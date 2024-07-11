Велосипедист повредил голову и сломал бедро при столкновении с BMW на Алтае
Мужчина выехал на встречку
11 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
В Республике Алтай 35-летний велосипедист пострадал при столкновении с BMW, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
ДТП случилось 9 июля около 22:00 в селе Кош-Агач.
Мужчина на своем двухколесном транспорте выехал на встречку, где и столкнулся с иномаркой под управлением 23-летнего водителя.
С черепно-мозговой травмой и переломом бедра велосипедиста госпитализировали. Полиция проводит проверку.
18:34:17 11-07-2024
Таких, что по встречке шуруют на обочине, каждый день встречаю. Удивительно, что редко так попадают.
20:25:20 11-07-2024
А почему нам новости Междуреченска или Искитима, например, не пишут? Тоже города соседних регионов. Тоже интересно, что там происходит.