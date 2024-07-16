В Барнауле ищут слесаря с зарплатой как у ведущего экономиста

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали вакансии в Барнауле и назвали пятерку самых высокооплачиваемых предложений июля.

"В июле в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих", – говорится в исследовании.