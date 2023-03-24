Россиян предупредили о том, что детский крем может навредить взрослым
Также, по словам эксперта, нельзя умываться мылом и использовать салициловый спирт
24 марта 2023, 06:42, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Косметолог Олеся Панченко рассказала о вреде известных косметических средств. Её слова передаёт "Подмосковье сегодня".
По словам Панченко, навредить коже взрослого человека может даже детский крем. Сухую кожу он делает более сухой, а на жирной провоцирует воспаления.
Мыло, если использовать его для умывания, может привести к преждевременному старению кожи.
"Также не советую использовать салициловый спирт. Он входит в состав многих средств, но сам по себе от прыщей не спасёт. Это слишком агрессивное средство, которое ещё сильнее испортит кожу", – сказала косметолог.
Комментарии 3