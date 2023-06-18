Почти три миллиарда рублей выделили на развитие промышленности в новых регионах

Распоряжение позволит заводам в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях быстро интегрироваться в общую систему

18 июня 2023, 22:33, ИА Амител

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