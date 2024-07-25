В Барнауле выяснили, сколько жителей против социальных вкладов для бедных

По их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад не может быть

25 июля 2024, 11:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com

Барнаульцы выразили свое отношение к социальным вкладам для бедных россиян, которые начнут действовать в банках с 1 июля 2025 года. Соответствующий опрос провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Напомним, новый закон позволяет россиянам с доходами не выше прожиточного минимума, которые являются получателями соцподдержки от государства, открывать в банках вклады по самой высокой ставке. Положить на такой счет можно будет до 50 тысяч рублей.

"57% барнаульцев поддерживают инициативу. 32% затруднились с оценкой", – говорится в исследовании.

Почти каждый десятый житель Барнаула (11%) выступил против социальных вкладов для бедных. По их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад не может быть.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Алтайского края с 22 по 23 июля 2024 года.