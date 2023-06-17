Закон о самозапрете на кредиты могут принять уже в июле

Мера поможет защититься от мошенников и импульсивных решений

17 июня 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: amic.ru

Закон, позволяющий россиянам установить самозапрет на оформление кредитов, могут принять уже в июле, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита", – сказал он агентству РИА Новости на ПМЭФ.

По словам парламентария, закон будет важен для тех, кто не собирался брать кредиты, поскольку "всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас".

Также мера защитит людей, которые оформляют заем под влиянием мошенников или "находясь в каком-то эмоциональном порыве".

Законом при этом будет предусмотрен двухдневный "период охлаждения" для тех, кто захочет снова разрешить себе брать кредиты.