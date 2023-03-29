Почти в половине роллов "Филадельфия" выявили кишечную палочку

Нарушение нашли как на точках в супермаркетах, так и в ресторанах премиум-сегмента

29 марта 2023, 14:47, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В 40% купленных в России готовых роллов "Филадельфия" обнаружили кишечную палочку. Об этом "Известиям" рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, палочку нашли не только в роллах, купленных в точках, расположенных на территории супермаркетов, но также и в продукте из ресторанов премиум-сегмента. Найти образец, подходящий по уровню необходимых микроорганизмов, так и не получилось.

Протасов заявил, что такой результат является следствием неправильного хранения продукта. Также в Роскачестве отметили, что не могут называть роллы рыбным продуктом, поскольку в них содержится менее 40% рыбы.