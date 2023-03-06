Под артобстрел попал Владимир Соловьёв

По словам телеведущего, "прилётов было немало"

06 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: Соловьёв / кадр из передачи

Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил, что посетил расположение 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром в ДНР и попал под артобстрел.

"По населённому пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, всё обошлось. Думаю, военная контрразведка разберётся, откуда враг узнал о наших перемещениях", – сказал он 5 марта в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (цитата по ТАСС).

По словам журналиста, о его местонахождении узнали из-за "утечки информации", и во время его беседы с морпехами "начались прилёты, они корректировались с квадрокоптера, прилётов было немало".

25 апреля 2022 года Владимир Путин сообщил, что ФСБ предотвратила покушение на одного из известных российских журналистов. Позднее выяснилось, что речь шла о Владимире Соловьёве.