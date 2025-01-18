В Барнауле два автомобиля столкнулись на проспекте Ленина
Зачинщик аварии отказался проходить освидетельствование
18 января 2025, 12:22, ИА Амител
ДТП на проспекте Ленина / Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22
В Барнауле утром 18 января столкнулись два автомобиля, сообщили в ГАИ.
ДТП случилось в 06:20 на пересечении Ленина с Матросова.
Предварительно установили, что мужчина 1994 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехал от улицы Пионеров в сторону Матросова. При повороте налево он столкнулся с Honda Integra под управлением мужчины 2002 года рождения.
В результате ДТП пострадавших нет. Водитель Suzuki отказался от прохождения освидетельствования на месте происшествия.
Полицейские проводят проверку.
12:41:48 18-01-2025
в 06:20 еще бухой
19:13:33 18-01-2025
Гость (12:41:48 18-01-2025) в 06:20 еще бухой... Уже!!!
15:04:43 18-01-2025
Там водила на Сузуки вообще не владел ситуацией. Сначала на Ленина перед перекрестком по левой полосе крался со скоростью пешехода, так же неуверенно ооочень медленно выехал на трамвайные пути, остановился. А потом рванул и столкнулся с авто, двигавшимся по Ленина в сторону центра.
15:18:02 18-01-2025
Уже давно понял по разным аварийным ситуациям, что в выходные в центре города делать нечего, потому что опасно для жизни и здоровья.