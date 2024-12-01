Под Барнаулом потушили горящий склад на 400 "квадратах"

Огонь повредил оборудование, стены и кровлю

01 декабря 2024, 13:59, ИА Амител

Пожар в Павловске / Фото: МЧС Алтайского края

В селе Павловск Алтайского края потушили крупный пожар на складе, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился на улице Заводской. Пройденная огнем площадь составила около 400 "квадратов". Повреждены производственное оборудование, кровля и стены.

На месте работали семь специалистов на четырех пожарных машинах.

Пожар в Павловске / Фото: МЧС Алтайского края

"Наиболее вероятная причина пожара – нарушение технологического регламента производственного процесса, короткое замыкание электропроводки в электрощите", – рассказали в ведомстве.

Накануне при пожаре в частном доме в Барнауле пострадал мужчина.