Россияне стали активнее интересоваться загородной недвижимостью

Люди хотят покупать земельные участки, дачи и дома

19 февраля 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В феврале 2023 года спрос на загородную недвижимость у россиян вырос почти в два раза. Об этом руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков рассказал "Известиям".

По его словам, интерес людей поровну распределён на земельные участки, дачи и дома.

Специалист отметил, что в ближайшее время стоит ждать увеличения числа сделок в этом сегменте.

Ранее сообщалось, что строительство коттеджных посёлков в пригороде Барнаула скоро может выйти на новый уровень: банки заявляют о готовности "спонсировать" их развитие в рамках проектного финансирования. В этом случае застройка будет массовой, а девелоперы перестанут зависеть от темпов продаж.