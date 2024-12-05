Почти половина жителей Барнаула выступает за запрет курения на ходу
В Госдуме за курение на улице предложили ввести штрафы от 5 тыс. рублей
05 декабря 2024, 19:35, ИА Амител
По данным опроса, 46% жителей Барнаула поддерживают запрет курения на ходу. Об этом сообщает SuperJob.
Инициативу предложил депутат Госдумы Амир Хамитов. По его мнению, за нарушение этого запрета граждан следует штрафовать минимум на 5 тыс. рублей.
"Курение – это выбор отдельного человека и вредить другим людям не нужно", – заявляют люди, выступившие за введение запрета.
В свою очередь, 25% барнаульцев против этой инициативы.
"Как контролировать?" – спрашивают они.
Есть и те, кто не смог занять ни одну из позиций. Доля опрошенных, оставшихся в нейтралитете, составила 3 из 10.
Примечательно, что женщины в 1,5 раза активнее мужчин поддерживают подобный запрет. 54% из них выступили за инициативу, тогда как среди мужчин, поддерживающих запрет, нашлось лишь 37%.
Результаты опроса среди курящих и некурящих барнаульцев также значительно разнятся.
"Среди курящих горожан положительно отнеслись к запрету только 20%, в то время как среди некурящих – 53%", – следует из данных.
Опрос проводился с 2 по 4 декабря 2024 года.
19:43:22 05-12-2024
Выбрка с этого сайта не может быть репрезентативной. Вы реально считаете, что там зарегистрирован весь Барнаул? Это такая помойка, что искать там работу просто дно! Тупость и некомпетентность как админов, так и сотрудников.
08:58:02 06-12-2024
Гость (19:43:22 05-12-2024) Выбрка с этого сайта не может быть репрезентативной. Вы реал... По данным опроса, 46% жителей Барнаула поддерживают запрет курения на ходу. Об этом сообщает SuperJob.///// То есть 54% жителей Барнаула, БОЛЬШИНСТВО, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ запрет
19:49:57 05-12-2024
10 тыс. И сигареты самые дешевые по 300 за пачку. Курить многие сразу бросят. А меня поколотят. 😀
20:19:43 05-12-2024
На остановках запретили. И чё? Стоят, посасывают.
00:45:25 06-12-2024
Гость (20:19:43 05-12-2024) На остановках запретили. И чё? Стоят, посасывают.... 112 и делов, они на штрафы пулей мчат
08:55:30 06-12-2024
Гость (00:45:25 06-12-2024) 112 и делов, они на штрафы пулей мчат... Стукачок....В моё время тебе бы только за предложение лицо поправили...
15:18:06 06-12-2024
Дюша (08:55:30 06-12-2024) Стукачок....В моё время тебе бы только за предложение лицо п... Вот именно. Сейчас слабо сосун. Отойди от людей и посасывай.
08:51:35 09-12-2024
Андрей (15:18:06 06-12-2024) Вот именно. Сейчас слабо сосун. Отойди от людей и посасывай.... Вдали от людей...:-) Это ты что ли человек? Стукачок он и есть стукачок...К тому же не умеющий читать...Я не курю...Но у курящих прав ровно столько же, как и у тебя. Потому если не нравится, уважай право другого и отойди...Ибо никакого вреда для тебя курящий не создает.
08:53:44 06-12-2024
Гость (20:19:43 05-12-2024) На остановках запретили. И чё? Стоят, посасывают.... И правильно делают...Не нравится запах - отойди. Все люди равны. Чем ты лучше курильщика? Налогов больше платишь? Вот я не переношу запах парфюма и что делать? Выкидывать вонючих баб из общественного транспорта?
10:31:15 06-12-2024
Дюша (08:53:44 06-12-2024) И правильно делают...Не нравится запах - отойди. Все люди ра... а вы мне казались более умным. парфюм не убивает, в отличие от.
хотя, некоторые экземпляры вызывают рвотный рефлекс. особенно летом в транспорте на потных тушках. буэээ...
