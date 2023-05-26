Почти всю Россию хотят покрыть скоростным интернетом к 2035 году

Доступ в Сеть станет такой же коммунальной услугой, как вода и электричество

26 мая 2023, 07:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

К 2035 году в России у 98% жителей должен быть скоростной интернет. Об этом сообщают "Известия".

Согласно проекту Минцифры, соединение на скорости до одного гигабита должны к 2030 году получить все социально значимые объекты в населённых пунктах, где проживает больше 10 тысяч человек.

Предполагается, что интернет приравняют к коммунальной услуге, как подачу воды или электричества.

В июне проект Минцифры будут защищать перед Михаилом Мишустиным, а после обработки замечаний направят Владимиру Путину.