Урожай в России снизится из-за погодных условий
Эксперты отмечают, что на это повлияет засуха
14 августа 2023, 11:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Будущий урожай сельхозкультур в России снизится из-за погодных условий. Об этом сообщают "Известия".
По словам специалистов, погодные условия в текущем году не способствуют появлению хорошего урожая. В Сибири и Поволжье наблюдается засуха, из-за чего зерновые культуры гибнут.
При этом отмечается, что для овощных культур подобные аномалии не страшны, поскольку они находятся на постоянном поливе.
12:13:47 14-08-2023
"В Сибири ... наблюдается засуха" - так-то всю Сибирь всю залило осадками. Этим тупицам даже лень погодные сайты открыть.
14:02:05 14-08-2023
Гость (12:13:47 14-08-2023) "В Сибири ... наблюдается засуха" - так-то всю Сибирь всю за... Вы не в теме видимо, когда для роста нужна была влага, дождей не было, а сейчас началась уборка и полили дожди.
15:29:07 14-08-2023
Гость (14:02:05 14-08-2023) Вы не в теме видимо, когда для роста нужна была влага, дожде... Я в курсе. Написано: "В Сибири ... наблюдается засуха" - написано в настоящем времени. Можно было по-человечески написать "в июне была засуха, что негативно сказалось бла-бла-бла", а не вот так.