12:06:43 06-12-2024
Элен без ребят (10:31:15 06-12-2024) а вы мне казались более умным. парфюм не убивает, в отличие ... Мадам, я либерал в хорошем смысле слова. У человека должна быть свобода. А мы движемся к диктатуре, которая при коммунистах не снилась. Почему кто то должен мне указывать где курить, если это не нарушает гигиенических норм (больницы, школы, на транспорте)? Вред пассивного курения иллюзорен. Это исключительно дело вкуса и внушенные подсознательные установки. Чем дым сигареты отличается от дыма осеннего костра, не задумывались? Один у вас вызывает раздражение, второй сладок и приятен. Копченое потребляете? Слюнки не текут от копченой рыбки или колбаски? Ну да, пепельница воняет через определенное время. Так и изысканные угощения с праздничного стола на другой день становятся смердящими помоями...Кстати, я давно не курю...Лет 20 уже...
15:22:35 06-12-2024
Дюша (12:06:43 06-12-2024) Мадам, я либерал в хорошем смысле слова. У человека должна б... Курящий человек смердит как пепельница. Свобода предполагает уважение прав других людей. Хоть обкурись, позеленей, умри - только вдали от других людей. Это твой осознанный выбор, но не навязывай пассивное курение другим.
14:50:28 06-12-2024
Элен без ребят (10:31:15 06-12-2024) а вы мне казались более умным. парфюм не убивает, в отличие ... Кстати...в отличии от? Начнем с того, что парфюм еще как убивает...И экземы и рак кожи...А вот от курения достоверно умерли только уснувшие с не потушенной сигаретой алкаши...
13:03:04 06-12-2024
Дюша (08:53:44 06-12-2024) И правильно делают...Не нравится запах - отойди. Все люди ра... А почему ты считаешь, что отходить должен я? Хочешь покурить - отойди. Ты не один в обществе. Ну а что тебе не нравятся женщины, а нравятся краснопузые многое о тебе говорит, свободолюбивый ты наш
14:46:41 06-12-2024
Гость (13:03:04 06-12-2024) А почему ты считаешь, что отходить должен я? Хочешь покурить... Отходить должен ты, потому, что не нравится тебе...Нормальные люди стоят и им пофиг. А ты - жертва пропаганды. Можешь внятно объяснить какой для тебя вред от курящего рядом? Тем более, что курят (и курили) на остановках единицы - мало воспитанные и гопота. Теперь о женщинах...Они мне нравятся и я нравлюсь им. А вот нытикам вроде тебя место среди вечно недовольных меньшинств. Подозреваю, нет, уверен! что ты и губки красишь и пудришся...Но мне и это пофиг. Твой выбор. Я отойду если что. Да и вопрос с "краснопузыми", как ты их называешь, отдельный. При них такой диктатуры дебилизма не было.
19:16:48 06-12-2024
Дюша (14:46:41 06-12-2024) Отходить должен ты, потому, что не нравится тебе...Нормальны... Тем более, что курят (и курили) на остановках единицы - мало воспитанные и гопота. - ты, андрюшка, себе противоречишь - т.е. от единиц - гопоты и маловоспитанных должно щемиться большинство, т.к. нельзя ущемлять их свободу? да бред. По поводу вреда - выдохни куревом в лицо кому-нибудь на улице - сразу узнаешь о вреде курения, тут-то ты храбрая, мамина радость.
20:26:44 05-12-2024
На остановках запретили и чё? Стоят, посасывают.
21:47:48 05-12-2024
Слышал, что в японских городах есть такой запрет. Там объяснимо - плотность населения и людской поток на улицах огромный. И на перекрёстках ставят стаканы с вытяжкой. Разумно.
23:36:57 05-12-2024
Если режим решил бороться за здоровый образ жизни, то пусть начнёт с продуктов питания.
Не прокисающего молока, неплесневеющих сыров, колбасы без мяса. И прочих зверствах импортозамещателей...
