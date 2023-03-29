НОВОСТИЗдоровье

Почти в половине роллов "Филадельфия" выявили кишечную палочку

Нарушение нашли как на точках в супермаркетах, так и в ресторанах премиум-сегмента

29 марта 2023, 14:47, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В 40% купленных в России готовых роллов "Филадельфия" обнаружили кишечную палочку. Об этом "Известиям" рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, палочку нашли не только в роллах, купленных в точках, расположенных на территории супермаркетов, но также и в продукте из ресторанов премиум-сегмента. Найти образец, подходящий по уровню необходимых микроорганизмов, так и не получилось.

Протасов заявил, что такой результат является следствием неправильного хранения продукта. Также в Роскачестве отметили, что не могут называть роллы рыбным продуктом, поскольку в них содержится менее 40% рыбы.

Комментарии 8

  • Как можно эту гадость вообще употреблять? Ей закусывать то противно! А как их делают и кто их делает вообще мрак!
    29 марта, Гость   Ответить
  • "Как можно эту гадость вообще употреблять? Ей закусывать то противно! " --- Гость, а чем, извините, вам не противно закусывать?
    29 марта, Гость   Ответить
  • В кишечнике кишечной палочки нашли суши и палочки.
    29 марта, Гость   Ответить
  • С нашими сэтами вы получаете соевый соус, бамбуковые и кишечные палочки бесплатно
    29 марта, Гость   Ответить
  • Гость, закусывать не противно - сальцем с чесночком, огурчиком малосольным, жульенчиком. Ну или пряной селёдочкой с лучком на тонком ломтике бородинского.
    29 марта, Гость   Ответить
  • а сколько еще предстоит выявить паразитов у любителей сырой рыбки... ммм...
    29 марта, Гость   Ответить
  • Да достаточно хоть раз съесть местную непрожаренную или плохо провяленную или прокопченую белую рыбку - и здравствуйте паразиты. Все кто хоть раз ел воблу, леща, чебака, карася, карпа, жареного, вяленого, копченого, не важно - с определенной вероятностью уже живут с паразитами и их очень сложно будет вывести. Так что суши тут особо ничего не меняет.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, селедочка говоришь, она часто бывает тоже с паразитами, но ты же любишь ими закусывать вместе с самой селедкой :-) Ну и чем тогда роллы тебе не угодили, если ты паразитов ешь и там и там. Или как обычно скажешь - это другое, стандартная отмазка, когда нет мозга.
    30 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров