Почти все взрослые барнаульцы хотят, чтобы им помогали родители
А пятая часть жителей уверена, что взрослые дети должны жить с родителями
01 августа 2024, 12:30, ИА Амител
В Барнауле 78% жителей уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
Лишь каждый девятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей. Причем чаще всего к этому призывают граждане старше 45 лет.
"Родители несовершеннолетних детей чаще, чем родители совершеннолетних, выступают за поддержку в разумных пределах. А родители тех, кому за 18, уже столкнулись с реальностью и в 1,5 раза чаще родителей несовершеннолетних склонны думать, что помощь детям следует оказывать в любом случае", – говорится в исследовании.
19% барнаульцев уверены, что взрослые дети должны жить с родителями: чаще с этим согласны респонденты до 34 лет.
Опрос проведен среди экономически активных граждан с 27 по 31 июля 2024 года.
12:37:14 01-08-2024
Не правда. я не хочу. Более того, моя 18-летняя дочь тоже сама себя обеспечивает с 16 лет
13:17:49 01-08-2024
Гость (12:37:14 01-08-2024) Не правда. я не хочу. Более того, моя 18-летняя дочь тоже са... Она у вас после 9-го класса пошла ноготочки пилить?
13:24:57 01-08-2024
Гость (12:37:14 01-08-2024) Не правда. я не хочу. Более того, моя 18-летняя дочь тоже са... А лет через тридцать будете думать иначе.
12:45:47 01-08-2024
Неправильно сформулировано предложение...Сейчас многим без помощи родителей у нас в крае сложно выжить. Если молодая семья педагоги, к примеру. Как им прожить на свою нищенскую зарплату?А детей кто- то должен учить...и улицы убирать, и книжки выдавать в библиотеке, и за стариками ухаживать ...
13:41:52 01-08-2024
Гость (12:45:47 01-08-2024) Неправильно сформулировано предложение...Сейчас многим без п... А когда родители умрут кто будет им помогать.
17:02:45 01-08-2024
Гость (13:41:52 01-08-2024) А когда родители умрут кто будет им помогать.... Зарплату надо платить нормальную в таких профессиях,как УЧИТЕЛЬ,ВОСПИТАТЕЛЬ И Т.Д. Не могут все пойти работать на завод! Я знаю ребятишек,которые по зову сердца в профессии. Да! Зарплата копейки,но ведь кто-то должен учить,лечить,спасать людей!
12:46:25 01-08-2024
родители должны помогать взрослым детям --- по закону наоборот, могут заставить взрослых детей содержать родителей
13:00:06 01-08-2024
Вообще-то дети должны помогать родителям.
13:22:03 01-08-2024
Гость (13:00:06 01-08-2024) Вообще-то дети должны помогать родителям.... Это да, по человечески понятно, что дети должны заботиться о своих родителях. Но так же по человечески понятно желание родителей заботиться о своих детях вне зависимости от их возраста. Здесь же речь идет не о том, что взрослые барнаульцы требуют помощи от своих родителей, тут как раз интересуются мнением родителей самого разного возраста по помощи своим детям. И родители резонно сообщают, что считают нормальным помогать своим детям. Ребенок для родителя ребенок и в 5 лет, и в 50.
13:27:52 01-08-2024
Гость (13:00:06 01-08-2024) Вообще-то дети должны помогать родителям.... При Брежневе так и было.
14:49:23 01-08-2024
Ну да, сейчас прогрессивно и современно не помогать родителям, а сидеть у них на шее.
13:40:07 01-08-2024
Меньше на сигареты и алкоголь нужно тратить этой молодой семье и не сидеть у родителей на шее.
16:20:13 01-08-2024
все смешалось, перевернулось и извратилось в доме оболенских...
детки сидели на шее родителей, сидят и хотят сидеть.
если что - это психологический тип вымирающей цивилизации.
такие будут сметены эволюцией.
16:29:15 01-08-2024
Мусик (16:20:13 01-08-2024) все смешалось, перевернулось и извратилось в доме оболенских... Лев Николаевич Толстой в своем романе "Анна Каренина" писал о семействе Облонских. Простите.
17:37:07 01-08-2024
Помощь нужна в виде общения бабушек и дедушек с внуками, потому что после работы мало времени остается на тех и других.
Ну и наши родители больше чем нас нас любят своих внуков, потому что на наши дети нам за них отомстят)
22:17:13 01-08-2024
Чему хорошему они научат? Бабушки по линии матери будут хаять отца. Бабушки по линии отца будут хаять мать детей.
Один вред от этих бабушек и дедушек.