Почти половина россиян планируют уйти в отпуск осенью

Только четыре процента людей собираются за границу

23 августа 2024, 10:15, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, 44% россиян планируют свой осенний отдых. Большинство из них (19%) намерены провести отпуск дома, а 11% планируют путешествовать по России, пишет ТАСС.

10% опрошенных выбирают для отдыха дачу, а 4% планируют поездку за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. За границей россияне чаще всего выбирают Турцию, Египет и Таиланд.

Интересно, что чаще всего о планах поехать за границу рассказывали респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей (7%). Среди них также больше всего тех, кто проведёт отпуск дома (24%).

48% россиян не планируют брать осенний отпуск. Это самый низкий показатель за последние четыре года — в 2023 году таких было 62%.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех регионов страны.