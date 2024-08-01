Почти все взрослые барнаульцы хотят, чтобы им помогали родители

А пятая часть жителей уверена, что взрослые дети должны жить с родителями

01 августа 2024, 12:30, ИА Амител

Пожилые люди / Фото: unsplash.com

В Барнауле 78% жителей уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Лишь каждый девятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей. Причем чаще всего к этому призывают граждане старше 45 лет.

"Родители несовершеннолетних детей чаще, чем родители совершеннолетних, выступают за поддержку в разумных пределах. А родители тех, кому за 18, уже столкнулись с реальностью и в 1,5 раза чаще родителей несовершеннолетних склонны думать, что помощь детям следует оказывать в любом случае", – говорится в исследовании.

19% барнаульцев уверены, что взрослые дети должны жить с родителями: чаще с этим согласны респонденты до 34 лет.

Опрос проведен среди экономически активных граждан с 27 по 31 июля 2024 года.