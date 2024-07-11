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Велосипедист повредил голову и сломал бедро при столкновении с BMW на Алтае

Мужчина выехал на встречку

11 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 35-летний велосипедист пострадал при столкновении с BMW, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось 9 июля около 22:00 в селе Кош-Агач.

Мужчина на своем двухколесном транспорте выехал на встречку, где и столкнулся с иномаркой под управлением 23-летнего водителя.

С черепно-мозговой травмой и переломом бедра велосипедиста госпитализировали. Полиция проводит проверку.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

18:34:17 11-07-2024

Таких, что по встречке шуруют на обочине, каждый день встречаю. Удивительно, что редко так попадают.

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Гость

20:25:20 11-07-2024

А почему нам новости Междуреченска или Искитима, например, не пишут? Тоже города соседних регионов. Тоже интересно, что там происходит.

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