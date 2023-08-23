Почти во всем Алтайском крае ввели режим ЧС из-за засухи
Минсельхозу поручили оказать помощь хозяйствам в наиболее пострадавших районах
23 августа 2023, 10:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении с 21 августа режима чрезвычайно ситуации регионального характера. Документ опубликован на сайте правительства региона.
"В связи с проявлением неблагоприятных агрометеорологических явлений на территории Алтайского края, вызванных атмосферной и почвенной засухами, суховеем", - говорится в постановлении.
Границы зоны ЧС определили в пределах территории Алейского, Алтайского, Баевского, Бийского, Благовещенского, Бурлинского, Быстроистокского, Волчихинского, Егорьевского, Ельцовского, Завьяловского, Заринского, Змеиногорского, Зонального, Калманского, Каменского, Ключевского, Косихинского, Красногорского, Краснощековского, Крутихинского, Кулундинского, Курьинского, Кытмановского, Локтевского, Мамонтовского, Михайловского, Немецкого национального, Новичихинского, Павловского, Панкрушихинского, Первомайского, Петропавловского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Романовского, Рубцовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Суетского, Табунского, Тальменского, Тогульского, Топчихинского, Третьяковского, Троицкого, Тюменцевского, Угловского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Хабарского, Целинного, Чарышского, Шелаболихинского, Шипуновского районов, Залесовского муниципального округа, городского округа Славгорода и сельских земель Барнаула.
Краевому Минсельхозу поручили оказать помощь хозяйствам в наиболее пострадавших районах - Благовещенском, Кулундинском, Табунском, а также в Славгороде.
10:24:34 23-08-2023
А неделю дожди шли только в Барнауле ?
10:47:32 23-08-2023
Прикольно и достаточно странно!? Последние 2,5 недели дожди льют каждый день и по нескольку раз в Зар районе аж урожай гнить начал, точно в Поспелих., Рубцовском, Новичихинском, Михайловском тож дожди фигачат. Поздно прошли? Или аграриям по зарез бабки страховые понадобились, решили расходы инфляционные покрыть?
11:08:18 23-08-2023
Гость (10:47:32 23-08-2023) Прикольно и достаточно странно!? Последние 2,5 недели дожди ... Засуха была раньше, чем две недели и еще периоды жары помогли. И Алтайский край - это не только Барнаул. Это для местной школоты.
18:52:54 23-08-2023
Гость (11:08:18 23-08-2023) Засуха была раньше, чем две недели и еще периоды жары помогл... Вот именно, засуха была тогда, когда должна была расти трава. Сена нет. Чем скот кормить?
11:10:11 23-08-2023
О, подтянулись сельхозэксперты и метеорологи. Вы начало лета вспомните, жарило и суховеи были. Это повлияло и на всхожесть и на рост. Сейчас хозяйствам, которые от этого пострадали, компенсации будут. Например, с кредитами рассрочка и другие варианты. Это хорошее дело
13:24:46 23-08-2023
сначала лета была засуха. сейчас залило так, что техника в поля выехать не может
18:01:01 23-08-2023
Про аграриев ничего не могу сказать, но дожди сильно повлияли на цену меда. У нас в селе сразу на 250 рублей трехлитровая банка поднялась. Самое интересное, меда нет-разбирают! Из-за погоды все...