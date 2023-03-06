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Под артобстрел попал Владимир Соловьёв

По словам телеведущего, "прилётов было немало"

06 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: Соловьёв / кадр из передачи
Фото: Соловьёв / кадр из передачи

Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил, что посетил расположение 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром в ДНР и попал под артобстрел.

"По населённому пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, всё обошлось. Думаю, военная контрразведка разберётся, откуда враг узнал о наших перемещениях", – сказал он 5 марта в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (цитата по ТАСС).

По словам журналиста, о его местонахождении узнали из-за "утечки информации", и во время его беседы с морпехами "начались прилёты, они корректировались с квадрокоптера, прилётов было немало".

25 апреля 2022 года Владимир Путин сообщил, что ФСБ предотвратила покушение на одного из известных российских журналистов. Позднее выяснилось, что речь шла о Владимире Соловьёве.

Комментарии 16

  • Наверное рассказывал морпехам про свои виллы в Италии.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Просил, как закончат на Украине, что бы на Италию двинули, виллы возвращать...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, господа, грех над святым смеяться.Деньги на виллы, яхты, дворцы на Лазурном берегу и в лондОнах заработаны честным бессонным трудом наших нуворишей.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Отложил, поди, в штаны пару кирпичей. Это ему не в студии языком воевать...
    06 марта, Гость   Ответить
  • А украинский вещатель Алексей Арестович сейчас в Риме,итальянскую уху кушает.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Друзья украинского государства не дремлют.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Телефон то выключать свой надо, когда туда едешь. Штатовские спутники прекрасно все видят
    06 марта, Гость   Ответить
  • Чтобы понять, кто он такой, достаточно в любом поисковике набрать: "Соловьев у стены плача"
    06 марта, Гость   Ответить
  • Вот радость - то местным банднропочитателям. Аж заходятся.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Рассказывал морпехам, что он больше не может иметь виллы в Италии, а Навальный может
    06 марта, Гость   Ответить
  • А Порошенко вообще был коммунистом. А Меркель комсомольской активисткой. А сейчас стали твари
    06 марта, Гость   Ответить
  • Судя по постам, кто-то из комментаторов бандере инфу легко мог кинуть. Даже недорого
    06 марта, Гость   Ответить
  • кто-то из комментаторов бандере инфу легко мог кинуть-------------------. Соловьев же лично каждому Барнаульскому тролю докладывает где и когда он будет
    06 марта, Гость   Ответить
  • Вообще-то Навальному первый срок впаяли-условный- в результате прослушки ФСБ.Конкретные улики для суда, подтверждающие нарушение Уголовного Кодекса РФ.Среди прочего в этой прослушке,которые в записи прозвучали на суде было пожелание, устное предписание Навального своему контрагенту уволить сотни рабочих лесной фирмы.С единственной целью-побыстрее разжиреться им двоим самим.Эх,какого перспективного президента страна потеряла...И главное, как его Запад любил и лелеял...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Доморощенные либералы тоже очень любили и лелеяли Навального.А сейчас по нему всего лишь тихо вздыхают.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Соловьев больше не может иметь виллы в Италии, а Навальный может, это факт. И кое-кто из местных комментаторов, если бы имел доступ к инфе, с удовольствием кинул бы ее бандере. Это же тоже почти стопудово, по постам видно
    06 марта, Гость   Ответить
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