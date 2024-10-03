Загоревшийся в Хабаровске музтеатр требовал ремонта и готовился отметить 100-летие

Здание театра расположено напротив пожарной части

03 октября 2024, 10:05, ИА Амител

Краевой музыкальный театр в Хабаровске, где утром в четверг, 3 октября, загорелась кровля, готовился отпраздновать 100-летие в 2026 году, сообщает "Интерфакс".

Ранее региональные власти отмечали, что театр требует ремонта, особенно крыша здания. Глава региона Дмитрий Демешин поручил решить этот вопрос.

"Стыдно, когда вы не можете проводить мероприятия на сцене, а люди, которые приходят в наш краевой музыкальный театр, фотографируют капающие потолки и смотрят постановки в фойе", – обратился Демешин к профильным министерствам.

Местные власти неоднократно отмечали, что музыкальный театр – это главная сцена региона, которая в 2026 году отпразднует 100-летний юбилей. На ремонт здания требовалось 36,5 млн рублей.

Пожар произошел утром, загорелась обшивка и кровля. Театр расположен в центре Хабаровска, напротив пожарной части. По последним данным, здание практически полностью уничтожено.