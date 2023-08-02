Под Бийском пять человек пострадали в ДТП на встречной полосе

Трое человек госпитализированы, из них один ребенок

02 августа 2023, 16:32, ИА Амител





ДТП под Бийском / Фото: vk.com/incident_22 со ссылкой на полицию

Вечером 1 августа на трассе Р-256 в обход Бийска произошло столкновение двух автомобилей, сообщает "Инцидент Бийск".

"Мужчина на автомобиле BMW X3, двигаясь от села Первомайского в направлении поселка Борового, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Corolla под управлением женщины", – рассказали в полиции.

В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести. Трое госпитализированы: восьмилетняя девочка и 26-летняя женщина – водитель автомобиля Toyota Corolla, а также 24-летняя пассажирка BMW X3.

55-летний водитель BMW X3 и 37-летний пассажир автомобиля Toyota Corolla не госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.