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3-километровая пробка собралась на Правобережном тракте в сторону Барнаула

На трассе произошло как минимум два ДТП

05 марта 2024, 09:10, ИА Амител

ДТП на Правобережном тракте / Фото: 2ГИС
ДТП на Правобережном тракте / Фото: 2ГИС

Пробка длиной в три километра сковала Правобережный тракт по пути в Барнаул, следует из данных 2ГИС.

Причиной затора стало массовое ДТП на участке трассы за рекой Лосихой. А "Яндекс Карты" также сообщают об аварии рядом с СНТ "Энергетик".

Изображение: "Яндекс Карты"

Как пишут "Вести Алтай", машины едут крайне медленно – всего 3-5 км в час.

В самом Барнауле тем временем также наблюдаются 8-балльные пробки – движение затруднено на большинстве ключевых дорог города.

Барнаул Пробки

Комментарии 10

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Гость

09:44:36 05-03-2024

мост на новом рынке сделали, и что? Выделенки есть, а толку? Что мэрия дальше планитрует делать с дорожной ситуацией в городе? Или там только о своих корманах думают?

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Гость

10:03:08 05-03-2024

Гость (09:44:36 05-03-2024) мост на новом рынке сделали, и что? Выделенки есть, а толку?... А что она должна думать? Она вас не заставляла машину покупать!

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Гость

10:00:33 05-03-2024

Зачем вообще на Ленина выделенки сейчас???

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Гость

10:10:27 05-03-2024

Гость (10:00:33 05-03-2024) Зачем вообще на Ленина выделенки сейчас???... Чтобы людям на работу как-то модно было вовремя добираться. Общественный транспорт чтобы как-то ходил.

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Гость

11:52:27 05-03-2024

Гость (10:10:27 05-03-2024) Чтобы людям на работу как-то модно было вовремя добираться. ... она как раз из центра идет, когда уже с работы едут. Ни к чему она там, автобусы по ней не едут, или редко едут, почти всегда пустая. А левая полоса вся в ямах, ехать не возможно.

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Гость

10:47:25 05-03-2024

О. не всё с Уськова-Взлетная в пробках стоять, пусть и другие привыкают

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Гость

11:03:09 05-03-2024

Зато жители коттеджных поселков: 15 минут - и в центре города!

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Гость

15:11:19 05-03-2024

Гость (11:03:09 05-03-2024) Зато жители коттеджных поселков: 15 минут - и в центре город... Завидуйте молча нищеброды, живущие в человейниках, слушащие стоны соседей, и боящиеся слушать музыку вечером ))) Вам не понять, что такое СВОБОДА и СВОЙ двор. Деритесь за парковочное место и бабушек на лавочке)))

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Гость

15:29:23 05-03-2024

Гость (15:11:19 05-03-2024) Завидуйте молча нищеброды, живущие в человейниках, слушащие ... Сказано конечно борзо))) но верно))))

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гость

15:20:00 05-03-2024

Ну все правильно , ФИНИК в левой полосе где буквы БАРНАУЛ стоял с аварийкой, его не видно за поворотом (7,45 время было). А дорога скользкая! Чего стоять то в левой полосе - результат вот - массовое ДТП, а финик - провокатор смылся. Сам еле оттормозился утром из -за него, скользко все таки.

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