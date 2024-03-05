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Под Барнаулом произошло сразу три ДТП на одном участке дороги

Никто не пострадал, все ДТП оформили с материальным ущербом

05 марта 2024, 12:17, ИА Амител

ДТП под Барнаулом / Фото: кадр из видео
ДТП под Барнаулом / Фото: кадр из видео

В Первомайском районе зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с участием шести автомобилей, сообщает алтайская ГИБДД.

ДТП произошли утром 5 марта в период с 07:40 до 07:50 на 7-м километре автодороги "мостовой переход через реку Обь" в сторону Барнаула.

37-летний мужчина на автомобиле JAC J7 не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 67-летний мужчина.

После 41-летняя женщина на Mitsubishi Outlander столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Vitz, которым управляла 32-летняя женщина.

"От удара Mitsubishi Outlander допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами: Toyota Sprinter под управлением 34-летнего мужчины и Toyota Corolla Fielder под управлением 47-летнего мужчины", – рассказали в ведомстве.

Никто не пострадал, все ДТП оформили с материальным ущербом.

ДТП Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

12:26:57 05-03-2024

JAC краш-тест не прошёл!

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Гость

13:15:25 05-03-2024

Гость (12:26:57 05-03-2024) JAC краш-тест не прошёл!... Он и не проходил, он проводил тест криворулькам.

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Гость

12:58:25 05-03-2024

Лимита в город, на работу спешила

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Гость

14:43:02 05-03-2024

Опасная это машина - Mitsubishi Outlander! В обеих авариях отметилась...

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