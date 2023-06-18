Почти три миллиарда рублей выделили на развитие промышленности в новых регионах
Распоряжение позволит заводам в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях быстро интегрироваться в общую систему
18 июня 2023, 22:33, ИА Амител
Фото: pxhere.com
2,9 млрд рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности получат новые регионы России. Соответствующий документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Государство окажет производству поддержку в виде льготных займов, благодаря которым будет увеличен темп модернизации производственных мощностей.
Отмечается, что распоряжение позволит заводам в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях быстро интегрироваться в общую систему.
22:34:36 18-06-2023
А старые регионы закройте и дустом посыпьте
12:13:56 19-06-2023
И сколько из них дойдет до заводов)