Депутат призвал заканчивать СВО и "начинать вести настоящую войну"

По словам Виктора Соболева, в противном случае "у нас так и будут продолжаться обстрелы мирных граждан"

03 марта 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: eng.mil.ru

Депутат Госдумы Виктор Соболев призвал "заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну". Его слова приводит News.ru.

"Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно", – сказал парламентарий.

Он отметил, что "пока мы будем с ними церемониться, у нас так и будут продолжаться обстрелы мирных граждан, в том числе и детей", как это было 2 марта в Брянской области.