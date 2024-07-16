В Барнауле ищут слесаря с зарплатой как у ведущего экономиста
Работодателям требуются рабочие профессии
16 июля 2024, 17:00, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали вакансии в Барнауле и назвали пятерку самых высокооплачиваемых предложений июля.
"В июле в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих", – говорится в исследовании.
Самые высокооплачиваемые вакансии июля в Барнауле:
- ведущий экономист, зарплата от 90 000 рублей;
- слесарь по сборке металлоконструкций, зарплата 80 000 – 120 000 рублей;
- менеджер по транспортной логистике, зарплата от 70 000 рублей;
- менеджер по продажам, зарплата от 70 000 рублей;
- газоэлектросварщик, зарплата от 65 000 рублей.
17:12:16 16-07-2024
ага слесарь 80-120 но скорей всего 80, а ведущий экономист от 90 а скорей всего 120
17:16:33 16-07-2024
Правда оклад 30 остальное проценты и премия. Но в среднем от 80 до 120
19:48:09 16-07-2024
Гость (17:16:33 16-07-2024) Правда оклад 30 остальное проценты и премия. Но в среднем от... Правда, и окладов таких не бывает, говорю это, как экономист с большим стажем работы экономистом большого учреждения.
17:42:29 16-07-2024
Слесарь намного важнее и нужнее чем экономист
18:11:25 16-07-2024
Иван (17:42:29 16-07-2024) Слесарь намного важнее и нужнее чем экономист...
Врядли. Слесарям в СССР платили - экономистам нет. Итог - плановая экономика рухнула.
05:33:36 17-07-2024
Гость (18:11:25 16-07-2024) Врядли. Слесарям в СССР платили - экономистам нет. Итог... До восьмидесятого в Союзе не было должности экономист, и зарплата у рабочих была больше чем у конторских, а пришли экономисты и стали резать тарифы. Им за экономию, на работягах, процент доплачивали.
18:04:24 16-07-2024
А сварщику 65?))) да вы там глумитесь что-ли?
18:55:17 16-07-2024
Сколько эффективным не плати- они все равно налево смотрят.
19:43:53 16-07-2024
Ну слесарь на металлоконструкциях так примерно и получает. Потому что работа в основном в тёплое время года, потом не обязательно в черте города, т.е. командировки... а вот экономист 90 это чудо дивное. И сварщик 65 тоже. Да за такие деньги сварщик даже электрод в руку не возьмёт
21:14:33 16-07-2024
Гость (19:43:53 16-07-2024) Ну слесарь на металлоконструкциях так примерно и получает. П... В Славгороде в муп Теплосбыт зп у сварщика 28т, а вы говорите электрод не возьмёт)
22:31:39 16-07-2024
Гость (19:43:53 16-07-2024) Ну слесарь на металлоконструкциях так примерно и получает. П... Хотя казалось бы какая проблема сварить, это не мешки таскать и не цемент руками мешать
07:17:18 17-07-2024
Гость (22:31:39 16-07-2024) Хотя казалось бы какая проблема сварить, это не мешки таскат... Сварка- это отрава, это работа, часто на открытом воздухе, это неудобные позы в течение длительного времени. Не даром это списочная профессия - выход на пенсию раньше и льготы по отпуску, профилактическое питание.
21:57:50 16-07-2024
А врачам до сих пор платят меньше 10... Вот вам и детское со взрослым здоровье
14:14:18 19-07-2024
Н.Е. Нуаче (21:57:50 16-07-2024) А врачам до сих пор платят меньше 10... Вот вам и детское со... МРОТ 19242+ доплаты за все что можно - диспансеризацию, профосмотры, платные услуги, доплаты молодым (15000 в месяц) и старым (9000) cельским жителям -1120- какие 10000?, а спец выплаты по 50000 рублей в месяц плюсом не считаете? Вот как раз медикам ХВАТИТ жаловаться !!!!!
22:25:52 16-07-2024
А когда будут платить детские пособия 40-летним?
Мне 40 лет, ни дня не работал, в армию не ходил, налоги не платил, не женат, детей нет, алиментов нет, долгов нет, отдыхаю на диване и кушаю мамкину пенсию!
Когда у государства совесть проснётся? Сколько можно кушать мамкину пенсию, а когда будут платить детские пособия ?
07:12:17 17-07-2024
Валера (22:25:52 16-07-2024) А когда будут платить детские пособия 40-летним?Мне 40 л... Валера, эта клоунада нисколько не смешная.
10:12:53 17-07-2024
Гость (07:12:17 17-07-2024) Валера, эта клоунада нисколько не смешная. ... Тролль он.
10:42:40 17-07-2024
Валера (22:25:52 16-07-2024) А когда будут платить детские пособия 40-летним?Мне 40 л... Шутка повторенная дважды не становится в 2 раза смешней
11:28:17 17-07-2024
Гость (10:42:40 17-07-2024) Шутка повторенная дважды не становится в 2 раза смешней... А это не шутка. Я таких, как этот Валера хочет показаться, каждый день наблюдаю, сидят весь день во дворе, пиво из пластиковых бутылок цедят... загорелые такие, здоровенькие. Не верите? А загляните на почту на Силикатном в день выдачи пенсий, там больше половины таких.
11:50:11 17-07-2024
Гость (10:42:40 17-07-2024) Шутка повторенная дважды не становится в 2 раза смешней... 2**10
10:54:04 17-07-2024
Давайте скинимся Валере на пивко?!