Почти половина россиян недовольны пятидневной рабочей неделей

Меньше 10% готовы работать шесть дней

16 июля 2024, 22:40, ИА Амител

Рабочий / Фото: pxhere.com/ru/photo/755423

Согласно опросу, проведенному исследовательским отделом "Битрикс24", почти половина россиян (47%) высказались за изменение продолжительности рабочей недели. Об этом сообщает "Лента".

Большинство респондентов (38%) поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, считая ее наиболее предпочтительным вариантом. Только 9% опрошенных готовы работать шесть дней в неделю.

В то же время 53% россиян считают пятидневную рабочую неделю самым удобным и оптимальным вариантом рабочего графика.