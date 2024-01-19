Переходим на хлеб и воду? На сколько подорожает стоимость обучения в алтайских вузах
Цены "бегут" за инфляцией, однако этот финансовый кросс смогут "потянуть" далеко не все семьи
19 января 2024, 10:15, ИА Амител
Стоимость платного обучения в российских вузах вырастет с сентября 2024 года. По данным федеральных СМИ, повышение составит 10-12%, однако каждое учебное заведение будет принимать это решение самостоятельно. На сколько вырастет "вышка" в Алтайском крае и к чему готовиться родителям будущих первокурсников и действующих студентов, выяснил amic.ru.
На сколько поднимет стоимость обучения АлтГУ?
В АлтГУ образование подорожает в пределах уровня инфляции – в среднем на 4,5%. Выше этого показателя расценки могут поднять только по юридическим и экономическим направлениям.
Но это не значит, что грядущее повышение больнее всего ударит по семейному бюджету будущих бухгалтеров и адвокатов, ведь самое дорогостоящее обучение на творческих направлениях. Так, в этом году родителям, чьи дети пожелали освоить искусство костюма и текстиля, музыкально-инструментальное или декоративно-прикладное искусство, но не попали на бюджет, пришлось заплатить более 190 тысяч рублей за первый курс.
Самый высокий конкурс на бюджет традиционно ожидается на юриспруденцию, медиакоммуникации, лингвистику, экономику и IT. Кстати, в следующем учебном году в классическом университете появятся новые направления подготовки.
"В Институте истории и международных отношений будут обучать "Востоковедению и африканистике" по профилю "Японский язык". Такие специалисты смогут работать в МИД и его представительствах, сфере туризма и в экспертно-аналитических центрах", – рассказали в вузе.
Как изменится стоимость обучения в АлтГМУ?
В Алтайском медицинском университете стать врачом за свой счет в среднем будет дороже на 4,5%. Повышение коснется всех специальностей вуза, но если процент прибавки для второго и последующих курсов будет единым, то для первокурсников – плавающим.
Тяжелее всего в финансовом плане придется родителям будущих стоматологов: стоимость обучения по этой специальности в АГМУ уже составляет 271,3 тысячи руб. в год. Сейчас среди алтайских вузов это направление подготовки самое дорогое. Но многие абитуриенты выбирают именно профессию стоматолога, потому что она считается одной из самых престижных и высокооплачиваемых в медицине.
"2024 год для нашего университета знаковый: вузу исполняется 70 лет. За время работы в АГМУ подготовили больше 65 тысяч медиков. Помимо Алтайского края, здесь учатся студенты из 50 регионов нашей страны. А в этом году ожидается самый большой выпуск за всю историю вуза – почти 1000 человек только в рамках специалитета", – рассказали в медуниверситете.
Уже известно, на сколько поднимут цены в АГАУ и АлтГПУ?
В аграрном и педагогическом университетах пока стоимость обучения для будущих первокурсников не утверждена: здесь ждут данные о базовых минимальных затратах, которые должны прийти из профильных ведомств: федеральных Минсельхоза и Минпросвещения.
В АГАУ сообщили, что итоговые цены станут известны после заседания Ученого совета, который, как правило, проходит в апреле-мае. Однако уже сейчас здесь с уверенностью могут сказать одно: если повышение и будет, то на процент инфляции и затронет все факультеты.
Самим дорогим направлением подготовки в АГАУ уже несколько лет является "Землеустройство и кадастры". В 2023-2024 учебном году стоимость здесь составляет 150 тысяч рублей. Однако максимальный интерес абитуриентов в вузе прогнозируют на направлениях "Агрономия", "Ветеринария", "Агроинженерия".
"На биолого-технологическом факультете у нас будет возобновлен прием на направление подготовки "Продукты питания животного происхождения", куда бесплатно смогут поступить 25 человек. В новом учебном году количество бюджетных мест в целом значительно увеличится: на 17 – по сельскохозяйственным направлениям подготовки, 21 – на направления природообустройства и водопользования и еще 8 мест – в магистратуру", – рассказали в аграрном университете.
В педуниверситете приказ о стоимости обучения обещают, как и положено, выставить не позднее 1 июня. Однако независимо от расценок максимальный интерес со стороны абитуриентов здесь ждут по таким направлениям подготовки, как "Лингвистика: Перевод и переводоведение", "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История и Право", "Физическая культура: Физкультурно-спортивное образование". Кстати, последнее направление самое дорогое в вузе: в этом учебном году первый курс стоил 143,2 тысячи рублей.
"В 2024 году будет объявлен набор на новые направления и профили подготовки. Будущих учителей-международников будут обучать на направлении "Русский язык и литература с преподаванием русского языка как неродного и иностранного". Кроме того, появится еще одна образовательная программа с двумя профилями подготовки: начальное образование и инклюзивное образование", – отмечают в педуниверситете.
