-07-2024

Надо что бы чинуша получал так же как и дворник, тогда будет всё хорошо!

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