Там сигарета и стакан самогона рядом не стоят по исстреблению населения страны.
02:00:56 06-12-2024
Запретите курить на фронте и войны кончаться.
08:50:49 06-12-2024
Курение - строго индивидуальный выбор...НИКАК не сказывающийся на окружающих...Курильщики такие же граждане страны как и остальные, к тому же в большинстве своем законопослушные налогоплательщики. Это их свобода выбора. Рученки свои паршивые уберите от людей! Не нравится запах - отойди!!! И хватит врать...И о поддержке народа и о вреде курения. Курение не более чем фактор риска, не более вредный чем соль, сахар, жирная пища, гиподинамия...НЕТ достоверных научных данных о приписываемом курении вреде. Только голая пропаганда и откровенная ложь.
09:38:21 06-12-2024
Дюша (08:50:49 06-12-2024) Курение - строго индивидуальный выбор...НИКАК не сказывающий... Я быть и может отошла бы от курильщика, но вы поступаете оригинально: курите на остановке, подходит ваш транспорт, вы затягиваетесь, выбрасываете сигарету и выдыхаете весь дым в салон! И куда из транспорта бежать?
10:30:50 06-12-2024
Гость (09:38:21 06-12-2024) Я быть и может отошла бы от курильщика, но вы поступаете ори... В транспорте, можно встретить также много других неудобосваримых амбре: немытого тела, вчерашнего перегара, напополам с луком и чесноком и другие разновидства. Салон автобуса может ощутимо пахнуть солярой, нутро трамвая - горелыми тормозными колодками до рези в глазах и жжения в носу. Табачный выдох, как и сам дым, просто тонут и растворяются.
10:51:23 06-12-2024
Гость (10:30:50 06-12-2024) В транспорте, можно встретить также много других неудобосвар... До маразма доходить не надо. Или это вы себя узнали в описании?
12:27:15 06-12-2024
Гость (09:38:21 06-12-2024) Я быть и может отошла бы от курильщика, но вы поступаете ори... Никуда...Нужно просто понять, что это внушенная вам подсознательная установка. Выдох курильщика исчезнет через несколько секунд. Это не вонь парфюма, которая просто не истребима. Подумайте лучше что лучше. Запах курева изо рта или запах гнилых зубов...
09:06:44 06-12-2024
если у этого "депутата"нет других забот или фантазий,гнать его прямиком на фронт,там ему расскажут о вреде курения для окружающих.
10:36:36 06-12-2024
Что за бред. У нас такая загазованность от печей, что когда ветра нет, то ...............
В квартире курить можно, на улице нет, еще и на ходу. Я не курящий, но думаю, не с того надо начинать, беспокоятся за людей...
10:38:33 06-12-2024
Запретите курить на фронте и войны кончаться. Это по каковси?
10:39:55 06-12-2024
Только б штрафы выписывать!!!!! Больше заняться нечем,, опрос, какой опрос и где он проходил? Что вы пристали со своим курением, посмотрите что делается Н? Во дворах, на детских площадках, всё переломано, грязь, а в магазинах, хлеб невозможно есть, причём никакой, да проблем навалом, а мы лучше куревом займёмся!
10:41:59 06-12-2024
Стоишь на остановке, пересечение А. Петрова и Попова, и машины стоят в четыре ряда на светофоре и каждая работает. Вы же дышите и не возмущаетесь, что надо все машины запретить! Или в транспорте, пусть лучше табаком пахнет, чем чесноком в вперемешку с порфюмом и ещё не понятно чем, включая прокисшим потом.
08:58:45 09-12-2024
Дорогой "гость", чем бы лучше гопоты? Аноним, нытик, разговаривать не научился со старшими. Я когда то курил...Много курил. Так вот, выдыхать в лицо - это наезд...Разумеется получишь ответку. Но запах моего трубочного табака был очень востребован у окружающих. Меня даже частенько просили подымить в кабинете для аромата. Относительно меньшинств и большинства насмешил...В стране давно заправляют меньшинства...От педиков до депутатов...