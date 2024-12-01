Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Барнауле
Горожанин отравился продуктами горения
01 декабря 2024, 09:45, ИА Амител
Пожар / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле пострадал мужчина при пожаре в частном доме по улице 42-й Краснознаменной Бригады, сообщили в МЧС Алтайского края.
Огонь потушили на площади 10 "квадратов". У жилища повреждено потолочное перекрытие и утеплитель.
"Погибших нет. Госпитализирован один человек – мужчина. [У него] отравление продуктами горения", – рассказали в ведомстве.
На месте пожара работали 11 человек личного состава, три пожарных автомобиля и два звена газодымозащитной службы.
Самая вероятная причина пожара – короткое замыкание проводки в мансарде.
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