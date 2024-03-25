Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы

25 марта 2024, 11:02, ИА Амител

Фото: террористы, которых обвиняют в теракте в Подмосковье

Четверо фигурантов, обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", арестованы. Они пробудут в СИЗО до 22 мая, соответствующее решение принял 24 марта Басманный районный суд Москвы. Все подозреваемые – граждане Таджикистана, самому молодому из них 19 лет, старшему – 32. Почти у всех у них есть несовершеннолетние дети. Amic.ru приводит биографию тех, кто причастен к одному из крупнейших терактов в России.

Кого обвиняют в теракте в "Крокусе"?

Далерджон Баротович Мирзоев

Первый обвиняемый – 32-летний Далерджон Баротович Мирзоев.

Женат, есть четверо несовершеннолетних детей. В ходе заседания суда выяснилось, что у него была временная регистрация на несколько месяцев в Новосибирске, на момент совершения теракта она истекла. Известно, что обвиняемый неоднократно нарушал миграционное законодательство и находился под пристальным взором полиции с 2011 года. Фигурант полностью признал вину.

На видео с допроса, которое опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян Мирзоев рассказал, что жил в хостеле на трассе с еще одним человеком около месяца. По его словам, около двух недель назад он познакомился в Telegram с неким Абдулло, который предложил им купить машину у его родственников и работать на ней в такси.

Саидакрами Муродали Рачабализода

Второму фигуранту 30 лет. Женат, есть ребенок. Официально нигде не работает, без образования. На допросе заявил, что не помнит, где зарегистрирован.

Шесть лет назад в Подольске был оштрафован на пять тысяч рублей за превышение на 90 дней срока пребывания в России. Решение о его аресте суд принимал в закрытом режиме.

Во время задержания в Брянской области Рачабализода пытался скрыться в лесу, но был пойман силовиками. В сети распространяется видео, на котором террористу отрезают часть уха и заставляют его съесть. Его доставили в суд на инвалидной коляске.

По предварительным данным, обвиняемый расстреливал в упор из автомата лежащих на полу людей в концертном зале и коридоре.

Шамсидин Фаридуни

Третий подозреваемый – Шамсидин Фаридуни. Ему 25 лет, родился в Таджикистане, есть восьмимесячный ребенок. На допросе рассказал, что работал на паркетной фабрике в Подольске. Зарегистрирован в Красногорске.

В начале марта прилетел из Стамбула. В одной из соцсетей он публиковал кадры из поездки. Среди них есть и личные фото, и сделанные, предположительно, в мечети Фатих. Сам он рассказал, что ездил в Турцию ради документов.

На допросе заявил, что в Крокусе "застрелил людей за деньги". За жестокую расправу, по его словам, ему обещали полмиллиона рублей. Задание он получил помощника проповедника, на урок которого он ранее зарегистрировался.

Ранее не судим. Заседание проходило в закрытом режиме и в присутствии переводчика – о нем суд попросил сам обвиняемый.

Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов

Самому молодому террористу – Файзову – 19 лет. Жены и детей нет, образование среднее. Рассказал, что работал в парикмахерских Ивановской области. Владелица одной из них, в Тейково, рассказала, что Файзов уволился в январе, проработав менее трех месяцев. Никаких подозрений, по ее словам, не вызывал. Его называют автором зверского видео теракта.

Во время обращения президент России Владимир Путин сообщил, что террористы двигались в сторону Украины, где для них, по предварительным данным, подготовили окно для прохождения границы. При этом Киев отверг причастность к теракту.

Что грозит террористам?

Мужчин обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 205 УК России ("Теракт, повлекший смерть человека"). Им грозит от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Сейчас ФСБ устанавливает предполагаемых пособников террористов.