Почти половина жителей Барнаула выступает за запрет курения на ходу

В Госдуме за курение на улице предложили ввести штрафы от 5 тыс. рублей

05 декабря 2024, 19:35, ИА Амител

Курение / Фото: unsplash.com/ Reza Mehrad

По данным опроса, 46% жителей Барнаула поддерживают запрет курения на ходу. Об этом сообщает SuperJob.

Инициативу предложил депутат Госдумы Амир Хамитов. По его мнению, за нарушение этого запрета граждан следует штрафовать минимум на 5 тыс. рублей.

"Курение – это выбор отдельного человека и вредить другим людям не нужно", – заявляют люди, выступившие за введение запрета.

В свою очередь, 25% барнаульцев против этой инициативы.

"Как контролировать?" – спрашивают они.

Есть и те, кто не смог занять ни одну из позиций. Доля опрошенных, оставшихся в нейтралитете, составила 3 из 10.

Примечательно, что женщины в 1,5 раза активнее мужчин поддерживают подобный запрет. 54% из них выступили за инициативу, тогда как среди мужчин, поддерживающих запрет, нашлось лишь 37%.

Результаты опроса среди курящих и некурящих барнаульцев также значительно разнятся.

"Среди курящих горожан положительно отнеслись к запрету только 20%, в то время как среди некурящих – 53%", – следует из данных.

Опрос проводился с 2 по 4 декабря 2024 года.