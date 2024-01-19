Переходим на хлеб и воду? На сколько подорожает стоимость обучения в алтайских вузах

Цены "бегут" за инфляцией, однако этот финансовый кросс смогут "потянуть" далеко не все семьи

19 января 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стоимость платного обучения в российских вузах вырастет с сентября 2024 года. По данным федеральных СМИ, повышение составит 10-12%, однако каждое учебное заведение будет принимать это решение самостоятельно. На сколько вырастет "вышка" в Алтайском крае и к чему готовиться родителям будущих первокурсников и действующих студентов, выяснил amic.ru.

На сколько поднимет стоимость обучения АлтГУ?

В АлтГУ образование подорожает в пределах уровня инфляции – в среднем на 4,5%. Выше этого показателя расценки могут поднять только по юридическим и экономическим направлениям.

Но это не значит, что грядущее повышение больнее всего ударит по семейному бюджету будущих бухгалтеров и адвокатов, ведь самое дорогостоящее обучение на творческих направлениях. Так, в этом году родителям, чьи дети пожелали освоить искусство костюма и текстиля, музыкально-инструментальное или декоративно-прикладное искусство, но не попали на бюджет, пришлось заплатить более 190 тысяч рублей за первый курс.

Самый высокий конкурс на бюджет традиционно ожидается на юриспруденцию, медиакоммуникации, лингвистику, экономику и IT. Кстати, в следующем учебном году в классическом университете появятся новые направления подготовки.

"В Институте истории и международных отношений будут обучать "Востоковедению и африканистике" по профилю "Японский язык". Такие специалисты смогут работать в МИД и его представительствах, сфере туризма и в экспертно-аналитических центрах", – рассказали в вузе.

Как изменится стоимость обучения в АлтГМУ?

В Алтайском медицинском университете стать врачом за свой счет в среднем будет дороже на 4,5%. Повышение коснется всех специальностей вуза, но если процент прибавки для второго и последующих курсов будет единым, то для первокурсников – плавающим.

Тяжелее всего в финансовом плане придется родителям будущих стоматологов: стоимость обучения по этой специальности в АГМУ уже составляет 271,3 тысячи руб. в год. Сейчас среди алтайских вузов это направление подготовки самое дорогое. Но многие абитуриенты выбирают именно профессию стоматолога, потому что она считается одной из самых престижных и высокооплачиваемых в медицине.

"2024 год для нашего университета знаковый: вузу исполняется 70 лет. За время работы в АГМУ подготовили больше 65 тысяч медиков. Помимо Алтайского края, здесь учатся студенты из 50 регионов нашей страны. А в этом году ожидается самый большой выпуск за всю историю вуза – почти 1000 человек только в рамках специалитета", – рассказали в медуниверситете.

Уже известно, на сколько поднимут цены в АГАУ и АлтГПУ?

В аграрном и педагогическом университетах пока стоимость обучения для будущих первокурсников не утверждена: здесь ждут данные о базовых минимальных затратах, которые должны прийти из профильных ведомств: федеральных Минсельхоза и Минпросвещения.

В АГАУ сообщили, что итоговые цены станут известны после заседания Ученого совета, который, как правило, проходит в апреле-мае. Однако уже сейчас здесь с уверенностью могут сказать одно: если повышение и будет, то на процент инфляции и затронет все факультеты.

Самим дорогим направлением подготовки в АГАУ уже несколько лет является "Землеустройство и кадастры". В 2023-2024 учебном году стоимость здесь составляет 150 тысяч рублей. Однако максимальный интерес абитуриентов в вузе прогнозируют на направлениях "Агрономия", "Ветеринария", "Агроинженерия".

"На биолого-технологическом факультете у нас будет возобновлен прием на направление подготовки "Продукты питания животного происхождения", куда бесплатно смогут поступить 25 человек. В новом учебном году количество бюджетных мест в целом значительно увеличится: на 17 – по сельскохозяйственным направлениям подготовки, 21 – на направления природообустройства и водопользования и еще 8 мест – в магистратуру", – рассказали в аграрном университете.

В педуниверситете приказ о стоимости обучения обещают, как и положено, выставить не позднее 1 июня. Однако независимо от расценок максимальный интерес со стороны абитуриентов здесь ждут по таким направлениям подготовки, как "Лингвистика: Перевод и переводоведение", "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История и Право", "Физическая культура: Физкультурно-спортивное образование". Кстати, последнее направление самое дорогое в вузе: в этом учебном году первый курс стоил 143,2 тысячи рублей.

"В 2024 году будет объявлен набор на новые направления и профили подготовки. Будущих учителей-международников будут обучать на направлении "Русский язык и литература с преподаванием русского языка как неродного и иностранного". Кроме того, появится еще одна образовательная программа с двумя профилями подготовки: начальное образование и инклюзивное образование", – отмечают в педуниверситете.

Какие цены на платном отделении будут в АГИК и АлтГТУ?

Итоговая стоимость обучения в Алтайском институте культуры станет известна после 10 апреля. В техническом университе с этим вопросом обещают определиться накануне старта приемной кампании. В этих вузах корректировку цен ожидают в пределах инфляции.

В АлтГТУ прогнозируют, что самым дорогим направлением подготовки останется "Дизайн". Стоимость очного обучения в 2023 году по этой образовательной программе составила 209 тысяч рублей. Но что уже известно наверняка, так это количество бюджетных мест в "политехе": по всем направлениям подготовки и формам обучения их выделено около 1900.

"Больше всего бюджетных мест на факультете информационных технологий и строительно-технологическом. Зачисление поступающих будет осуществляться в соответствии с указанными приоритетами. Абитуриенты могут подать документы в пять вузов и одновременно на пять специальностей. Приемную кампанию в 2024-2025 году университет будет вести по тем же направлениям подготовки", – уточнили в АлтГТУ.

А в Алтайском институте культуры новинки будут – здесь впервые наберут 12 человек в коммерческую группу на образовательную программу "Графический рекламный дизайн", рассказала amic.ru и.о. ректора Олеся Кутькина. Эксперт отмечает, что рынок труда сейчас остро нуждается в специалистах, которые смогут изготавливать полиграфическую продукцию, рисовать инфографики, делать рекламу для социальных сетей и сайтов.

Что известно о стоимости обучения в Алтайском филиале РАНХиГС?

В РАНХиГС вопрос по увеличению стоимости обучения в новом учебном году обещают решить к апрелю. В академии, как и в предыдущие годы, будет действовать скидочная система (подробности можно узнать в учреждении).

Почему университеты каждый год повышают стоимость обучения?

Университетам нужны деньги на оборудование, программное обеспечение, повышение заработных плат сотрудников, а также оплату "коммуналки" (да, университеты ее тоже платят) и содержание своего имущества. Эти факторы ряд вузов указали в ответе на запрос amic.ru и обосновали в качестве причины для пересмотра расценок.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2023 году значительно подорожали продукты, бытовая техника, топливо, автомобили, стройматериалы. С 1 июля 2024 года "прибавят в весе" услуги ЖКХ, электричество и многие другие товары.