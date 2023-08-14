Урожай в России снизится из-за погодных условий

Эксперты отмечают, что на это повлияет засуха

14 августа 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Будущий урожай сельхозкультур в России снизится из-за погодных условий. Об этом сообщают "Известия".

По словам специалистов, погодные условия в текущем году не способствуют появлению хорошего урожая. В Сибири и Поволжье наблюдается засуха, из-за чего зерновые культуры гибнут.

При этом отмечается, что для овощных культур подобные аномалии не страшны, поскольку они находятся на постоянном поливе.