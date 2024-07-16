Почти половина украинцев выступила за мирные переговоры с Россией

В опросе не участвовали военные

16 июля 2024, 17:30, ИА Амител

Мирные переговоры / Фото: unsplash.com

На Украине за начало мирных переговоров выступили 44% жителей, больше всего инициативу поддержали на юге страны (60%), сообщает телеканал "360" со ссылкой на местное издание "Зеркало недели".

Исследование проводил Центр Разумкова с 20 по 28 июня. Социологи отметили, что в опросе не участвовали военные, поэтому он отражает "мнение тыла".

"84% участников исследования назвали неприемлемыми условия России в части территорий", – говорится в исследовании.

58% респондентов выступили против внесения в Конституцию положений о безъядерном и внеблоковом статусе Украины.