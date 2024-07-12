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Под Барнаулом столкнулись четыре автомобиля

Ранены трое человек

12 июля 2024, 08:27, ИА Амител

Место ДТП / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Место ДТП / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Павловском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 11 июля на 45-м километре трассы А-321 в 16 часов.

Предварительно установили, что водитель Toyota Vitz не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Allion, которая от удара врезалась в ВАЗ-21093, а тот – в Renault Logan.

Vitz при этом угодил в кювет. Трое его пассажиров пострадали, в том числе ребенок, – его увезли в больницу. Полиция проводит проверку.

Барнаул ДТП

Комментарии 6

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гость

09:33:47 12-07-2024

казалось бы причем тут дно поля

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Гость

09:43:18 12-07-2024

Витц почувствовал себя гонкой! =)))

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Гость

09:49:42 12-07-2024

Водитель Витца конечно дал оторваться. Куда на таком чумодане выезжать на трассу, да еще и разгоняться..

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Гость

10:33:33 12-07-2024

Витцевод ну зачем ты в других то врезаешься? Если хочешь пострадать прыгай просто в кювет или в дерево какое-нибудь, а другие машины не трогай.

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Мусик

10:53:05 12-07-2024

маленький но дерзкий.

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Гость

12:50:27 12-07-2024

Печалька, жаль без вины пострадавших!!!!!!

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