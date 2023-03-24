Россиян предупредили о том, что детский крем может навредить взрослым

Также, по словам эксперта, нельзя умываться мылом и использовать салициловый спирт

24 марта 2023, 06:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Косметолог Олеся Панченко рассказала о вреде известных косметических средств. Её слова передаёт "Подмосковье сегодня".

По словам Панченко, навредить коже взрослого человека может даже детский крем. Сухую кожу он делает более сухой, а на жирной провоцирует воспаления.

Мыло, если использовать его для умывания, может привести к преждевременному старению кожи.