Мужчинам грозит пожизненное тюремное заключение

25 марта 2024, 10:50, ИА Амител

Люди несут цветы к месту трагедии. Фото: Антон Дегтярев/amic.ru

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Всем предъявлено официально обвинение. Задержанные полностью признали свою вину в страшном преступлении, которое унесло жизни минимум 137 человек, еще порядка 180 пострадали. Подробнее о том, что на данный момент известно об исполнителях этого чудовищного теракта - в материале amic.ru.

Что грозит исполнителям теракта в "Крокусе"?

Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. 24 марта Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта (часть 3 статьи 205 УК РФ) в "Крокус Сити Холле", которое произошло вечером 22 марта. По данным РИА Новости, следствие обратилось с ходатайством об аресте всех фигурантов уголовного дела Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова.

Пока их отправили под арест до 22 мая. Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.

В ходе судебного заседания 32-летний уроженец Таджикистана Далерджон Мирзоев общался исключительно через переводчика. Хотя некоторые вопросы он понимал без посторонней помощи. Все ответы давал на родном языке. Он сообщил, что у него четверо несовершеннолетних детей, временно был зарегистрирован в Новосибирске, однако срок ее действия истек.

Второй фигурант Рачабализода Саидакрами Муродали также через переводчика сообщил, что родился в 1994 году. По его словам, есть регистрация в России, но адрес вспомнить он не мог, пишут "Известия".

Уже ближе к полуночи в суд поступили материалы в отношении Шамсидина Фаридуни. Он давал показания на русском языке. Сообщил, что родился в 1998 году в Таджикистане, официально работал на паркетной фабрике разнорабочим. У него была регистрация в Красногорске.

Последним суд определил меру пресечения для Мухаммадсобира Файзова 2004 года рождения. В суд его доставили в медицинской одежде, с катетером и мочеприемником на кресле-каталке. Подозреваемого сопровождал врач. Уроженец Таджикистана работал в барбершопе в Иваново, был официально зарегистрирован, сообщает Lenta.ru.

Что известно об исполнителях теракта в "Крокусе"?

Уже сейчас эксперты с уверенностью заявляют, что исполнителями теракта были не фанатики, а люди с серьезной стрелковой подготовкой. Как минимум один из них заранее изучил систему охраны "Крокус Сити Холла". Обвиняемый, который на кадрах допроса представляется как Шамсуддин Фаридуниза, за несколько дней до кровавой атаки попал в кадр фотографа. Она работала 7 марта на концерте итальянского тенора Алессандро Сафины и запечатлела мужчину. Следовательно, пути отхода просчитали заранее.

Эксперты не исключают, что теракт хотели провести раньше. 4 марта из Турции в Россию приехал один из преступников. Именно он через три дня и наведался в "Крокус". Не исключено, что теракт планировался на один из ближайших после 7 марта дней — 8-го в "Крокусе" давал концерт Григорий Лепс, 9–11 марта — SHAMAN.

По данным осведомленного источника газеты "Известия", эта четверка не существовала в рамках какой-то структуры, а была сформирована за три-четыре недели до теракта. Двое ее участников получили инструктаж в Турции, остальных завербовали на территории России. Ни один из них не был приверженцем радикального ислама.

Судя по показаниям арестованных, вербовка велась в Telegram, в сети каналов, принадлежащих проповедникам-ваххабитам.

Из допроса одного из террористов следует, что за массовый расстрел мирных граждан на всех участников группы им обещали 500 тысяч рублей. В качестве предоплаты на банковскую карту неизвестный "проповедник" перечислил половину от суммы. Однако о содеянном исполнители должны были отчитаться, поэтому вели видеосъемку своих действий. Предположительно, главарем банды стал Далерджон Баротович Мирзоев. Он не только расстреливал безоружных, но и хладнокровно резал людей ножом.

Известно, что к парковке торгового центра белый "Рено" с террористами подъехал в 19.55. Преступники в камуфляже начали стрелять еще с улицы. Далее они ворвались в концертный зал, где устроили массовую бойню. Как минимум у двоих из террористов были рюкзаки. Предположительно, именно в них находился бензин, с помощью которого они позже подожгли концертный зал. В результате пожар почти полностью уничтожил концертный зал.

На вопрос, кто именно исполнял роль вербовщиков, пока определенного ответа нет. Имеющаяся данные говорят о том, что это могли быть как структуры ИГИЛ*, так и стоявшие за ними украинские спецслужбы.

Правда ли, что в зале были обнаружены заминированные смертники?

На месте преступления до сих пор работают следователи СК РФ. Они собирают доказательства, чтобы восстановить все обстоятельства произошедшего. Но в ведомстве отмечают, что в ходе осмотра места преступления заминированных тел и иных следов минирования не обнаружено, уточнили в ведомстве.

С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. Еще один магазин от автомата Калашникова и пистолет Макарова был обнаружен в автомобиле при задержании подозреваемых. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы.

Как ранее сообщало ФСБ, помимо четверых террористов было задержано еще семь человек. Сейчас ведётся работа над выявлением пособнической базы.

После совершения террористического акта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне.

* - Организация признана террористической и запрещена в РФ.