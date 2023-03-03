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Депутат призвал заканчивать СВО и "начинать вести настоящую войну"

По словам Виктора Соболева, в противном случае "у нас так и будут продолжаться обстрелы мирных граждан"

03 марта 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: eng.mil.ru
Фото: eng.mil.ru

Депутат Госдумы Виктор Соболев призвал "заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну". Его слова приводит News.ru.

"Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно", – сказал парламентарий.

Он отметил, что "пока мы будем с ними церемониться, у нас так и будут продолжаться обстрелы мирных граждан, в том числе и детей", как это было 2 марта в Брянской области.

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Комментарии 11

  • Чюр, чюр нечистая! Господи, избавь от таких депутатов.
    03 марта, Гость   Ответить
  • С уничтожением средств и объектов коммуникаций --- так наверное не получается
    03 марта, Гость   Ответить
  • с освещением доставок вооружений --- война с освещением? Это как?
    03 марта, Гость   Ответить
  • И сделать это надо было давно -- даже депутат понял
    03 марта, Гость   Ответить
  • Какие сражения лично выиграл этот ряженый?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Он выиграл сражение за голоса избирателей
    03 марта, Гость   Ответить
  • Сначала стало понятно любому ослу. Потом депутату. Ждем, пока генералы подтянутся...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Он выиграл сражение за голоса избирателей-------правдивей писать-купил себе место
    03 марта, Гость   Ответить
  • 73 года этому дедуле, всю жизнь был военным, мечтал наверное великие сражения выигрывать, войти в историю как полководец.
    03 марта, Гость   Ответить
  • всю жизнь был военным -- так вполне возможно и воевал. Вьетнам, Афганистан
    03 марта, Гость   Ответить
  • Не воевал он нигде
    03 марта, Гость   Ответить
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