Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Барнауле

Горожанин отравился продуктами горения

01 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Пожар / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле пострадал мужчина при пожаре в частном доме по улице 42-й Краснознаменной Бригады, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь потушили на площади 10 "квадратов". У жилища повреждено потолочное перекрытие и утеплитель.

"Погибших нет. Госпитализирован один человек – мужчина. [У него] отравление продуктами горения", – рассказали в ведомстве.

На месте пожара работали 11 человек личного состава, три пожарных автомобиля и два звена газодымозащитной службы.

Самая вероятная причина пожара – короткое замыкание проводки в мансарде.