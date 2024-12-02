Россиян хотят штрафовать на 5 тыс. рублей за курение на ходу

В Госдуме считают, что такая мера избавит детей от "дурного примера"

02 декабря 2024, 16:50, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести штрафы от 5 тыс. рублей за курение на ходу. Его слова передает "Газета.ru".

Он подчеркнул, что курение в общественных местах уже запрещено действующим законодательством, однако людей, курящих на улице, не привлекают ни к какой ответственности.

"Думаю, заплатив один-два раза такую сумму, человек уже задумается, нарушать в следующий раз закон или не стоит", – сказал депутат.

Хамитов убежден, что подобная мера избавит общество от пассивного курения, а детей и подростков – от дурного примера.

"Ведь что человек с самого детства видит вокруг себя, то он и будет воспринимать как норму во взрослой жизни", – отметил Хамитов.

Парламентарий также считает, что с введением штрафа за курение на улице удастся снизить вредное воздействие на природу и минимизировать количество мусора.