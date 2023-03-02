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Под Барнаулом хотят построить посёлок с таунхаусами

Все планировочные работы, по словам застройщика, ориентировочно начнутся в мае-июне

02 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Под Барнаулом в микрорайоне Чистые Пруды рядом с Фирсово на берегу озера может появиться новый жилой комплекс "Поле чудес", сообщает "Толк".

Общая площадь территории – 16 га. Землю уже размежевали на 72 участка.

"Четыре площадки покрупнее расположились в ряд на самом берегу водоёма. На них предполагается строительство таунхаусов. Ещё пять наделов предусмотрены для крупногабаритных коттеджей. На остальных участках со стандартной площадью 10 соток должны появиться дома усадебного типа", – пишет издание.

Планируется облагородить берег водоёма, возвести объекты для пляжного отдыха, детские площадки, спортивную территорию открытого типа, магазин и пункт для сбора отходов.

Все планировочные работы, по словам застройщика, ориентировочно начнутся в мае или июне.

Комментарии 14

  • бе.. комары да мошки от воды
    02 марта, Гость   Ответить
  • комплекс "Поле чудес" - а что авторы не читали Приключений Буратино и не знают, где это поле чудес расположено?
    02 марта, Гость   Ответить
  • А для многодетных земли как не было, так и нет
    02 марта, Гость   Ответить
  • А вы рожали ради земель? печалька.
    02 марта, Гость   Ответить
  • не удачное название ))))
    02 марта, Гость   Ответить
  • ага.. знаем мы про поле чудес.. всех буратин туда
    02 марта, Гость   Ответить
  • "А вы рожали ради земель?..." Причём здесь это, если государство должно выполнять собственные обязательства? Точно так же, как обязано обеспечивать население школами, медицинской помощью, строить дорожную инфраструктуру и т.п.
    02 марта, Гость   Ответить
  • "Государство Вас рожать не просило"
    02 марта, Гость   Ответить
  • Какое озеро? Плоское?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не, там не большая лужа своя, прям на территории поля чудес.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Нью Васюки с Рублёвки...
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Государство Вас рожать не просило" ------ Речь не о том, кто просил кого, а кто не просил, речь о том, что государство должно выполнять собственные обязательства.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Это более грамотный подход к строительству жилья, что давно практикуется на "цивилизованном западе", например одноэтажная Америка. А сити есть сити, там пусть будут многоэтажные офисные здания. У нас же в угоду сверхприбыли некоторых пока ВСЁ наоборот - для людей строят многоэтажные человейники, где вместо благоприятной для жизни биосферы и биоценоза - сплошная неблагоприятная техносфера.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Многодетным дают землю, только на другом поле чудес, например за Казенной заимкой. А это поле чудес для других незащищенных слоев населения)))
    03 марта, Гость   Ответить
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