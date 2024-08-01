НОВОСТИОбщество

Почти все взрослые барнаульцы хотят, чтобы им помогали родители

А пятая часть жителей уверена, что взрослые дети должны жить с родителями

01 августа 2024, 12:30, ИА Амител

Пожилые люди / Фото: unsplash.com
Пожилые люди / Фото: unsplash.com

В Барнауле 78% жителей уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Лишь каждый девятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей. Причем чаще всего к этому призывают граждане старше 45 лет.

"Родители несовершеннолетних детей чаще, чем родители совершеннолетних, выступают за поддержку в разумных пределах. А родители тех, кому за 18, уже столкнулись с реальностью и в 1,5 раза чаще родителей несовершеннолетних склонны думать, что помощь детям следует оказывать в любом случае", – говорится в исследовании.

19% барнаульцев уверены, что взрослые дети должны жить с родителями: чаще с этим согласны респонденты до 34 лет.

Опрос проведен среди экономически активных граждан с 27 по 31 июля 2024 года.

Российские деньги / Фото: pxhere.com

В Барнауле выяснили, сколько жителей против социальных вкладов для бедных

По их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад не может быть
НОВОСТИОбщество
Барнаул опросы

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

12:37:14 01-08-2024

Не правда. я не хочу. Более того, моя 18-летняя дочь тоже сама себя обеспечивает с 16 лет

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:49 01-08-2024

Гость (12:37:14 01-08-2024) Не правда. я не хочу. Более того, моя 18-летняя дочь тоже са... Она у вас после 9-го класса пошла ноготочки пилить?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:57 01-08-2024

Гость (12:37:14 01-08-2024) Не правда. я не хочу. Более того, моя 18-летняя дочь тоже са... А лет через тридцать будете думать иначе.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:47 01-08-2024

Неправильно сформулировано предложение...Сейчас многим без помощи родителей у нас в крае сложно выжить. Если молодая семья педагоги, к примеру. Как им прожить на свою нищенскую зарплату?А детей кто- то должен учить...и улицы убирать, и книжки выдавать в библиотеке, и за стариками ухаживать ...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:52 01-08-2024

Гость (12:45:47 01-08-2024) Неправильно сформулировано предложение...Сейчас многим без п... А когда родители умрут кто будет им помогать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:45 01-08-2024

Гость (13:41:52 01-08-2024) А когда родители умрут кто будет им помогать.... Зарплату надо платить нормальную в таких профессиях,как УЧИТЕЛЬ,ВОСПИТАТЕЛЬ И Т.Д. Не могут все пойти работать на завод! Я знаю ребятишек,которые по зову сердца в профессии. Да! Зарплата копейки,но ведь кто-то должен учить,лечить,спасать людей!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:25 01-08-2024

родители должны помогать взрослым детям --- по закону наоборот, могут заставить взрослых детей содержать родителей

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:06 01-08-2024

Вообще-то дети должны помогать родителям.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:03 01-08-2024

Гость (13:00:06 01-08-2024) Вообще-то дети должны помогать родителям.... Это да, по человечески понятно, что дети должны заботиться о своих родителях. Но так же по человечески понятно желание родителей заботиться о своих детях вне зависимости от их возраста. Здесь же речь идет не о том, что взрослые барнаульцы требуют помощи от своих родителей, тут как раз интересуются мнением родителей самого разного возраста по помощи своим детям. И родители резонно сообщают, что считают нормальным помогать своим детям. Ребенок для родителя ребенок и в 5 лет, и в 50.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:52 01-08-2024

Гость (13:00:06 01-08-2024) Вообще-то дети должны помогать родителям.... При Брежневе так и было.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:23 01-08-2024

Ну да, сейчас прогрессивно и современно не помогать родителям, а сидеть у них на шее.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
молодая семья педагоги

13:40:07 01-08-2024

Меньше на сигареты и алкоголь нужно тратить этой молодой семье и не сидеть у родителей на шее.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:20:13 01-08-2024

все смешалось, перевернулось и извратилось в доме оболенских...
детки сидели на шее родителей, сидят и хотят сидеть.
если что - это психологический тип вымирающей цивилизации.
такие будут сметены эволюцией.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:15 01-08-2024

Мусик (16:20:13 01-08-2024) все смешалось, перевернулось и извратилось в доме оболенских... Лев Николаевич Толстой в своем романе "Анна Каренина" писал о семействе Облонских. Простите.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:07 01-08-2024

Помощь нужна в виде общения бабушек и дедушек с внуками, потому что после работы мало времени остается на тех и других.
Ну и наши родители больше чем нас нас любят своих внуков, потому что на наши дети нам за них отомстят)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
в виде общения бабушек и дедуш

22:17:13 01-08-2024

Чему хорошему они научат? Бабушки по линии матери будут хаять отца. Бабушки по линии отца будут хаять мать детей.
Один вред от этих бабушек и дедушек.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров