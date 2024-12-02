Россиян хотят штрафовать на 5 тыс. рублей за курение на ходу
В Госдуме считают, что такая мера избавит детей от "дурного примера"
02 декабря 2024, 16:50, ИА Амител
Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести штрафы от 5 тыс. рублей за курение на ходу. Его слова передает "Газета.ru".
Он подчеркнул, что курение в общественных местах уже запрещено действующим законодательством, однако людей, курящих на улице, не привлекают ни к какой ответственности.
"Думаю, заплатив один-два раза такую сумму, человек уже задумается, нарушать в следующий раз закон или не стоит", – сказал депутат.
Хамитов убежден, что подобная мера избавит общество от пассивного курения, а детей и подростков – от дурного примера.
"Ведь что человек с самого детства видит вокруг себя, то он и будет воспринимать как норму во взрослой жизни", – отметил Хамитов.
Парламентарий также считает, что с введением штрафа за курение на улице удастся снизить вредное воздействие на природу и минимизировать количество мусора.
16:56:15 02-12-2024
„Пусть курит наш народ!.. Курить и пить каждый день всем — это единственное спасение, чтобы меньше было самоубийств. Кончат курить — все будут вешаться.“ В. Жириновский.
16:59:52 02-12-2024
Давайте тогда и пьяных на улице штрафуйте, по вашей логике они тоже пример для подражания, а ещё все фильмы про криминал запретите и т.д
17:06:18 02-12-2024
А когда запретят ваххабисткие бороды (без усов)? А то они тоже уже воспринимаются как норма. Детям дурной пример.
07:14:28 03-12-2024
Гость (17:06:18 02-12-2024) А когда запретят ваххабисткие бороды (без усов)? А то они то... а что дурного в бороде?
08:08:49 03-12-2024
Гость (17:06:18 02-12-2024) А когда запретят ваххабисткие бороды (без усов)? А то они то...
Когда запретят тупость? Вот какое было бы пополнение казны. Уровень жизни поднялся бы выше, чем в ОАЭ!
09:19:14 03-12-2024
Гость (17:06:18 02-12-2024) А когда запретят ваххабисткие бороды (без усов)? А то они то... И мужские боксерки тоже нужно запретить! Это ж какой пример детям!!! Безобразие!!!!
ТОЛЬКО черные сатиновые семейники!!!
10:16:09 03-12-2024
Гость (09:19:14 03-12-2024) И мужские боксерки тоже нужно запретить! Это ж какой пример ...
А можно хотя бы в горошек? По праздникам?
11:54:52 03-12-2024
Гость (10:16:09 03-12-2024) А можно хотя бы в горошек? По праздникам?... нееет!!! Вы что??? Какой пример детям!!!
17:40:34 02-12-2024
Кто ж интересно будет штрафовать? Очередной неисполняемый закон.
17:58:47 02-12-2024
Это нельзя, то нельзя, дышать то ещё можно? Как раньше то жили? Все поголовно курим что ли? Нет ведь. Это зависит совсем не от того, что ребёнок видит вокруг себя курящих, и так с любым аспектом жизни. Тут важно воспитание, нормы общества, рассказы о здоровом образе жизн и т.д. Запреты и штрафы эти ни к чему. Кто захочет курить, тот найдёт способ и ничто/ никто его не остановит.
21:49:36 02-12-2024
Гость (17:58:47 02-12-2024) Это нельзя, то нельзя, дышать то ещё можно? Как раньше то жи... Остановит - штраф!
18:18:11 02-12-2024
Господин депутат! Идите в сторону леса!!! Это не Ваше дело...Может еще со свечкой стоять будете или узаконите право первой ночи? Надо принять главный закон - перед выборами проверять избранников на вменяемость...
21:51:43 02-12-2024
Поддерживаю. Обгоняет тебя такой паровоз и за ним шлейф дерьма. Или на остановке стоит сосун - дымит. Пусть травятся в отведенных местах.
06:49:51 03-12-2024
Андрей (21:51:43 02-12-2024) Поддерживаю. Обгоняет тебя такой паровоз и за ним шлейф дерь... Андрейка, поменяй батарейки, раз тебя курящий человек обгоняет. Значит ты вообще за...мученный ЗОЖем.
07:45:41 03-12-2024
Гость (06:49:51 03-12-2024) Андрейка, поменяй батарейки, раз тебя курящий человек обгоня... кто понял жизнь, тот не спешит. а будешь бежать, догонять будешь, курящих.
08:23:10 03-12-2024
Андрей (21:51:43 02-12-2024) Поддерживаю. Обгоняет тебя такой паровоз и за ним шлейф дерь... Настоящего мужика струйка дыма не только не раздражает, ему это вообще пофиг...Только заднеприводные настолько чувствительны, что на это обращают внимание. Но самое смешное, как людям загадили мозг, что они негодуют от запаха дыма табака, но копчености жрут за обе щеки, а лучшие воспоминания - запах дыма костра в детстве...Спичечку зажигают в туалете, чтобы заглушить запах своего дерьма, но сигарета - воняет..Воняет твой дезодорант. И никто не запрещает тебе его применять в общественном месте...
22:06:29 02-12-2024
Когда скушно и хочется прославиться))
23:03:29 02-12-2024
а может запретить депутатам ездить на дорогих машинах и начать их штрафовать?
а то с жиру бесятся не знают как народ затравить.
09:07:28 03-12-2024
Ещё в 2010 году запретили курить на остановках. Штраф - 500 рублей. Хоть одного курильщика оштрафовали? Какой толк от этих недействующих законов!
09:17:15 03-12-2024
Гость (09:07:28 03-12-2024) Ещё в 2010 году запретили курить на остановках. Штраф - 500 ... А кто-то курит на остановках? Ни разу не видела
09:15:34 03-12-2024
На ходу нельзя. А стоя можно? Лежа? Сидя? Дети уже не увидят?
10:36:38 03-12-2024
запретить принимать дурацкие законы! штрафовать на годовой оклад)))