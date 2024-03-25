Почти у всех есть дети. Биография террористов, устроивших страшный теракт в "Крокусе"
Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы
25 марта 2024, 11:02, ИА Амител
Четверо фигурантов, обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", арестованы. Они пробудут в СИЗО до 22 мая, соответствующее решение принял 24 марта Басманный районный суд Москвы. Все подозреваемые – граждане Таджикистана, самому молодому из них 19 лет, старшему – 32. Почти у всех у них есть несовершеннолетние дети. Amic.ru приводит биографию тех, кто причастен к одному из крупнейших терактов в России.
Кого обвиняют в теракте в "Крокусе"?
Далерджон Баротович Мирзоев
Первый обвиняемый – 32-летний Далерджон Баротович Мирзоев.
Женат, есть четверо несовершеннолетних детей. В ходе заседания суда выяснилось, что у него была временная регистрация на несколько месяцев в Новосибирске, на момент совершения теракта она истекла. Известно, что обвиняемый неоднократно нарушал миграционное законодательство и находился под пристальным взором полиции с 2011 года. Фигурант полностью признал вину.
На видео с допроса, которое опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян Мирзоев рассказал, что жил в хостеле на трассе с еще одним человеком около месяца. По его словам, около двух недель назад он познакомился в Telegram с неким Абдулло, который предложил им купить машину у его родственников и работать на ней в такси.
Саидакрами Муродали Рачабализода
Второму фигуранту 30 лет. Женат, есть ребенок. Официально нигде не работает, без образования. На допросе заявил, что не помнит, где зарегистрирован.
Шесть лет назад в Подольске был оштрафован на пять тысяч рублей за превышение на 90 дней срока пребывания в России. Решение о его аресте суд принимал в закрытом режиме.
Во время задержания в Брянской области Рачабализода пытался скрыться в лесу, но был пойман силовиками. В сети распространяется видео, на котором террористу отрезают часть уха и заставляют его съесть. Его доставили в суд на инвалидной коляске.
По предварительным данным, обвиняемый расстреливал в упор из автомата лежащих на полу людей в концертном зале и коридоре.
Шамсидин Фаридуни
Третий подозреваемый – Шамсидин Фаридуни. Ему 25 лет, родился в Таджикистане, есть восьмимесячный ребенок. На допросе рассказал, что работал на паркетной фабрике в Подольске. Зарегистрирован в Красногорске.
В начале марта прилетел из Стамбула. В одной из соцсетей он публиковал кадры из поездки. Среди них есть и личные фото, и сделанные, предположительно, в мечети Фатих. Сам он рассказал, что ездил в Турцию ради документов.
На допросе заявил, что в Крокусе "застрелил людей за деньги". За жестокую расправу, по его словам, ему обещали полмиллиона рублей. Задание он получил помощника проповедника, на урок которого он ранее зарегистрировался.
Ранее не судим. Заседание проходило в закрытом режиме и в присутствии переводчика – о нем суд попросил сам обвиняемый.
Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов
Самому молодому террористу – Файзову – 19 лет. Жены и детей нет, образование среднее. Рассказал, что работал в парикмахерских Ивановской области. Владелица одной из них, в Тейково, рассказала, что Файзов уволился в январе, проработав менее трех месяцев. Никаких подозрений, по ее словам, не вызывал. Его называют автором зверского видео теракта.
Во время обращения президент России Владимир Путин сообщил, что террористы двигались в сторону Украины, где для них, по предварительным данным, подготовили окно для прохождения границы. При этом Киев отверг причастность к теракту.
Что грозит террористам?
Мужчин обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 205 УК России ("Теракт, повлекший смерть человека"). Им грозит от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Сейчас ФСБ устанавливает предполагаемых пособников террористов.
11:38:15 25-03-2024
В смысле от 15 до 20 Оо
11:53:45 25-03-2024
Вырастут
12:00:18 25-03-2024
Почти у всех есть дети"
Это что-то меняет? Не адо лезть со своими мерками к таджикам,они другие. Или мы для них,это как смотреть.
12:16:16 25-03-2024
Гость (12:00:18 25-03-2024) Почти у всех есть дети"Это что-то меняет? Не адо лезть с... Минусовщикам: им наша жизнь не дороже жизни баранов,да ещё столько денег дают! Запомните это!
12:08:52 25-03-2024
Показывали видео задержанного, якобы признался во всём. Явно врёт, что карта, куда перечисляли деньги за терракт, сгорела в Крокусе.
12:22:17 25-03-2024
Гость (12:08:52 25-03-2024) Показывали видео задержанного, якобы признался во всём. Явн... в первый день говорил, что в лесу потерял карту
14:12:51 25-03-2024
Гость (12:08:52 25-03-2024) Показывали видео задержанного, якобы признался во всём. Явн... в наше время карты не нужны. все преводы леглко отслеживаются банками. Вопрос в другом, перевод явно был вероятнее всего из за границы. Неужели в такое время, в котором мы сейчас находимся, ни одну службу безопасности банков не насторожило, что куда то , скорее всего ВПЕРВЫЕ на счет упала весомая сумма оторых ранее не было на балансе этого счета. Почему такие переводы не проходят проверки?
Я вот с 6й попытки 50 тысяч не смог с ВТБ снять, пришлось по 15 снимать частями, система блокировала меня как подозрительные действия, так я снимал Свои кровно заработанные, а тут полляма кому то на счет упали, и это не вызвало ни у кого подозрения в то время как страна находится в военном конфликте, и вокруг террористы и прочая нечисть. В первую очередь, вопросы к банковской системе. Не с теми воюете судари, не за теми следите!
17:45:19 25-03-2024
Гость (14:12:51 25-03-2024) в наше время карты не нужны. все преводы леглко отслеживаютс... Дело не в том, нужны или не нужны карты. Террорист врёт. Вот суть. То есть ложь про карту очевидна, значит и другие показания фейковые.
12:19:25 25-03-2024
У троих были проблемы с законом, по какой причине их не выдворили из страны?
12:35:03 25-03-2024
Гость (12:19:25 25-03-2024) У троих были проблемы с законом, по какой причине их не выдв... может кто-то разбогател?
12:31:22 25-03-2024
Только расстрел может образумить 15-20 % и то при его широком обнародовании. Смертную казнь отменили чтобы нас пустили в ВТО, а сейчас нам это важно, необходимо. Терроризму нет срока давности и другого наказания. Да наверное и тем кто этому помогал, способствовал. Другой вопрос как быть с теми кто это финансировал!!!
15:24:44 25-03-2024
Может быть сейчас власти задуматься чтобы не пускать в страну мигрантов в таком количестве.
17:30:08 25-03-2024
А куда делся пятый террорист, которого вырубили мужики пока он перезаряжал автомат?
00:18:08 26-03-2024
Гость (17:30:08 25-03-2024) А куда делся пятый террорист, которого вырубили мужики пока ... ну да, их же пять было вроде, а тут только четверо