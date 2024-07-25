В Барнауле выяснили, сколько жителей против социальных вкладов для бедных
По их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад не может быть
25 июля 2024, 11:10, ИА Амител
Барнаульцы выразили свое отношение к социальным вкладам для бедных россиян, которые начнут действовать в банках с 1 июля 2025 года. Соответствующий опрос провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Напомним, новый закон позволяет россиянам с доходами не выше прожиточного минимума, которые являются получателями соцподдержки от государства, открывать в банках вклады по самой высокой ставке. Положить на такой счет можно будет до 50 тысяч рублей.
"57% барнаульцев поддерживают инициативу. 32% затруднились с оценкой", – говорится в исследовании.
Почти каждый десятый житель Барнаула (11%) выступил против социальных вкладов для бедных. По их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад не может быть.
Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Алтайского края с 22 по 23 июля 2024 года.
11:39:51 25-07-2024
"открывать в банках вклады по самой высокой ставке.", так и любой другой имеет право открыть вклад по этой же ставки. Специальных ставок не предполагается, если только банки для привлечения средств их не установят.
11:45:13 25-07-2024
"Пыль в глаза!
12:39:01 25-07-2024
По их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад не может быть --- ну логика есть. Получается получает поддержку и кладет ее на вклад, так значит ему без нее хватает
12:53:47 25-07-2024
Всё просто. В следующий раз при оформлении социальной льготы в доходы будут учтены проценты этого вклада. И человек окажется богатым, которому не положена льгота.
19:21:24 25-07-2024
Гость (12:53:47 25-07-2024) Всё просто. В следующий раз при оформлении социальной льготы...
А ручки-то вот они (с) 🤣
21:08:52 26-07-2024
Отлично, уже сейчас вижу расцветшие пышным цветом мошеннические схемы, где кучу микровкладов будут открывать на подставных дропов.