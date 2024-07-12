Под Барнаулом столкнулись четыре автомобиля

Ранены трое человек

12 июля 2024, 08:27, ИА Амител

Место ДТП / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Павловском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 11 июля на 45-м километре трассы А-321 в 16 часов.

Предварительно установили, что водитель Toyota Vitz не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Allion, которая от удара врезалась в ВАЗ-21093, а тот – в Renault Logan.

Vitz при этом угодил в кювет. Трое его пассажиров пострадали, в том числе ребенок, – его увезли в больницу. Полиция проводит проверку.