Какие цены на платном отделении будут в АГИК и АлтГТУ?
Итоговая стоимость обучения в Алтайском институте культуры станет известна после 10 апреля. В техническом университе с этим вопросом обещают определиться накануне старта приемной кампании. В этих вузах корректировку цен ожидают в пределах инфляции.
В АлтГТУ прогнозируют, что самым дорогим направлением подготовки останется "Дизайн". Стоимость очного обучения в 2023 году по этой образовательной программе составила 209 тысяч рублей. Но что уже известно наверняка, так это количество бюджетных мест в "политехе": по всем направлениям подготовки и формам обучения их выделено около 1900.
"Больше всего бюджетных мест на факультете информационных технологий и строительно-технологическом. Зачисление поступающих будет осуществляться в соответствии с указанными приоритетами. Абитуриенты могут подать документы в пять вузов и одновременно на пять специальностей. Приемную кампанию в 2024-2025 году университет будет вести по тем же направлениям подготовки", – уточнили в АлтГТУ.
А в Алтайском институте культуры новинки будут – здесь впервые наберут 12 человек в коммерческую группу на образовательную программу "Графический рекламный дизайн", рассказала amic.ru и.о. ректора Олеся Кутькина. Эксперт отмечает, что рынок труда сейчас остро нуждается в специалистах, которые смогут изготавливать полиграфическую продукцию, рисовать инфографики, делать рекламу для социальных сетей и сайтов.
Что известно о стоимости обучения в Алтайском филиале РАНХиГС?
В РАНХиГС вопрос по увеличению стоимости обучения в новом учебном году обещают решить к апрелю. В академии, как и в предыдущие годы, будет действовать скидочная система (подробности можно узнать в учреждении).
Почему университеты каждый год повышают стоимость обучения?
Университетам нужны деньги на оборудование, программное обеспечение, повышение заработных плат сотрудников, а также оплату "коммуналки" (да, университеты ее тоже платят) и содержание своего имущества. Эти факторы ряд вузов указали в ответе на запрос amic.ru и обосновали в качестве причины для пересмотра расценок.
Как ранее сообщал amic.ru, в 2023 году значительно подорожали продукты, бытовая техника, топливо, автомобили, стройматериалы. С 1 июля 2024 года "прибавят в весе" услуги ЖКХ, электричество и многие другие товары.
10:39:59 19-01-2024
честно говоря... практически уже на хлебе и воде!.. если считать хллебобулочно-макаронно-чайную диету за хлеб и воду?
10:42:07 19-01-2024
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» ©... перефразируя - а если у них не станет и хлеба, то пусть едят пирожные.
11:03:22 19-01-2024
Наши цены вас приятно удивят.
11:05:24 19-01-2024
да-а-а-а... самое ценное в этом мире это энергия!? хоть жидкое хоть твердое топливо для техники, и органическая для животных и человека!
11:34:53 19-01-2024
учитесь бесплатно! а если ума не хватает на бюджет поступить, велком в техникумы! многим это верхнее образование незачем
20:14:31 19-01-2024
Гость (11:34:53 19-01-2024) учитесь бесплатно! а если ума не хватает на бюджет поступить... Чему радоваться? стабильности в росте цен на всё? Образование частный случай. цены растут, а зарплаты- нет. Уровень благосостояния падает.
12:55:15 19-01-2024
5 лет высшего образования считаю перебором, пока учишься знания устаревают. Считаю что нужно хорошее общеобразовательное школьное образование, либо более лучшее лицейское и гимназийское платное. А дельше 1-2 года и зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Ну либо если на вышку хочется сильно можно сразу идти работать в ту сферу в которую тянет и получать параллельно вышку заочкой)). А так это протирание штанов, не более. Все спасибо, кто дочитал!
19:28:08 19-01-2024
Гость (12:55:15 19-01-2024) 5 лет высшего образования считаю перебором, пока учишься зн... Товарищ, ты не прав!
13:37:39 19-01-2024
В чем проблема?Почему инфляция так высока?
14:00:00 19-01-2024
Стоматология в прошлом году стоила не 200 а 250 тыщ, кажется
18:37:09 19-01-2024
Гость (14:00:00 19-01-2024) Стоматология в прошлом году стоила не 200 а 250 тыщ, кажется... это быстро и с лихвой окупится, учитывая стоимость услуг стоматолога.
20:51:17 19-01-2024
АлтГТУ в 2024 году наконец-то набирает на специальность Технические средства агропромышленного комплекса (Сельскохозяйственное машиностроение). Обратите внимание при подаче документов специальность "Автомобили и тракторы" в этом году не набирают.