3-километровая пробка собралась на Правобережном тракте в сторону Барнаула
На трассе произошло как минимум два ДТП
05 марта 2024, 09:10, ИА Амител
ДТП на Правобережном тракте / Фото: 2ГИС
Пробка длиной в три километра сковала Правобережный тракт по пути в Барнаул, следует из данных 2ГИС.
Причиной затора стало массовое ДТП на участке трассы за рекой Лосихой. А "Яндекс Карты" также сообщают об аварии рядом с СНТ "Энергетик".
Как пишут "Вести Алтай", машины едут крайне медленно – всего 3-5 км в час.
В самом Барнауле тем временем также наблюдаются 8-балльные пробки – движение затруднено на большинстве ключевых дорог города.
09:44:36 05-03-2024
мост на новом рынке сделали, и что? Выделенки есть, а толку? Что мэрия дальше планитрует делать с дорожной ситуацией в городе? Или там только о своих корманах думают?
10:03:08 05-03-2024
Гость (09:44:36 05-03-2024) мост на новом рынке сделали, и что? Выделенки есть, а толку?... А что она должна думать? Она вас не заставляла машину покупать!
10:00:33 05-03-2024
Зачем вообще на Ленина выделенки сейчас???
10:10:27 05-03-2024
Гость (10:00:33 05-03-2024) Зачем вообще на Ленина выделенки сейчас???... Чтобы людям на работу как-то модно было вовремя добираться. Общественный транспорт чтобы как-то ходил.
11:52:27 05-03-2024
Гость (10:10:27 05-03-2024) Чтобы людям на работу как-то модно было вовремя добираться. ... она как раз из центра идет, когда уже с работы едут. Ни к чему она там, автобусы по ней не едут, или редко едут, почти всегда пустая. А левая полоса вся в ямах, ехать не возможно.
10:47:25 05-03-2024
О. не всё с Уськова-Взлетная в пробках стоять, пусть и другие привыкают
11:03:09 05-03-2024
Зато жители коттеджных поселков: 15 минут - и в центре города!
15:11:19 05-03-2024
Гость (11:03:09 05-03-2024) Зато жители коттеджных поселков: 15 минут - и в центре город... Завидуйте молча нищеброды, живущие в человейниках, слушащие стоны соседей, и боящиеся слушать музыку вечером ))) Вам не понять, что такое СВОБОДА и СВОЙ двор. Деритесь за парковочное место и бабушек на лавочке)))
15:29:23 05-03-2024
Гость (15:11:19 05-03-2024) Завидуйте молча нищеброды, живущие в человейниках, слушащие ... Сказано конечно борзо))) но верно))))
15:20:00 05-03-2024
Ну все правильно , ФИНИК в левой полосе где буквы БАРНАУЛ стоял с аварийкой, его не видно за поворотом (7,45 время было). А дорога скользкая! Чего стоять то в левой полосе - результат вот - массовое ДТП, а финик - провокатор смылся. Сам еле оттормозился утром из -за него, скользко все таки.