Почти половина украинцев выступила за мирные переговоры с Россией
В опросе не участвовали военные
16 июля 2024, 17:30, ИА Амител
Мирные переговоры / Фото: unsplash.com
На Украине за начало мирных переговоров выступили 44% жителей, больше всего инициативу поддержали на юге страны (60%), сообщает телеканал "360" со ссылкой на местное издание "Зеркало недели".
Исследование проводил Центр Разумкова с 20 по 28 июня. Социологи отметили, что в опросе не участвовали военные, поэтому он отражает "мнение тыла".
"84% участников исследования назвали неприемлемыми условия России в части территорий", – говорится в исследовании.
58% респондентов выступили против внесения в Конституцию положений о безъядерном и внеблоковом статусе Украины.
18:06:41 16-07-2024
Досить балакать.Только полная и безоговорочная капитуляция.
18:53:13 16-07-2024
Гость (18:06:41 16-07-2024) Досить балакать.Только полная и безоговорочная капитуляция.... Там еще важные вещи обязательно сделать надо.
Щас много будет млезливых песенок.
19:55:39 16-07-2024
жить хотят вот и голосуют.
ну а с военными понятно мозги промыли отступать страшно до последнего будут приказы выполнять даже когда всю верхушку подстригут.
22:36:28 16-07-2024
Коля (19:55:39 16-07-2024) жить хотят вот и голосуют.ну а с военными понятно мозги ... В смысле? Они хотят переговоры на своих условиях, хотят ядерное оружие и в "нату". Похоже, не хотят они жить спокойно.
22:21:49 16-07-2024
Послушайте Арестовича с Шульман дня два три назад они беседовали...! Я не фанат этих двоих... Шульман вообще бы к стенке надо!... А вот Арестович умные вещи начал говорить...! Хоть и хохол.
01:44:39 17-07-2024
Гость (22:21:49 16-07-2024) Послушайте Арестовича с Шульман дня два три назад они беседо... Не подцепите "шульманилёз" от таких просмотров
08:16:54 17-07-2024
Гость (01:44:39 17-07-2024) Не подцепите "шульманилёз" от таких просмотров... :-)
Не, не! У меня на шульманелёз, как и на гозманифилис, как и на латыникокк... Давно уже выработался жёсткий иммунитет!
03:40:33 17-07-2024
Гость (22:21:49 16-07-2024) Послушайте Арестовича с Шульман дня два три назад они беседо...
Арестович тоже иногда бредятину несет.Но слушать интересно )
07:03:31 17-07-2024
44% жителей --- то есть большинство против
07:08:06 17-07-2024
против внесения в Конституцию положений о безъядерном и внеблоковом --- походу решать придется сейчас, когда они будут ядерными и в НАТО, они России раскатают. Все вспомнят. Походу назад пути нет