НОВОСТИОбщество

В Барнауле выяснили, сколько жителей против социальных вкладов для бедных

По их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад не может быть

25 июля 2024, 11:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com
Российские деньги / Фото: pxhere.com

Барнаульцы выразили свое отношение к социальным вкладам для бедных россиян, которые начнут действовать в банках с 1 июля 2025 года. Соответствующий опрос провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Напомним, новый закон позволяет россиянам с доходами не выше прожиточного минимума, которые являются получателями соцподдержки от государства, открывать в банках вклады по самой высокой ставке. Положить на такой счет можно будет до 50 тысяч рублей.

"57% барнаульцев поддерживают инициативу. 32% затруднились с оценкой", – говорится в исследовании.

Почти каждый десятый житель Барнаула (11%) выступил против социальных вкладов для бедных. По их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад не может быть.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Алтайского края с 22 по 23 июля 2024 года.

Кошелек с рублями / Фото: amic.ru

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НОВОСТИЭкономика
Барнаул опросы банки

Комментарии 6

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Гость

11:39:51 25-07-2024

"открывать в банках вклады по самой высокой ставке.", так и любой другой имеет право открыть вклад по этой же ставки. Специальных ставок не предполагается, если только банки для привлечения средств их не установят.

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Гость

11:45:13 25-07-2024

"Пыль в глаза!

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Гость

12:39:01 25-07-2024

По их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад не может быть --- ну логика есть. Получается получает поддержку и кладет ее на вклад, так значит ему без нее хватает

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Гость

12:53:47 25-07-2024

Всё просто. В следующий раз при оформлении социальной льготы в доходы будут учтены проценты этого вклада. И человек окажется богатым, которому не положена льгота.

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Гость

19:21:24 25-07-2024

Гость (12:53:47 25-07-2024) Всё просто. В следующий раз при оформлении социальной льготы...
А ручки-то вот они (с) 🤣

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Везель

21:08:52 26-07-2024

Отлично, уже сейчас вижу расцветшие пышным цветом мошеннические схемы, где кучу микровкладов будут открывать на подставных дропов.

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