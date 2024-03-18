По статье "Незаконная охота" в полицию направили порядка 50 заявлений об уголовных преступлениях

18 марта 2024, 06:15, ИА Амител

Браконьер / Фото: unsplash.com/ Amir Hosseini

Браконьеры в 2023 году нанесли Государственному охотничьему фонду в Алтайском крае ущерб более чем на 13,7 млн руб. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее: тогда цифра превысила 26,4 млн. Однако в Минприроды отмечают, что количество таких фактов могло быть еще меньше. Но в Алтайском крае большой дефицит охотничьих инспекторов. Подробнее – в материале amic.ru.

Сколько животных убили браконьеры на Алтае в 2023 году?

Ущерб от деятельности браконьеров в 2023 году составил 13,7 млн рублей. Чаще всего преступники вели нелегальную охоту на копытных животных – косулю сибирскую и лося: 83 случая только за прошлый год. Также незаконно было добыто 49 особей пернатой дичи, 21 пушной зверь и один медведь. У нарушителей изъяли 20 ружей и карабинов, 26 капканов, петлей и сетей, рассказывает замначальника охотуправления Министерства природных ресурсов Алтайского края Алексей Рыбин.

Кроме того, в ходе рейдов государственным инспекторам удалось выявить еще 430 административных правонарушений. Сумма наложенных штрафов по ним превысила 194 тыс. рублей. Всего за 2023 год было взыскано 203,7 тыс. руб., включая штрафы, наложенные в предыдущие годы.

"Нарушителям было предложено добровольно возместить вред, причиненный государственному охотничьему фонду, в размере двух с небольшим миллионов рублей. Основная масса нарушений была связана с осуществлением охоты либо нахождением с оружием, собаками, продукцией охоты в охотугодьях без разрешений на добычу. У кого-то не было путевок, у кого-то – охотничьих билетов, а кто-то вообще охотился с чужим оружием. Всего таких фактов было 169 – это почти 40% от общего количества", – уточнил Алексей Рыбин.

Еще 81 охотник был наказан за нахождение в автомобиле или на снегоходе с заряженным или расчехленным оружием. Штрафы за отсутствие отметок о добыче в разрешении получили 59 человек. Также к административной ответственности привлекли 57 человек, которые охотились на пернатую дичь с подхода, без укрытия или без подсадной.

В полицию по статье "Незаконная охота" (ст. 258 УК РФ) было направлено 48 заявлений о совершении преступлений. К уголовной ответственности привлекли 36 человек.

Цифры разнятся, так как установить виновных удается не всегда, поясняет Алексей Рыбин. Площади угодий огромные, а государственных охотинспекторов не хватает. Некоторые работают сразу на два района. Если кадровый голод удалось бы восполнить, ущерб животному миру мог быть меньше, убежден эксперт.

Почему в Алтайском крае не хватает охотинспекторов?

На дату 31 декабря 2023 года в Алтайском крае работало только 28 государственных охотничьих инспекторов, говорит Алексей Рыбин. И это при условии, что в регионе 59 районов. Хотя, согласно поручению президента правительству РФ, которое он дал в декабре 2016 года для организации эффективной работы по сохранению охотресурсов, таких специалистов должно быть более 170.

"Согласно поручению Владимира Путина, в каждом муниципальном районе должно работать минимум три государственных охотинспектора. В Алтайском крае таких сотрудников должно быть 177. В этом случае ежегодно зарплатный фонд должен составлять не менее 133,3 млн рублей. И это без учета единовременных затрат на обеспечение вновь принятых сотрудников транспортными средствами, снегоходной и иной техникой", – объясняет Алексей Рыбин.

При этом объем финансирования из федерального бюджета в 2023 году в области охраны объектов животного мира составил 20,2 млн рублей. В 2024 году немногим больше – 20,8 млн руб. Этих средств хватало исключительно на заработную плату действующих государственных инспекторов. Алексей Рыбин отмечает, что дополнительную помощь оказывал краевой бюджет. В 2023 году было выделено 6,7 млн руб. Большая часть этих средств пошла на покупку ГСМ, чтобы сотрудники Минприроды могли осуществлять свои полномочия.

"Для исполнения поручений президента требуется увеличение зарплатного фонда. В 2023 году за подписью губернатора Виктора Томенко были отправлены обращения уполномоченному представителю в СФО Анатолию Серышеву и зампредседателя правительства Виктории Абрамченко. В своих ответах они пояснили, что средств на дополнительное финансирование в бюджете нет", – отмечает Алексей Рыбин.

В тех же письмах уточнялось, что ситуация может разрешиться благодаря принятию поправок в Налоговый кодекс, которые увеличат ставки сбора на добычу отдельных охотресурсов. Если законопроект примут, тогда федеральный бюджет получит дополнительно порядка 2 млрд руб., из которых будут выделены средства, в том числе на зарплаты государственных охотинспекторов в регионах.