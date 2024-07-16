НОВОСТИЭкономика

В Барнауле ищут слесаря с зарплатой как у ведущего экономиста

Работодателям требуются рабочие профессии

16 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали вакансии в Барнауле и назвали пятерку самых высокооплачиваемых предложений июля.

"В июле в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих", – говорится в исследовании.

Самые высокооплачиваемые вакансии июля в Барнауле:

Повар на кухне / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Работа вакансии

Комментарии 21

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Гость

17:12:16 16-07-2024

ага слесарь 80-120 но скорей всего 80, а ведущий экономист от 90 а скорей всего 120

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Гость

17:16:33 16-07-2024

Правда оклад 30 остальное проценты и премия. Но в среднем от 80 до 120

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Гость

19:48:09 16-07-2024

Гость (17:16:33 16-07-2024) Правда оклад 30 остальное проценты и премия. Но в среднем от... Правда, и окладов таких не бывает, говорю это, как экономист с большим стажем работы экономистом большого учреждения.

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Иван

17:42:29 16-07-2024

Слесарь намного важнее и нужнее чем экономист

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Гость

18:11:25 16-07-2024

Иван (17:42:29 16-07-2024) Слесарь намного важнее и нужнее чем экономист...
Врядли. Слесарям в СССР платили - экономистам нет. Итог - плановая экономика рухнула.

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Гость

05:33:36 17-07-2024

Гость (18:11:25 16-07-2024) Врядли. Слесарям в СССР платили - экономистам нет. Итог... До восьмидесятого в Союзе не было должности экономист, и зарплата у рабочих была больше чем у конторских, а пришли экономисты и стали резать тарифы. Им за экономию, на работягах, процент доплачивали.

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Гость

18:04:24 16-07-2024

А сварщику 65?))) да вы там глумитесь что-ли?

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Musik

18:55:17 16-07-2024

Сколько эффективным не плати- они все равно налево смотрят.

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Гость

19:43:53 16-07-2024

Ну слесарь на металлоконструкциях так примерно и получает. Потому что работа в основном в тёплое время года, потом не обязательно в черте города, т.е. командировки... а вот экономист 90 это чудо дивное. И сварщик 65 тоже. Да за такие деньги сварщик даже электрод в руку не возьмёт

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Славгород

21:14:33 16-07-2024

Гость (19:43:53 16-07-2024) Ну слесарь на металлоконструкциях так примерно и получает. П... В Славгороде в муп Теплосбыт зп у сварщика 28т, а вы говорите электрод не возьмёт)

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Гость

22:31:39 16-07-2024

Гость (19:43:53 16-07-2024) Ну слесарь на металлоконструкциях так примерно и получает. П... Хотя казалось бы какая проблема сварить, это не мешки таскать и не цемент руками мешать

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Гость

07:17:18 17-07-2024

Гость (22:31:39 16-07-2024) Хотя казалось бы какая проблема сварить, это не мешки таскат... Сварка- это отрава, это работа, часто на открытом воздухе, это неудобные позы в течение длительного времени. Не даром это списочная профессия - выход на пенсию раньше и льготы по отпуску, профилактическое питание.

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Н.Е. Нуаче

21:57:50 16-07-2024

А врачам до сих пор платят меньше 10... Вот вам и детское со взрослым здоровье

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Гость

14:14:18 19-07-2024

Н.Е. Нуаче (21:57:50 16-07-2024) А врачам до сих пор платят меньше 10... Вот вам и детское со... МРОТ 19242+ доплаты за все что можно - диспансеризацию, профосмотры, платные услуги, доплаты молодым (15000 в месяц) и старым (9000) cельским жителям -1120- какие 10000?, а спец выплаты по 50000 рублей в месяц плюсом не считаете? Вот как раз медикам ХВАТИТ жаловаться !!!!!

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Валера

22:25:52 16-07-2024

А когда будут платить детские пособия 40-летним?
Мне 40 лет, ни дня не работал, в армию не ходил, налоги не платил, не женат, детей нет, алиментов нет, долгов нет, отдыхаю на диване и кушаю мамкину пенсию!
Когда у государства совесть проснётся? Сколько можно кушать мамкину пенсию, а когда будут платить детские пособия ?

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Гость

07:12:17 17-07-2024

Валера (22:25:52 16-07-2024) А когда будут платить детские пособия 40-летним?Мне 40 л... Валера, эта клоунада нисколько не смешная.

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Гость

10:12:53 17-07-2024

Гость (07:12:17 17-07-2024) Валера, эта клоунада нисколько не смешная. ... Тролль он.

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Гость

10:42:40 17-07-2024

Валера (22:25:52 16-07-2024) А когда будут платить детские пособия 40-летним?Мне 40 л... Шутка повторенная дважды не становится в 2 раза смешней

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Гость

11:28:17 17-07-2024

Гость (10:42:40 17-07-2024) Шутка повторенная дважды не становится в 2 раза смешней... А это не шутка. Я таких, как этот Валера хочет показаться, каждый день наблюдаю, сидят весь день во дворе, пиво из пластиковых бутылок цедят... загорелые такие, здоровенькие. Не верите? А загляните на почту на Силикатном в день выдачи пенсий, там больше половины таких.

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Мусик

11:50:11 17-07-2024

Гость (10:42:40 17-07-2024) Шутка повторенная дважды не становится в 2 раза смешней... 2**10

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Гость

10:54:04 17-07-2024

Давайте скинимся Валере на пивко?!

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