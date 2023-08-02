Под Бийском пять человек пострадали в ДТП на встречной полосе
Трое человек госпитализированы, из них один ребенок
02 августа 2023, 16:32, ИА Амител
Вечером 1 августа на трассе Р-256 в обход Бийска произошло столкновение двух автомобилей, сообщает "Инцидент Бийск".
"Мужчина на автомобиле BMW X3, двигаясь от села Первомайского в направлении поселка Борового, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Corolla под управлением женщины", – рассказали в полиции.
В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести. Трое госпитализированы: восьмилетняя девочка и 26-летняя женщина – водитель автомобиля Toyota Corolla, а также 24-летняя пассажирка BMW X3.
55-летний водитель BMW X3 и 37-летний пассажир автомобиля Toyota Corolla не госпитализированы.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
17:22:30 02-08-2023
БМВ головного мозга. Зачем такие машины в России. У нас ограничение скорости 90 км в час, а БМВ может ехать 390 км в час, так как в Германии нет ограничения скорости. И тойоты "коровы" нам зачем. У них руль справа, а у нас движение правостороннее. Людям, понятно, не докажешь. А вот к правовому государству есть вопросы.
17:25:23 02-08-2023
Гость (17:22:30 02-08-2023) БМВ головного мозга. Зачем такие машины в России. У нас огра... 1. Королка и леворукая бывает. 2. ВСЕМ пересесть на Приору?
17:26:26 02-08-2023
Гость (17:22:30 02-08-2023) БМВ головного мозга. Зачем такие машины в России. У нас огра... Вы, извиняюсь, представитель АвтоВАЗа?
20:16:28 02-08-2023
Бмвешника оскопить. Что бы меньше их было.
23:38:36 02-08-2023
Когда уже эту бийскую трассу четырехполосной сделают? Когда ещё одного губернатора не станет?
10:15:55 03-08-2023
Гость (17:25:23 02-08-2023) 1. Королка и леворукая бывает. 2. ВСЕМ пересесть на Приору?... К сожалению, не осталось столько Приор