Под Барнаулом хотят построить посёлок с таунхаусами

Все планировочные работы, по словам застройщика, ориентировочно начнутся в мае-июне

02 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Под Барнаулом в микрорайоне Чистые Пруды рядом с Фирсово на берегу озера может появиться новый жилой комплекс "Поле чудес", сообщает "Толк".

Общая площадь территории – 16 га. Землю уже размежевали на 72 участка.

"Четыре площадки покрупнее расположились в ряд на самом берегу водоёма. На них предполагается строительство таунхаусов. Ещё пять наделов предусмотрены для крупногабаритных коттеджей. На остальных участках со стандартной площадью 10 соток должны появиться дома усадебного типа", – пишет издание.

Планируется облагородить берег водоёма, возвести объекты для пляжного отдыха, детские площадки, спортивную территорию открытого типа, магазин и пункт для сбора отходов.

Все планировочные работы, по словам застройщика, ориентировочно начнутся в мае или июне.