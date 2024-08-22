Почему снизились цены на путевки и куда сейчас летят в отпуск алтайские туристы?

Рассказываем, сколько стоит во второй половине августа отпуск за границей и в России и есть ли сейчас горящие путевки

22 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Отдых на море. Фото: Ethan Robertson/unsplash.com

От начала календарной осени нас отделяет всего 10 дней, но жители Алтайского края еще могут успеть слетать в отпуск этим летом. Причем цены на некоторые туры сейчас выгоднее, чем были в начале августа и в июле. С чем это связано, в какую сумму обойдется отдых и какие направления наиболее востребованы, читайте в материале amic.ru.

Почему в середине августа вдруг подешевели туры?

Туристические путевки практически ежегодно становятся выгоднее за две-полторы недели до начала осени, когда начинается активная подготовка к школе. Большинство родителей не рассматривают этот период как время для отпуска. Наполняемость рейсов и отелей снижается, поэтому появляются "горящие путевки", объясняет тенденцию директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева.

"Но как только наступает 2-3 сентября, все возвращается на круги своя и цены восстанавливаются. Начинается бархатный сезон, и говорить про горящие предложения уже не приходится", — отмечает Наталья Гордеева.

Если купить путевку на вторую половину августа, сэкономить можно порядка 15-25 %. Если еще 12 августа отдых продолжительностью 10 ночей на Анталийском побережье стоил от 100 тысяч рублей, сейчас такой тур можно купить за 76 тысяч. Правда, времени на раздумье почти не осталось: вылет из Барнаула состоится 23 августа, говорит директор туристического агентства "100 Дорог" Евгения Беспалова. Эксперт подчеркивает, что это минимальная цена . Чем выше уровень отеля и чем ближе он к береговой линии, тем выше будет стоимость отдыха.

Полетная программа из Барнаула в Турцию запланирована до октября. Рейсы выполняются раз в 9-10 дней, и длительность отпуска, соответственно, такая же. Из Новосибирска вылеты осуществляются практически ежедневно, и в этом случае турист уже сам определяет, сколько дней он проведет на Анталийском побережье.

Где еще можно успеть отдохнуть на море в августе?

У жителей Алтайского края помимо Турции из заграничных направлений популярностью сейчас пользуются Объединенные Арабские Эмираты. Евгения Беспалова отмечает, что вылеты в эту страну выполняются из Новосибирска практически каждый день, но мест на рейсы на даты до сентября осталось очень мало.

"В эту страну туристы едут круглый год. Отдых на чистейших пляжах с купанием в теплой воде Персидского залива – настоящее блаженство. Выбор отелей от 2 до 7 звёзд огромный. Но сейчас в Эмиратах стоит жара под 50 градусов. А в несезон цены значительно ниже, сэкономить можно до 40%", — говорит директор офиса продаж компании "Пегас туристик Барнаул" Ольга Ришко.

Доступны с вылетом из Толмачево также Египет, Таиланд и Вьетнам, но рейсы выполняются раз в 8-10 дней, поэтому подобрать тур до начала учебного года будет проблематично, говорит Евгения Беспалова.

Из российских морских направлений востребованы Сочи, Абхазия, Дагестан. Улететь на побережье Чёрного моря можно прямыми рейсами из Барнаула.

Наталья Гордеева отмечает, что сегодня в топе запросов у туристов зачастую не конкретное направление, а стоимость отдыха, которая при выборе тура играет ключевое значение. Кроме того, увеличилось число туристов, которым сейчас запрещен выезд за рубеж.

"Жители региона активно выбирают российские направления. Тёплая погода и море всегда пользуются спросом — это Сочи, Абхазия и курорты Дагестана. После терактов спрос на Махачкалу снижался, но сейчас туристы снова летят к Каспийскому морю. В Дагестане можно найти размещение разного уровня комфорта на побережье. Такой отдых по многим параметрам будет ничуть не хуже, чем в Сочи", — говорит директор компании "Алтайтурист".

Многие не хотят ограничиваться отдыхом на море и выбирают комбинированные туры. Например, жители Алтайского края за один отпуск могут побывать и в Дагестане, и в Казани. Или увидеть и Калининград, и Казань. Они доступны с вылетом из Барнаула до 25 сентября, рассказывает Ольга Ришко. И места еще есть.

"Три дня туристы проводят в столице Татарстана и семь — в Калининграде. В стоимость тура входят три перелета, а также проживание в гостинице хорошего уровня. Такие комбинированные туры пользуются большим спросом, потому что они доступны. Стоимость десятидневного тура — 120 тысяч на человека", — говорит Ришко.

Сколько стоят путевки?

С вылетом из Барнаула:

Казань:

23.08 на 2 ночи — от 22 300;

26.08 на 3 ночи — от 22 00;

26.08 на 6 ночей — от 24 800.

Санкт-Петербург:

25.08 на 5 ночей — от 61 300;

26.08 на 4 ночи — от 41 200;

29.08 на 4 ночи — от 31 500.

Сочи:

27.08 на 6 ночей — от 69 800;

30.08 на 3 ночи — от 55 200;

30.08 на 6 ночей — от 62 000.

Абхазия:

27.08 на 6 ночей — от 60 000;

30.08 на 10 ночей — от 61 600.

Турция:

23.08 на 10 ночей — от 76 000.

С вылетом из Новосибирска:

Санкт-Петербург:

26.08 на 6 ночей — от 31 200;

28.08 на 6 ночей — от 31 200;

29.08 на 3 ночи — от 27 00.

Абхазия:

24.08 на 9 ночей — от 35 800;

26.08 на 7 ночей — от 41 900;

30.08 на 3 ночи — от 33 800.

Сочи:

28.08 на 7 ночей — от 38 900;

30.08 на 6 ночей — от 36 700.

Турция:

26.08 на 6 ночей — от 58 400;

27.08 на 7 ночей — от 63 100;

28.08 на 9 ночей — от 63 600;

30.08 на 6 ночей — от 52 300;

31.08 на 7 ночей — от 58 400.

ОАЭ

25.08 на 8 ночей — от 74 900;

28.08 на 10 ночей — от 77 000;

31.08 на 6 ночей — от 65 700.

Египет

30.08 на 11 ночей — от 81 300.

Таиланд

25.08 на 12 ночей — от 94 100;

28.08 на 9 ночей от — 96 800.

Вьетнам:

29.08 на 11 ночей — от 108 800.