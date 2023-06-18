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Почти три миллиарда рублей выделили на развитие промышленности в новых регионах

Распоряжение позволит заводам в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях быстро интегрироваться в общую систему

18 июня 2023, 22:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

2,9 млрд рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности получат новые регионы России. Соответствующий документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Государство окажет производству поддержку в виде льготных займов, благодаря которым будет увеличен темп модернизации производственных мощностей.

Отмечается, что распоряжение позволит заводам в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях быстро интегрироваться в общую систему.

Экономика

Комментарии 2

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Гость

22:34:36 18-06-2023

А старые регионы закройте и дустом посыпьте

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Гость

12:13:56 19-06-2023

И сколько из них дойдет до заводов)

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