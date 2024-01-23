Почти три тысячи человек смогут поступить в АлтГУ на бюджет в новом учебном году

Приемная кампания – 2024 в Алтайском государственном университете стартует 20 июня

23 января 2024, 08:00, ИА Амител

Абитуриент / Фото: unsplash.com

Поступить на бюджет в Алтайский государственный университет в новом учебном году смогут больше желающих. Если ранее такая возможность представилась 2934 ребятам (бакалавриат, магистратура, аспирантура), то теперь их общее количество составит 2962 человека.

"Основной прирост пришелся на программы бакалавриата и специалитета. Значительное количество бюджетных мест выделено на естественнонаучные направления, а также на специальности, связанные с информационными технологиями", – рассказывают в АлтГУ.

В вузе уточняют, что у них появятся также новые направления бакалавриата. Так, в Институте истории и международных отношений начнут преподавать "Востоковедение и африканистику", которое включает в себя изучение японского языка.

Кроме того, здесь после перерыва в несколько лет проведут четвертый набор на направление "Антропология и этнология" (профиль "Этнокультурное наследие Центральной Азии"). Поступить сюда на бюджет смогут 13 абитуриентов.



"Акцент на изучении этнокультурного наследия народов Центральной Азии откроет рынки для последующего трудоустройства наших выпускников в этнокультурной сфере – не только в науке, образовании, но и в этнокультурных организациях. Отмечу, во многих вузах Сибири такого направления подготовки нет", – рассказывает директор Института истории и международных отношений АлтГУ Иван Назаров.