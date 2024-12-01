Под Барнаулом потушили горящий склад на 400 "квадратах"
Огонь повредил оборудование, стены и кровлю
01 декабря 2024, 13:59, ИА Амител
Пожар в Павловске / Фото: МЧС Алтайского края
В селе Павловск Алтайского края потушили крупный пожар на складе, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился на улице Заводской. Пройденная огнем площадь составила около 400 "квадратов". Повреждены производственное оборудование, кровля и стены.
На месте работали семь специалистов на четырех пожарных машинах.
Пожар в Павловске / Фото: МЧС Алтайского края
"Наиболее вероятная причина пожара – нарушение технологического регламента производственного процесса, короткое замыкание электропроводки в электрощите", – рассказали в ведомстве.
Накануне при пожаре в частном доме в Барнауле пострадал мужчина.
15:28:57 01-12-2024
Что-то подозрительно часто начали гореть крупные склады со всяким барахлом...
18:30:07 01-12-2024
под Барнаулом??? под - это Спутник, Авиатор, Фирсово. А это в Павловске!!! более 50 км до него!!
19:15:32 01-12-2024
Гость (18:30:07 01-12-2024) под Барнаулом??? под - это Спутник, Авиатор, Фирсово. А эт... Ну, это чтобы попривыкли.