В Барнауле два автомобиля столкнулись на проспекте Ленина

Зачинщик аварии отказался проходить освидетельствование

18 января 2025, 12:22, ИА Амител

ДТП на проспекте Ленина / Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22

В Барнауле утром 18 января столкнулись два автомобиля, сообщили в ГАИ.

ДТП случилось в 06:20 на пересечении Ленина с Матросова.

Предварительно установили, что мужчина 1994 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехал от улицы Пионеров в сторону Матросова. При повороте налево он столкнулся с Honda Integra под управлением мужчины 2002 года рождения.

В результате ДТП пострадавших нет. Водитель Suzuki отказался от прохождения освидетельствования на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку.