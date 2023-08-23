Почти во всем Алтайском крае ввели режим ЧС из-за засухи

Минсельхозу поручили оказать помощь хозяйствам в наиболее пострадавших районах

23 августа 2023, 10:20, ИА Амител

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении с 21 августа режима чрезвычайно ситуации регионального характера. Документ опубликован на сайте правительства региона.

"В связи с проявлением неблагоприятных агрометеорологических явлений на территории Алтайского края, вызванных атмосферной и почвенной засухами, суховеем", - говорится в постановлении.

Границы зоны ЧС определили в пределах территории Алейского, Алтайского, Баевского, Бийского, Благовещенского, Бурлинского, Быстроистокского, Волчихинского, Егорьевского, Ельцовского, Завьяловского, Заринского, Змеиногорского, Зонального, Калманского, Каменского, Ключевского, Косихинского, Красногорского, Краснощековского, Крутихинского, Кулундинского, Курьинского, Кытмановского, Локтевского, Мамонтовского, Михайловского, Немецкого национального, Новичихинского, Павловского, Панкрушихинского, Первомайского, Петропавловского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Романовского, Рубцовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Суетского, Табунского, Тальменского, Тогульского, Топчихинского, Третьяковского, Троицкого, Тюменцевского, Угловского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Хабарского, Целинного, Чарышского, Шелаболихинского, Шипуновского районов, Залесовского муниципального округа, городского округа Славгорода и сельских земель Барнаула.

Краевому Минсельхозу поручили оказать помощь хозяйствам в наиболее пострадавших районах - Благовещенском, Кулундинском, Табунском, а также в Славгороде.