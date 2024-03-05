Под Барнаулом произошло сразу три ДТП на одном участке дороги
Никто не пострадал, все ДТП оформили с материальным ущербом
05 марта 2024, 12:17, ИА Амител
В Первомайском районе зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с участием шести автомобилей, сообщает алтайская ГИБДД.
ДТП произошли утром 5 марта в период с 07:40 до 07:50 на 7-м километре автодороги "мостовой переход через реку Обь" в сторону Барнаула.
37-летний мужчина на автомобиле JAC J7 не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 67-летний мужчина.
После 41-летняя женщина на Mitsubishi Outlander столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Vitz, которым управляла 32-летняя женщина.
"От удара Mitsubishi Outlander допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами: Toyota Sprinter под управлением 34-летнего мужчины и Toyota Corolla Fielder под управлением 47-летнего мужчины", – рассказали в ведомстве.
Никто не пострадал, все ДТП оформили с материальным ущербом.
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