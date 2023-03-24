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Россиян предупредили о том, что детский крем может навредить взрослым

Также, по словам эксперта, нельзя умываться мылом и использовать салициловый спирт

24 марта 2023, 06:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Косметолог Олеся Панченко рассказала о вреде известных косметических средств. Её слова передаёт "Подмосковье сегодня".

По словам Панченко, навредить коже взрослого человека может даже детский крем. Сухую кожу он делает более сухой, а на жирной провоцирует воспаления.

Мыло, если использовать его для умывания, может привести к преждевременному старению кожи. 

"Также не советую использовать салициловый спирт. Он входит в состав многих средств, но сам по себе от прыщей не спасёт. Это слишком агрессивное средство, которое ещё сильнее испортит кожу", – сказала косметолог. 

Комментарии 3

  • Брехня! Требования к детским продуктам всегда выше, а значит они наоборот не могут...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Взрослые станут детьми и перестанут слушать Панченко.
    24 марта, Гость   Ответить
  • так.. без сопливых как по маслу...
    24 марта, Гость   Ответить
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