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Под Барнаулом потушили горящий склад на 400 "квадратах"

Огонь повредил оборудование, стены и кровлю

01 декабря 2024, 13:59, ИА Амител

Пожар в Павловске / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар в Павловске / Фото: МЧС Алтайского края

В селе Павловск Алтайского края потушили крупный пожар на складе, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился на улице Заводской. Пройденная огнем площадь составила около 400 "квадратов". Повреждены производственное оборудование, кровля и стены. 

 На месте работали семь специалистов на четырех пожарных машинах.

Пожар в Павловске / Фото: МЧС Алтайского края

"Наиболее вероятная причина пожара – нарушение технологического регламента производственного процесса, короткое замыкание электропроводки в электрощите", – рассказали в ведомстве.

Накануне при пожаре в частном доме в Барнауле пострадал мужчина.

Алтайский край Пожары Происшествия

Комментарии 3

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Кхм...

15:28:57 01-12-2024

Что-то подозрительно часто начали гореть крупные склады со всяким барахлом...

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Гость

18:30:07 01-12-2024

под Барнаулом??? под - это Спутник, Авиатор, Фирсово. А это в Павловске!!! более 50 км до него!!

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Кхм...

19:15:32 01-12-2024

Гость (18:30:07 01-12-2024) под Барнаулом??? под - это Спутник, Авиатор, Фирсово. А эт... Ну, это чтобы попривыкли.

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