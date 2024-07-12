Под Барнаулом столкнулись четыре автомобиля
Ранены трое человек
12 июля 2024, 08:27, ИА Амител
Место ДТП / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Павловском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария случилась 11 июля на 45-м километре трассы А-321 в 16 часов.
Предварительно установили, что водитель Toyota Vitz не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Allion, которая от удара врезалась в ВАЗ-21093, а тот – в Renault Logan.
Vitz при этом угодил в кювет. Трое его пассажиров пострадали, в том числе ребенок, – его увезли в больницу. Полиция проводит проверку.
09:33:47 12-07-2024
казалось бы причем тут дно поля
09:43:18 12-07-2024
Витц почувствовал себя гонкой! =)))
09:49:42 12-07-2024
Водитель Витца конечно дал оторваться. Куда на таком чумодане выезжать на трассу, да еще и разгоняться..
10:33:33 12-07-2024
Витцевод ну зачем ты в других то врезаешься? Если хочешь пострадать прыгай просто в кювет или в дерево какое-нибудь, а другие машины не трогай.
10:53:05 12-07-2024
маленький но дерзкий.
12:50:27 12-07-2024
Печалька, жаль без вины пострадавших!!!!!!