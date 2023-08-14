НОВОСТИЭкономика

Урожай в России снизится из-за погодных условий

Эксперты отмечают, что на это повлияет засуха

14 августа 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Будущий урожай сельхозкультур в России снизится из-за погодных условий. Об этом сообщают "Известия".

По словам специалистов, погодные условия в текущем году не способствуют появлению хорошего урожая. В Сибири и Поволжье наблюдается засуха, из-за чего зерновые культуры гибнут.

При этом отмечается, что для овощных культур подобные аномалии не страшны, поскольку они находятся на постоянном поливе. 

Экономика сельское хозяйство

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:13:47 14-08-2023

"В Сибири ... наблюдается засуха" - так-то всю Сибирь всю залило осадками. Этим тупицам даже лень погодные сайты открыть.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:05 14-08-2023

Гость (12:13:47 14-08-2023) "В Сибири ... наблюдается засуха" - так-то всю Сибирь всю за... Вы не в теме видимо, когда для роста нужна была влага, дождей не было, а сейчас началась уборка и полили дожди.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:07 14-08-2023

Гость (14:02:05 14-08-2023) Вы не в теме видимо, когда для роста нужна была влага, дожде... Я в курсе. Написано: "В Сибири ... наблюдается засуха" - написано в настоящем времени. Можно было по-человечески написать "в июне была засуха, что негативно сказалось бла-бла-бла", а не вот так.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров