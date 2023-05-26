Почти всю Россию хотят покрыть скоростным интернетом к 2035 году
Доступ в Сеть станет такой же коммунальной услугой, как вода и электричество
26 мая 2023, 07:26, ИА Амител
Фото: unsplash.com
К 2035 году в России у 98% жителей должен быть скоростной интернет. Об этом сообщают "Известия".
Согласно проекту Минцифры, соединение на скорости до одного гигабита должны к 2030 году получить все социально значимые объекты в населённых пунктах, где проживает больше 10 тысяч человек.
Предполагается, что интернет приравняют к коммунальной услуге, как подачу воды или электричества.
В июне проект Минцифры будут защищать перед Михаилом Мишустиным, а после обработки замечаний направят Владимиру Путину.
09:54:24 26-05-2023
ну правильно! им же нужно двигать цифровой рубль в массы! будет не то если простой народ в отдалении от больших городов всё ещё будет возможность рассчитываться друг с другом налом...!!! ни какого финансового контроля над этими людишками...! Илон Маск со своим прадедушкой этого не хотят!..
10:15:45 26-05-2023
Гость (09:54:24 26-05-2023) ну правильно! им же нужно двигать цифровой рубль в массы! бу... Да боже мой... К 2035 году либо ишак сдохнет, либо... У нас уже сейчас скорость и-нета падает, связи "плохеет". А вы про 2035 беспокоитесь) Тут непонятно, что через месяц-то будет.
16:49:38 26-05-2023
Уже давно должна быть покрыта. Хуже Африки.