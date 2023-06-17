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Закон о самозапрете на кредиты могут принять уже в июле

Мера поможет защититься от мошенников и импульсивных решений

17 июня 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Закон, позволяющий россиянам установить самозапрет на оформление кредитов, могут принять уже в июле, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита", – сказал он агентству РИА Новости на ПМЭФ.

По словам парламентария, закон будет важен для тех, кто не собирался брать кредиты, поскольку "всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас".

Также мера защитит людей, которые оформляют заем под влиянием мошенников или "находясь в каком-то эмоциональном порыве".

Законом при этом будет предусмотрен двухдневный "период охлаждения" для тех, кто захочет снова разрешить себе брать кредиты.

Экономика Политика Законопроекты кредит

Комментарии 2

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Гость

15:04:27 17-06-2023

Давно пора. За рубежом уже давно можно заморозить кредитный рейтинг, если ты не берёшь кредит. Там такой закон приняли как раз из-за мошенников.

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Почтибанкрот

15:11:56 17-06-2023

Сделайте пожалуйста кнопку Банкрот, на госуслугах. Просто нажал и всё- банкрот. От импульсивных решений. Банкротам вроде кредиты не дают, да и действующий кредит за одно спишут. Не благодарите)

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